لومان 24 ساعة: تويوتا في الصدارة ومنافسة فيراري وكورفيت تشعل فئة جي تي المحترفين بعد 16 ساعة

كانت سيارة تويوتا رقم 7 تمتلك أفضلية تتجاوز الدقيقة مع لوبيز، عندما دخل كازوكي ناكاجيما على متن سيارة تويوتا رقم 8 إلى المنصة نهاية الساعة الـ 15.

لكن وعندما سلم لوبيز المقود إلى كونواي، عانى الميكانيكيون مع صمولة الإطار في وقفة الصيانة ما كلفه 40 ثانية إضافية لصالح سيارة تويوتا الأخرى، لكن لاحقاً كانت أزمنة البريطاني وناكاجيما متقاربة من بعضها البعض.

وهذه ليست المنافسة الوحيدة بين السيارتين، إذ تفادى كوباياشي الارتطام بالحاجز على متن تويوتا رقم 7 في الساعة 13، ليخرج أمام السيارة الشقيقة بفارق 9 ثوانٍ فقط. ومن ثم في الساعة 15 مع تسليم برندون هارتلي المقود إلى ناكاجيما، وضع الفريق أنفاً جديداً للسيارة مجدداً. ومع اكتمال الساعة 16 قال ناكاجيما لفريقه أن هناك مشكلة في علبة تروس سيارته.

المركز الثالث ضمن الفئة العليا وخلف تويوتا بأربع لفات، تحتله ألبين رقم 36 مع نيكولا لابيير، أمام غليكنهاوس رقم 708 مع أوليفييه، أما سيارة غليكنهاوس التي يقودها ريتشارد ويستبروك تحتل المركز خلفهما بفارق لفتين.

وضمن فئة "إل إم بي2" يحتل فريق "دبليو آر تي" المركزين الأول والثاني مع روبين فرينز على متن السيارة رقم 31 بفارق 6.5 ثانية أمام روبرت كوبتسا الذي يقود السيارة رقم 41 وأمام ويل ستيفنز بفارق لفة على متن سيارة بانيس ريسينغ وتوم بلومكفيست سائق جوتا.

ضمن فئة جي تي إي المحترفين، أليساندرو بيير غويدي يتصدر على متن سيارة فيراري إي.أف كورسي فيراري رقم 51 بعد عمل رائع من نيك دي فريز بالحفاظ على التقدم أمام سيارة كورفيت رقم 63 مع أنطونيو غارسيا.

سيارة فيراري رقم 52 كانت لتتواجد ضمن معركة المركز الأول كذلك لكنها تعرضت لمشكلة في نظام التعليق، ما سمح لسيارة بورشه رقم 92 التي يقودها مايكل كريستنسن والسيارة الشقيقة رقم 91 التي يقودها ريتشارد ليتز، بالتقدم إلى المركزين الثالث والرابع.

وضمن فئة جي تي إي الهواة، فإن الصدارة تحتلها فيراري كذلك مع فرانسوا بيرودو على من سيارة إي.أف كورسي رقم 83 أمام تي.أف سبورت أستون مارتن مع بين كيتي.