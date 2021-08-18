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لومان / سباق لومان 24 ساعة تقرير التجارب التأهيليّة

لومان 24 ساعة: تويوتا #7 تتصدّر التصفيات مع حجز مراكز الهايبربول

تصدّرت سيارة تويوتا #7 بقيادة مايك كونواي، وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز حصّة التجارب التأهيليّة الأولى لسباق لومان 24 ساعة لموسم 2021 متقدّمة على ألبين قبل حصّة الهايبرلول يوم الخميس.

لومان 24 ساعة: تويوتا #7 تتصدّر التصفيات مع حجز مراكز الهايبربول

وضع كوباياشي المعيار بتسجيله 1:26.279 دقيقة على متن سيارة تويوتا الهجينة خلال النصف الأوّل من ساعة تصفيات الأربعاء، وكان أسرع بأكثر من ثانية من زميله برندون هارتلي على السيارة #8 التي تحتلّ حاليًا صدارة ترتيب بطولة العالم للتحمّل.

وفصل ماثيو فاكسيفيير سائق ألبين سيارتَي تويوتا خلال النصف الثاني من الحصّة، وكان أبطأ بثمانية أعشارٍ من الثانية من زمن كوباياشي على متن السيارة #36.

وتواجدت سيارتا غليكنهاوس ريسينغ 007 "ال ام اتش" في المركزين الرابع والخامس على التوالي، في الوقت الذي عبرت فيه جميع السيارات المشاركة في فئة "ال ام اتش" إلى حصّة الهايبربول ليلة الخميس التي تشمل أسرع ستّة سيارات من كلّ فئة.

أمّا في فئة "ال ام بي 2" فقد وضع أنطونيو فيليكس دا كوستا سيارة جوتا #26 في الصدارة بـ 3:29.144 دقيقة.

وتقدّم البرتغالي على خليفته المتوّج بلقب الفورمولا إي نيك دي فريز بأربعة أعشارٍ من الثانية.

وضمن لويس ديليتراز تواجد "دبليو آر تي" في الهايبربول بعد أن حقّق المركز الثالث متقدّمًا على ويل ستيفنز الذي جلس خلف مقود سيارة بانيس #65.

وتمكّن فريق يونايتد أوتوسبورتس من وضع سيارتَين من أصل سيارتَيه الثلاث في تصفيات الغد الحاسمة عبر المقاتلتَين #32 و#23 بقيادة نيكو جامين وبول دي ريستا.

وكُسر الزمن القياسي لسيارات الجي تي من قبل أربع سيارات في فئة "جي تي إي برو"، حيث حجزت فيراري مركزي الصدارة.

إذ نجح دانيال سيرا سائق السيارة #52 في تسجيل 3:46.011 دقيقة لصالح فريق آي اف كورسه ليضمن الصدارة.

ونجح البرازيلي في التفوّق على السيارة الشقيقة #51 بقيادة جايمس كالادو، في حين تشبّث كيفن إستري سائق بورشه ليحلّ ثالثًا أمام نيك تاندي سائق كورفيت #64.

أما فئة جي تي إي للهواة فقد عرفت معركة متقاربة للغاية وكانت خمس سيارات منها أسرع من سيارة كورفيت #63 من فئة المحترفين، وكانت سيارة دمبسي بروتون بورشه #88 هي الأسرع بقيادة جوليان آندلاور بـ 3:48.620 دقيقة.

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لومان 24 ساعة: تويوتا تتقدم على ألبين بفارق 0.086 ثانية في التجارب الحرة الأولى

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لومان 24 ساعة: تويوتا تتقدم على ألبين بفارق 0.086 ثانية في التجارب الحرة الأولى
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