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لومان / لومان 24 ساعة أخبار

لومان 24 ساعة: كوباياشي يخطف قطب الانطلاق الأول لصالح تويوتا في "هايبر بول"

أهدى كاموي كوباياشي قطب الانطلاق الأول لسباق لومان 24 ساعة رقم 89، لفريقه تويوتا، متفوقاً على برندون هارتلي خلال حصة "هايبر بول" التي أقيمت ليل يوم الخميس.

لومان 24 ساعة: كوباياشي يخطف قطب الانطلاق الأول لصالح تويوتا في "هايبر بول"

ضمن الحصة الممتدة على مدار ثلاثين دقيقة والتي تضم أسرع ست سيارات من كل فئة، سجل كوباياشي خلف مقود سيارة تويوتا رقم 7 أول زمن مبدئي سريع في طلعته الأولى، وبفارق ثانية تقريباً أمام هارتلي على متن سيارة تويوتا الشقيقة رقم 8.

أوليفييه بلا كان ثالث أسرع الأزمنة على متن غليكنهاوس، وبفارق 2.5 ثانية، لكن أمام نيكولا لابيير بفارق ثانيتين، والذي عانى بعض الشيء خلف مقود سيارة ألبين رقم 36.

لكن، رفع العلم الأحمر عندما انزلقت سيارة كيفن إيستر بورشه رقم 92، ليرتطم بالحائط.

وبعد توقف قصير، بقي زمن كوباياشي الأسرع مع اقتراب هارتلي ضمن مدى ثلاثة أعشار الثانية منه. لابيير حسن كذلك من زمنه إلى المركز الثالث.

وكانت لفة لابيير أسرع بأربعة أعشار الثانية تقريباً مما سجله بلا، بينما احتل دوما خامس أسرع الأزمنة على متن سيارة غليكنهاوس رقم 709.

وضمن فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" كان أنطونيو فيليكس دا كوستا ولويس ديليتراز يتبادلان مركز الصدارة، لينتهي الأمر لصالح دا كوستا مع 3 دقائق و27.950 ثانية على متن سيارة جوتا رقم 38، وبفارق نصف ثانية عن ديليتراز سائق دبليو آر تي أوريكا رقم 41.

ويل ستيفنز أحرز المركز الثالث لصالح بانيس ريسينغ أوريكا رقم 65 خلف ديليتراز، وأمام نيك دي فريز سائق جي-درايف، وثنائي أوتوسبورت: نيكو جامين وبول دي ريستا.

"هاب أوتو" يخطف قطب الانطلاق الأول لفئة "جي تي إي المحترفين"

ضمن هذه الفئة وبعد حادثة إيستر، انتظر الجميع إعادة انطلاق الحصة لتسجيل أزمنة سريعة للاستفادة من خروج أكثر المرشحين حظاً لتحقيق قطب الانطلاق الأول.

دريز فانتور كان الأسرع في الطلعة الأولى على متن هاب أوتو رقم 72 بورشه، وأمام دانيال سيرا سائق فيراري إف أف كورسي رقم 52 ونيك تاندي سائق كورفيت رقم 64.

وبقي زمن البلجيكي صامداً حتى النهاية، ليحرز قطب الانطلاق الأول لصالح الفريق الآسيوي المستقل.

جايمس كالادو احتل المركز الرابع خلف مقود فيراري إي أف كورسي رقم 51 أمام جيانماريا بروني سائق بورشه.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة" كان قطب الانطلاق الأول لصالح جوليان أندلاور على متن سيارة ديمبسي بروتون رقم 88، أمام جي.آر ريسينغ بورشه رقم 86 التي يقودها بين باركر.

