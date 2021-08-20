لومان 24 ساعة: كوباياشي يخطف قطب الانطلاق الأول لصالح تويوتا في "هايبر بول"
أهدى كاموي كوباياشي قطب الانطلاق الأول لسباق لومان 24 ساعة رقم 89، لفريقه تويوتا، متفوقاً على برندون هارتلي خلال حصة "هايبر بول" التي أقيمت ليل يوم الخميس.
ضمن الحصة الممتدة على مدار ثلاثين دقيقة والتي تضم أسرع ست سيارات من كل فئة، سجل كوباياشي خلف مقود سيارة تويوتا رقم 7 أول زمن مبدئي سريع في طلعته الأولى، وبفارق ثانية تقريباً أمام هارتلي على متن سيارة تويوتا الشقيقة رقم 8.
أوليفييه بلا كان ثالث أسرع الأزمنة على متن غليكنهاوس، وبفارق 2.5 ثانية، لكن أمام نيكولا لابيير بفارق ثانيتين، والذي عانى بعض الشيء خلف مقود سيارة ألبين رقم 36.
لكن، رفع العلم الأحمر عندما انزلقت سيارة كيفن إيستر بورشه رقم 92، ليرتطم بالحائط.
وبعد توقف قصير، بقي زمن كوباياشي الأسرع مع اقتراب هارتلي ضمن مدى ثلاثة أعشار الثانية منه. لابيير حسن كذلك من زمنه إلى المركز الثالث.
وكانت لفة لابيير أسرع بأربعة أعشار الثانية تقريباً مما سجله بلا، بينما احتل دوما خامس أسرع الأزمنة على متن سيارة غليكنهاوس رقم 709.
وضمن فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" كان أنطونيو فيليكس دا كوستا ولويس ديليتراز يتبادلان مركز الصدارة، لينتهي الأمر لصالح دا كوستا مع 3 دقائق و27.950 ثانية على متن سيارة جوتا رقم 38، وبفارق نصف ثانية عن ديليتراز سائق دبليو آر تي أوريكا رقم 41.
ويل ستيفنز أحرز المركز الثالث لصالح بانيس ريسينغ أوريكا رقم 65 خلف ديليتراز، وأمام نيك دي فريز سائق جي-درايف، وثنائي أوتوسبورت: نيكو جامين وبول دي ريستا.
"هاب أوتو" يخطف قطب الانطلاق الأول لفئة "جي تي إي المحترفين"
ضمن هذه الفئة وبعد حادثة إيستر، انتظر الجميع إعادة انطلاق الحصة لتسجيل أزمنة سريعة للاستفادة من خروج أكثر المرشحين حظاً لتحقيق قطب الانطلاق الأول.
دريز فانتور كان الأسرع في الطلعة الأولى على متن هاب أوتو رقم 72 بورشه، وأمام دانيال سيرا سائق فيراري إف أف كورسي رقم 52 ونيك تاندي سائق كورفيت رقم 64.
وبقي زمن البلجيكي صامداً حتى النهاية، ليحرز قطب الانطلاق الأول لصالح الفريق الآسيوي المستقل.
جايمس كالادو احتل المركز الرابع خلف مقود فيراري إي أف كورسي رقم 51 أمام جيانماريا بروني سائق بورشه.
وضمن فئة "جي تي إي الهواة" كان قطب الانطلاق الأول لصالح جوليان أندلاور على متن سيارة ديمبسي بروتون رقم 88، أمام جي.آر ريسينغ بورشه رقم 86 التي يقودها بين باركر.
