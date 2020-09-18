لومان 24 ساعة: ريبيليون تتقدم على تويوتا في التجارب الرابعة

سجل غوستافو مينيزيز 3 دقائق و21.132 ثانية على متن سيارة ريبيليون رقم 1، خلال الربع ساعة الأخيرة من عمر الحصة، وبفارق أكثر من نصف ثانية أمام مايك كونواي كأسرع سيارتي تويوتا.

وكانت الأزمنة المسجلة في التجارب الرابعة أبطأ من تلك التي شهدتها التجارب الثالثة، لكن ستشارك جميع سيارات الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي1" الخمس، في حصة "هايبر بول" التأهيلية التي تتلو التجارب الأخيرة.

المركز الثالث حققه لويس ديليتراز على متن سيارة ريبيليون، الذي تفوق على برندون هارتلي الذي كان يقود سيارة تويوتا الأخرى.

أما بايكوليس فحقق المركز الخامس مع توم ديلمان.

وضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"، كان بول دي ريستا أسرع المشاركين لصالح يونايتد أوتوسبورتس، أمام جون-إريك فيرن سائق "جي-درايف".

المركز الثالث حققه أنطونيو فيليكس دا كوستا لصالح "يوتا سبورت".

بالمقابل، سجلت بورشه أسرع الأزمنة لفئة "جي تي إي المحترفين" مع مايكل كريستنسن، وبفارق نصف ثانية أمام سام بيرد سائق "إيه-أف كورسي فيراري".

بينما أحرز أليساندر بيير غويدي سائق سيارة فيراري الثانية المركز الثالث.

أما في فئة "جي تي إي الهواة" فسجل ماتيو كايرولي أسرع الأزمنة على متن سيارة بورشه لفريق "بروجكت 1".