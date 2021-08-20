ضمن الحصة الممتدة على مدار ثلاثين دقيقة والتي تضم أسرع ست سيارات من كل فئة، سجل كوباياشي خلف مقود سيارة تويوتا رقم 7 أول زمن مبدئي سريع في طلعته الأولى، وبفارق ثانية تقريباً أمام هارتلي على متن سيارة تويوتا الشقيقة رقم 8.

أوليفييه بلا كان ثالث أسرع الأزمنة على متن غليكنهاوس، وبفارق 2.5 ثانية، لكن أمام نيكولا لابيير بفارق ثانيتين، والذي عانى بعض الشيء خلف مقود سيارة ألبين رقم 36.

لكن، رفع العلم الأحمر عندما انزلقت سيارة كيفن إيستر بورشه رقم 92، ليرتطم بالحائط.

وبعد توقف قصير، بقي زمن كوباياشي الأسرع مع اقتراب هارتلي ضمن مدى ثلاثة أعشار الثانية منه. لابيير حسن كذلك من زمنه إلى المركز الثالث.

وكانت لفة لابيير أسرع بأربعة أعشار الثانية تقريباً مما سجله بلا، بينما احتل دوما خامس أسرع الأزمنة على متن سيارة غليكنهاوس رقم 709.

وضمن فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" كان أنطونيو فيليكس دا كوستا ولويس ديليتراز يتبادلان مركز الصدارة، لينتهي الأمر لصالح دا كوستا مع 3 دقائق و27.950 ثانية على متن سيارة جوتا رقم 38، وبفارق نصف ثانية عن ديليتراز سائق دبليو آر تي أوريكا رقم 41.

ويل ستيفنز أحرز المركز الثالث لصالح بانيس ريسينغ أوريكا رقم 65 خلف ديليتراز، وأمام نيك دي فريز سائق جي-درايف، وثنائي أوتوسبورت: نيكو جامين وبول دي ريستا.

"هاب أوتو" يخطف قطب الانطلاق الأول لفئة "جي تي إي المحترفين"

ضمن هذه الفئة وبعد حادثة إيستر، انتظر الجميع إعادة انطلاق الحصة لتسجيل أزمنة سريعة للاستفادة من خروج أكثر المرشحين حظاً لتحقيق قطب الانطلاق الأول.

دريز فانتور كان الأسرع في الطلعة الأولى على متن هاب أوتو رقم 72 بورشه، وأمام دانيال سيرا سائق فيراري إف أف كورسي رقم 52 ونيك تاندي سائق كورفيت رقم 64.

وبقي زمن البلجيكي صامداً حتى النهاية، ليحرز قطب الانطلاق الأول لصالح الفريق الآسيوي المستقل.

جايمس كالادو احتل المركز الرابع خلف مقود فيراري إي أف كورسي رقم 51 أمام جيانماريا بروني سائق بورشه.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة" كان قطب الانطلاق الأول لصالح جوليان أندلاور على متن سيارة ديمبسي بروتون رقم 88، أمام جي.آر ريسينغ بورشه رقم 86 التي يقودها بين باركر.

حصة "هايبر بول":