حصة "هايبر بول":
|المركز
|#
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
|7
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|تويوتا جي.آر010
|هايبر كار
|6
|3:23.900
|2
|8
| سيباستيان بويمي
كازوكي ناكاجيما
برندون هارتلي
|تويوتا جي.آر010
|هايبر كار
|7
|3:24.195
|0.295
|0.295
|3
|36
| أندريه نيغراو
نيكولاس لابيير
ماتيو فاكسيفيار
|ألبين إيه480
|هايبر كار
|9
|3:25.574
|1.674
|1.379
|4
|708
| لويس فيليبو ديراني
فرانك مايليو
أوليفييه بلا
|غليكنهاوس 007
|هايبر كار
|10
|3:25.639
|1.739
|0.065
|5
|709
| ريان بريسكو
ريتشارد ويستبروك
رومان دوما
|غليكنهاوس 007
|هايبر كار
|9
|3:26.931
|3.031
|1.292
|6
|38
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
أنتوني دايفيدسون
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|7
|3:27.950
|4.050
|1.019
|7
|41
| روبرت كوبتسا
لويس ديليتراز
يا يافي
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|8
|3:28.470
|4.570
|0.520
|8
|65
| جوليان كانال
ويل ستيفنز
جايمس ألين
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|7
|3:28.586
|4.686
|0.116
|9
|26
| رومان رازينوف
فرانكو كولابينتو
نيك دي فريز
|Aurus 01
|إل إم بي2
|7
|3:28.943
|5.043
|0.357
|10
|32
| نيكو جامين
جوناثان أبيردين
مانويل مالدونادو
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|6
|3:29.078
|5.178
|0.135
|11
|23
| بول دي ريستا
أليكس لين
واين بويد
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|6
|3:30.027
|6.127
|0.949
|12
|72
| درايس فانثور
ألفارو بارينتي
ماكسيم مارتن
|بورشه 911 آر.أس.آر
|جي تي إي المحترفين
|6
|3:46.882
|22.982
|16.855
|13
|52
| دانيال سيرا
ميغيل مولينا
سام بيرد
|فيراري 488 إيفو
|جي تي إي المحترفين
|8
|3:47.063
|23.163
|0.181
|14
|64
| تومي ميلنر
نيك تاندي
ألكسندر سيمز
|كورفيت
|جي تي إي المحترفين
|8
|3:47.093
|23.193
|0.030
|15
|51
| أليساندرو بيير غيدي
جيمس كالادو
كوم ليدوغار
|فيراري 488 إيفو
|جي تي إي المحترفين
|8
|3:47.247
|23.347
|0.154
|16
|91
| جيانماريا بروني
ريتشارد ليتز
فريدريك ماكويسكي
|بورشه 911 آر.أس.آر
|جي تي إي المحترفين
|6
|3:47.696
|23.796
|0.449
|17
|88
| جوليان أندلاور
دومينيك باستيان
لانس ديفيد ارنولد
|بورشه 911 آر.أس.آر
|جي تي إي الهواة
|5
|3:47.987
|24.087
|0.291
|18
|86
| مايكل واينرايت
بن باركر
توم غامبل
|بورشه 911 آر.أس.آر
|جي تي إي الهواة
|8
|3:48.560
|24.660
|0.573
|19
|56
| إيجيديو برفتي
ماتيو كايرولي
ريكاردو بيرا
|بورشه 911 آر.أس.آر
|جي تي إي الهواة
|8
|3:48.876
|24.976
|0.316
|20
|47
| روبرتو لاكورتي
جورجيو سيرناجيتو
أنطونيو فوكو
|فيراري 488 إيفو
|جي تي إي الهواة
|8
|3:49.387
|25.487
|0.511
|21
|71
| بريندن ايريبي
أولي ميلروي
بين بارنيكوت
|فيراري 488 إيفو
|جي تي إي الهواة
|8
|3:49.477
|25.577
|0.090
|22
|33
| بن كيتنغ
ديلان بيريرا
فيليبي فراغا
|أستون مارتن فانتاج
|جي تي إي الهواة
|4
|3:49.676
|25.776
|0.199
|23
|92
| كيفن إستر
نيل ياني
مايكل كريستنسن
|بورشه 911 آر.أس.آر
|جي تي إي المحترفين
|1