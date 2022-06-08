لومان 24 ساعة: غليكنهاوس وألبين ستصعّبان مهمة تويوتا "بشكل كبير"

تتجه تويوتا إلى النسخة 90 من سباق التحمل الفرنسي الأشهر في العالم، بعد أربعة انتصارات متتالية، حيث تصدرت سيارتها رقم 7 مع لوبيز، كاموي كوباياشي ومايك كونواي ثنائية العلامة اليابانيّة العام الماضي، مع سيارتها الجديدة ضمن فئة "سيارات لومان الخارقة".

في الحقيقة، فإن تويوتا هيمنت بشكل واضح في أول عام من الفئة الجديدة لتحقق الفوز في جميع الجولات الستّ.

لكن، يبدو أن المصنّعين الثلاثة باتوا أكثر قرباً خلال العام الثاني لتلك الفئة.

حيث حققت ألبين أول فوز لها في سباق سيبرينغ 1000 ميل، كما وصلت غليكنهاوس إلى منصة التتويج في نفس السباق.

قوانين "معادلة الأداء" لعبت دوراً في موازنة المنافسة بين فرق المقدمة، حيث لم يُسمح لسيارتي تويوتا باستعمال نظام دفع رباعي العجلات حتى الوصول إلى سرعة 190 كيلومتراً في الساعة ضمن ظروف المسار الجاف - بزيادة قدرها 70 كيلومتراً في الساعة مقارنة بالموسم الماضي.

علاوة على ذلك، نجحت غليكنهاوس بتحسين مستوى الموثوقية، وكذلك الحال مع ألبين.

وبينما ما زالت تويوتا المرشح الأول للمنافسة على الحلبة، لكن لوبيز يرى أن العلامة اليابانية ستواجه منافسة شرسة.

ألبين رقم 36: أندريه نيغارو، نيكولاس لابيير، ماثيو فاكسيفيار تصوير: بول فوستر

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن المنافسة ستكون أكبر هذا العام".

وأكمل: "غليكنهاوس كانت الأسرع على مدار اللفة الواحدة العام الماضي، وهم سريعون للغاية هذا الموسم كذلك".

وتابع: "ألبين فازت بالسباق الأول بسهولة كبيرة، وكانوا تنافسيين للغاية في سبا، وهم في الأمام ضمن الترتيب بفارق جيد".

وأردف: "ما نعلمه أن سيارتنا لطالما كانت جيدة في لومان، لأنها مصممة من الناحية الانسيابية لتناسب هذه الحلبة".

واسترسل: "خلال التجارب كنا جميعنا قريبين جداً من بعضنا البعض".

واختتم: "نحنا كفريق مصنعي نبذل على الدوام جهوداً مضنية كي نبقى في الصدارة، لكننا نعتقد بأن السباق سيكون صعباً للغاية مع الكثير من المنافسة".