حصة "هايبر بول":

المركز # السائقون السيارة الفئة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز		 تويوتا جي.آر010 هايبر كار 6 3:23.900    
2 8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي		 تويوتا جي.آر010 هايبر كار 7 3:24.195 0.295 0.295
3 36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار		 ألبين إيه480 هايبر كار 9 3:25.574 1.674 1.379
4 708 Brazil لويس فيليبو ديراني
France فرانك مايليو
France أوليفييه بلا		 غليكنهاوس 007 هايبر كار 10 3:25.639 1.739 0.065
5 709 Australia ريان بريسكو
United Kingdom ريتشارد ويستبروك
France رومان دوما		 غليكنهاوس 007 هايبر كار 9 3:26.931 3.031 1.292
6 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون		 أوريكا 07 إل إم بي2 7 3:27.950 4.050 1.019
7 41 Poland روبرت كوبتسا
Switzerland لويس ديليتراز
China يا يافي		 أوريكا 07 إل إم بي2 8 3:28.470 4.570 0.520
8 65 France جوليان كانال
United Kingdom ويل ستيفنز
Australia جايمس ألين		 أوريكا 07 إل إم بي2 7 3:28.586 4.686 0.116
9 26 Russian Federation رومان رازينوف
Argentina فرانكو كولابينتو
Netherlands نيك دي فريز		 Aurus 01 إل إم بي2 7 3:28.943 5.043 0.357
10 32 France نيكو جامين
South Africa جوناثان أبيردين
Venezuela مانويل مالدونادو		 أوريكا 07 إل إم بي2 6 3:29.078 5.178 0.135
11 23 United Kingdom بول دي ريستا
United Kingdom أليكس لين
United Kingdom واين بويد		 أوريكا 07 إل إم بي2 6 3:30.027 6.127 0.949
12 72 Belgium درايس فانثور
Portugal ألفارو بارينتي
Belgium ماكسيم مارتن		 بورشه 911 آر.أس.آر جي تي إي المحترفين 6 3:46.882 22.982 16.855
13 52 Brazil دانيال سيرا
Spain ميغيل مولينا
United Kingdom سام بيرد		 فيراري 488 إيفو جي تي إي المحترفين 8 3:47.063 23.163 0.181
14 64 United States تومي ميلنر
United Kingdom نيك تاندي
United Kingdom ألكسندر سيمز		 كورفيت جي تي إي المحترفين 8 3:47.093 23.193 0.030
15 51 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو
France كوم ليدوغار		 فيراري 488 إيفو جي تي إي المحترفين 8 3:47.247 23.347 0.154
16 91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز
France فريدريك ماكويسكي		 بورشه 911 آر.أس.آر جي تي إي المحترفين 6 3:47.696 23.796 0.449
17 88 France جوليان أندلاور
United States دومينيك باستيان
Germany لانس ديفيد ارنولد		 بورشه 911 آر.أس.آر جي تي إي الهواة 5 3:47.987 24.087 0.291
18 86 United Kingdom مايكل واينرايت
United Kingdom بن باركر
United Kingdom توم غامبل		 بورشه 911 آر.أس.آر جي تي إي الهواة 8 3:48.560 24.660 0.573
19 56 Norway إيجيديو برفتي
Italy ماتيو كايرولي
Italy ريكاردو بيرا		 بورشه 911 آر.أس.آر جي تي إي الهواة 8 3:48.876 24.976 0.316
20 47 Italy روبرتو لاكورتي
Italy جورجيو سيرناجيتو
Italy أنطونيو فوكو		 فيراري 488 إيفو جي تي إي الهواة 8 3:49.387 25.487 0.511
21 71 United States بريندن ايريبي
United Kingdom أولي ميلروي
United Kingdom بين بارنيكوت		 فيراري 488 إيفو جي تي إي الهواة 8 3:49.477 25.577 0.090
22 33 United States بن كيتنغ
Luxembourg ديلان بيريرا
Brazil فيليبي فراغا		 أستون مارتن فانتاج جي تي إي الهواة 4 3:49.676 25.776 0.199
23 92 France كيفن إستر
Switzerland نيل ياني
Denmark مايكل كريستنسن		 بورشه 911 آر.أس.آر جي تي إي المحترفين 1      
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لومان 24 ساعة: ألبين تُطيح بتويوتا في التجارب الحرة الثالثة المليئة بالحوادث

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