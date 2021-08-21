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لومان / لومان 24 ساعة تقرير السباق

لومان 24 ساعة: سيارتا تويوتا في الصدارة وفوضى الحوادث تضرب "ال ام بي 2" بعد مرور 8 ساعات

بعد مرور ثُلث مسافة السباق الأشهر لومان 24 ساعة، تتواجد سيارة تويوتا رقم 7 في الصدارة أمام السيارة الشقيقة رقم 8، بينما انقلبت المعركة في فئة "ال ام بي 2" رأسًا على عقب إثر سلسلة من الحوادث بسبب الأمطار التي أثّرت على المتصدرين.

لومان 24 ساعة: سيارتا تويوتا في الصدارة وفوضى الحوادث تضرب "ال ام بي 2" بعد مرور 8 ساعات

تمتعت سيارة تويوتا رقم 7 التي يقودها كل من مايك كونواي، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز بأفضلية دقيقة و29 ثانية أمام السيارة الشقيقة رقم 8 التي يجلس خلف مقودها كل من سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وكاوزكي ناكاجيما.

وتواجدت سيارة ألبين خلفهما مع نيكولاس لابييه، أندريه نيغارو وماثيو فاكسفييه في المركز الثالث حتى انزلق الأخير نحو المنطقة الحصوية ما تطلّب سحبه من تلك المنطقة، إذ سمح ذلك لسيارة غليكنهاوس رقم 708 بالتقدّم إلى المركز الثالث الإجمالي بالتوجّه إلى الساعة التاسعة التي يقود فيها بيبو ديراني.

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في المقابل تراجعت سيارة غليكنهاوس رقم 709 خارج العشرة الأوائل في الترتيب الإجمالي متأثّرة بعقوبة التجاوز خلال فترة سيارة الأمان.

وقد شهد السباق دخول سيارة الأمان للمرة الثانية في الساعة السادسة من الحدث، وذلك عندما تهاطلت الأمطار بشكل غزير وتسببت بسلسلة من الحوادث ضمن فئة "ال ام بي 2"، لعلّ أبرزها خروج مانويل مالدونادو عن المسار وعودته خلال المنطقة الحصوية ليصطدم بزميله متصدر الفئة ضمن صفوف "يونايتد أوتوسبورتس" بول دي ريستا.

ومع الدخول في الساعة السابعة من السباق، دخلت سيارة الأمان للمرة الثالثة إثر انزلاق سيارة إجيديو برفيتي على متن سيارة "بروجيكت وان بورشه" وارتطامه بحواجز الإطارات.

ومباشرة قبل دخول السباق في ساعته الثامنة، دخلت سيارة الأمان الرابعة، إثر حادثة تعرض لها روي أندرايدي على متن سيارة "جي-درايف".

ويتصدّر روبن فرينز، تشارلز ميلزي وفردناند هابسبرغ الفئة على متن سيارة "دبليو آر تي أوريكا" رقم 31 أمام السيارة الشقيقة رقم 41 وسيارة "بانيس ريسينغ" رقم 65.

فيراري في صدارة "جي تي إي المحترفين" أمام كورفيت

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقد واصلت فيراري الحفاظ على صدارتها، حيث تقدّمت السيارة رقم 51 بعيدًا أمام السيارة الشقيقة رقم 52 وسيارة كورفيت رقم 63.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة"، ورثت سيارة "أيه اف كورسيه فيراري" رقم 83 الصدارة أمام سيارة "أيرون لينكس فيراري" رقم 80.

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لومان 24 ساعة: تويوتا رقم 7 تتصدر السباق بعد الساعة الأولى الدراماتيكية

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