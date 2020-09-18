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لومان 24 ساعة
17 سبتمبر
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لومان / لومان 24 ساعة / تقرير التجارب

لومان 24 ساعة: ريبيليون تتصدر التجارب الحرة الثالثة

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لومان 24 ساعة: ريبيليون تتصدر التجارب الحرة الثالثة

تصدر لويس ديليتراز سائق ريبيليون التجارب الحرة الثالثة لسباق لومان 24 ساعة، والتي ضمّت أربع ساعات خلال الفترة الليلية.

تعتبر التجارب الثالثة الفرصة الوحيدة أمام السائقين والفرق للاعتياد على المنافسات الليلية قبيل انطلاق السباق.

أغلب الأزمنة السريعة تم تسجيلها خلال النصف الأول للحصة. وتقدم ديليتراز إلى قمة جدول الأزمنة خلال الساعة الأولى، مع 3 دقيقة و19.158 ثانية على متن سيارة ريبيليون.

وحسّن كاموي كوباياشي سائق تويوتا زمنه على متن السيارة رقم 7 خلال الساعة الثانية، بينما اقترب منه غوستافو مينيزيز على متن سيارة ريبيليون الثانية.

سيباستيان بويمي سجل رابع أسرع الأزمنة على متن سيارة تويوتا رقم 8. بينما خسرت سيارة بايكوليس الكثير من الوقت على المسار بعد حادثة برونو سبينغلر والتي أدت إلى رفع العلم الأحمر.

أما ضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2" فقد كانت سيارة "دوكين" رقم 30 بعيدة عن جميع المنافسين طوال الحصة وبالمركز الأول.

المركز الثاني أحرزه فريق يونايتد أوتوسبورت مع فان أويتيرك، بينما تقدم جون-إريك فيرن على متن سيارة  "جي-درايف" رقم 26 إلى المركز الثالث قبل نصف ساعة من نهاية الحصة.

أما كيفن إيستر سائق بورشه، فقد نجح بتحقيق المركز الأول ضمن فئة "جي تي إي المحترفين"، وأمام ماكسيم مارتين سائق أستون مارتن رقم 97.

المركز الثالث حققته سيارة أستون مارتن رقم 95 بقيادة ماركو سورنسن أمام جايمس كالادو سائق "إيه أف كورسي فيراري".

بينما كان كي كوزولينو الأسرع ضمن فئة "جي تي إي الهواة" مع فريق "أم.آر ريسينغ فيراري"، متفوقاً على باولو روبيرتي.

وتم تقصير الحصة بمقدار 15 دقيقة بعد حادثة بونامي غريمز الكبيرة على متن سيارة "ريد ريفر فيراري". حيث خسر البريطاني السيطرة على سيارته تحت الكبح.

وستتواصل مجريات التجارب مع الحصة الرابعة التي ستقام الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، لتتلوها حصة "هايبر بول" تشارك بها أسرع ست سيارات من كل فئة لتنافس على قطب الانطلاق الأول.

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السلاسل لومان
الحدث لومان 24 ساعة
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
قائمة السائقين لويس ديليتراز
قائمة الفرق تويوتا ريسينغ دبليو إي سي

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