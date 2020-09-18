لومان
لومان
آر
لومان
لومان 24 ساعة
17 سبتمبر
السباق خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
لومان / لومان 24 ساعة / تقرير التجارب

لومان 24 ساعة: ريبيليون تتقدم على تويوتا في التجارب الرابعة

المشاركات
التعليقات
لومان 24 ساعة: ريبيليون تتقدم على تويوتا في التجارب الرابعة

سجلت سيارة ريبيليون الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الرابعة والأخيرة لسباق لومان 24 ساعة، متقدمة على تويوتا، تزامناً مع الاستعداد لحصة "هايبر بول" التأهيلية الجديدة.

سجل غوستافو مينيزيز 3 دقائق و21.132 ثانية على متن سيارة ريبيليون رقم 1، خلال الربع ساعة الأخيرة من عمر الحصة، وبفارق أكثر من نصف ثانية أمام مايك كونواي كأسرع سيارتي تويوتا.

وكانت الأزمنة المسجلة في التجارب الرابعة أبطأ من تلك التي شهدتها التجارب  الثالثة، لكن ستشارك جميع سيارات الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي1" الخمس، في حصة "هايبر بول" التأهيلية التي تتلو التجارب الأخيرة.

المركز الثالث حققه لويس ديليتراز على متن سيارة ريبيليون، الذي تفوق على برندون هارتلي الذي كان يقود سيارة تويوتا الأخرى.

أما بايكوليس فحقق المركز الخامس مع توم ديلمان.

وضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"، كان بول دي ريستا أسرع المشاركين لصالح يونايتد أوتوسبورتس، أمام جون-إريك فيرن سائق "جي-درايف".

المركز الثالث حققه أنطونيو فيليكس دا كوستا لصالح "يوتا سبورت".

بالمقابل، سجلت بورشه أسرع الأزمنة لفئة "جي تي إي المحترفين" مع مايكل كريستنسن، وبفارق نصف ثانية أمام سام بيرد سائق "إيه-أف كورسي فيراري".

بينما أحرز أليساندر بيير غويدي سائق سيارة فيراري الثانية المركز الثالث.

أما في فئة "جي تي إي الهواة" فسجل ماتيو كايرولي أسرع الأزمنة على متن سيارة بورشه لفريق "بروجكت 1".

لومان 24 ساعة: ريبيليون تتصدر التجارب الحرة الثالثة

المقال السابق

لومان 24 ساعة: ريبيليون تتصدر التجارب الحرة الثالثة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل لومان
الحدث لومان 24 ساعة

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس تشرح سبب اشتعال مكابح سيارة هاميلتون في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تشرح سبب اشتعال مكابح سيارة هاميلتون في موجيللو

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الأولى في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الأولى في ميزانو

تويوتا: كسر الزمن القياسيّ لقطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة "ليس مستحيلًا"
لومان لومان / أخبار عاجلة

تويوتا: كسر الزمن القياسيّ لقطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة "ليس مستحيلًا"

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا

راسل: قوانين العلم الأحمر في الفورمولا واحد بحاجة لتعديل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: قوانين العلم الأحمر في الفورمولا واحد بحاجة لتعديل

أحدث الأخبار

لومان 24 ساعة: ريبيليون تتقدم على تويوتا في التجارب الرابعة
لومان لومان / تقرير التجارب

لومان 24 ساعة: ريبيليون تتقدم على تويوتا في التجارب الرابعة

لومان 24 ساعة: ريبيليون تتصدر التجارب الحرة الثالثة
لومان لومان / تقرير التجارب

لومان 24 ساعة: ريبيليون تتصدر التجارب الحرة الثالثة

لومان 24 ساعة: تويوتا تُسيطر على حصّة التصفيات الأولى
لومان لومان / تقرير التجارب التأهيليّة

لومان 24 ساعة: تويوتا تُسيطر على حصّة التصفيات الأولى

لومان 24 ساعة: تويوتا تبقى في الصدارة في التجارب الحرّة الثانية
لومان لومان / تقرير التجارب

لومان 24 ساعة: تويوتا تبقى في الصدارة في التجارب الحرّة الثانية

الأكثر شعبية

1
لومان

لومان 24 ساعة: ريبيليون تتقدم على تويوتا في التجارب الرابعة

35د
2
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب اشتعال مكابح سيارة هاميلتون في موجيللو

3
فورمولا 1

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا

4
فورمولا 1

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا

5
فورمولا 1

ريد بُل: ثقة ألبون "اللطيف أكثر من اللازم" ستتعزز بعد منصة التتويج في موجيللو

أحدث الأخبار

لومان 24 ساعة: ريبيليون تتقدم على تويوتا في التجارب الرابعة
لومان

لومان 24 ساعة: ريبيليون تتقدم على تويوتا في التجارب الرابعة

لومان 24 ساعة: ريبيليون تتصدر التجارب الحرة الثالثة
لومان

لومان 24 ساعة: ريبيليون تتصدر التجارب الحرة الثالثة

لومان 24 ساعة: تويوتا تُسيطر على حصّة التصفيات الأولى
لومان

لومان 24 ساعة: تويوتا تُسيطر على حصّة التصفيات الأولى

لومان 24 ساعة: تويوتا تبقى في الصدارة في التجارب الحرّة الثانية
لومان

لومان 24 ساعة: تويوتا تبقى في الصدارة في التجارب الحرّة الثانية

لومان 24 ساعة: تويوتا تتصدر التجارب الحرة الأولى التي شهدت رفع العلم الأحمر
لومان

لومان 24 ساعة: تويوتا تتصدر التجارب الحرة الأولى التي شهدت رفع العلم الأحمر

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات التصفيات الأولى لسباق لومان 24 ساعة 05:10
لومان

أهم مجريات التصفيات الأولى لسباق لومان 24 ساعة

العرض التشويقي لسباق لومان 24 ساعة 00:52
لومان

العرض التشويقي لسباق لومان 24 ساعة

لومان 24 ساعة: أعظم السباقات على الإطلاق 02:52
لومان

لومان 24 ساعة: أعظم السباقات على الإطلاق

نظرة على إحدى أساطير لومان 06:15
لومان

نظرة على إحدى أساطير لومان

المهمة 00:49
لومان

المهمة "أتش 24": سيارة هيدروجينية في سباق لومان 24 ساعة!

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.