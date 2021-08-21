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لومان تقرير السباق

لومان 24 ساعة: تويوتا رقم 7 تتصدر السباق بعد الساعة الأولى الدراماتيكية

تصدرت سيارة تويوتا رقم 7 مجريات سباق لومان 24 ساعة أمام ألبين بعد مرور الساعة الأولى، وذلك بعد أن تسببت حادثة خلال الانطلاقة الماطرة بتراجع سيارة تويوتا الشقيقة رقم 8 إلى الخلف.

تساقطت الأمطار الغزيرة قبل انطلاقة السباق، ما أدى إلى بدئها خلف سيارة الأمان للفتين اثنتين.

وضمن الظروف الجوية الصعبة قدم مايك كونواي انطلاقة جيدة من قطب الانطلاق الأول على متن سيارة تويوتا رقم 7 بينما تعرضت سيارة تويوتا رقم 8 التي يقودها سيباستيان بويمي إلى حادثة مع سيارة غليكنهاوس رقم 708 التي يقودها أوليفييه بلا.

ونتيجة لذلك تلقى بلا عقوبة عشر ثوانٍ بالإضافة إلى تضرر أنف سيارته، أما بويمي فاضطر إلى التوقف إلى جانب المسار لمحاولة إعادة تشغيل سيارته، ليتراجع بفارق دقيقة و30 ثانية خلف السيارة رقم 7 المتصدرة.

تويوتا رقم 8: سيباستيان بويمي، كازوكي ناكاجيما، برندون هارتلي

تويوتا رقم 8: سيباستيان بويمي، كازوكي ناكاجيما، برندون هارتلي

تصوير: رينيه أيهرنهارت

المركز الثاني احتله نيكولا لابيير على متن سيارة ألبين رقم 36 لكنه خسر دقيقة بسبب انزلاقٍ سابق.

وهذا ما منح كونواي فارقاً جيداً في الصدارة أمام سيارة الفئة الخارقة "هايبر كار" الأخرى، غليكنهاوس رقم 709 التي يقودها ريتشارد ويستبروك، والتي تعرضت بدورها لانزلاق قبيل نهاية الساعة الأولى.

ضمن فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" حافظ أنطونيو فيليكس دا كوستا على مكانه بعد قطب الانطلاق الأول على متن سيارة أوريكا-جيبسون رقم 38. حيث قدم قيادة مذهلة على الحلبة ليحتل المركز الثاني الإجماليّ وخلال استعمال إطارات "انترميديت" كان أسرع بخمس ثوانٍ من أسرع سيارتي تويوتا في القسم الأول. 

وبعد جولة التوقفات الأولى، عاد كونواي على متن سيارة تويوتا رقم 7 إلى تصدر السباق بفارق خمسين ثانية أمام دا كوستا، بينما كانت ثاني أسرع السيارات الخارقة أبعد بعشر ثوانٍ أخرى، وسيارة تويوتا التي يقودها بويمي ثالثةً بفارق دقيقة.

نيك دي فريز تراجع بداية إلى المركز الخامس على متن سيارة جي-درايف أوروس رقم 26 لكنه تقدم إلى المركز الثاني ضمن الفئة والرابع الإجمالي بعد مجموعة من التجاوزات.

كورفيت رقم 64 جي تي إي المحترفين: تومي ميلنر، نيكولاس تاندي، أليكسندر سيمز

كورفيت رقم 64 جي تي إي المحترفين: تومي ميلنر، نيكولاس تاندي، أليكسندر سيمز

تصوير: بول فوستر

شيفروليه تقدم انطلاقة قوية ضمن فئة "جي تي إي المحترفين"

ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" تراجع حامل قطب الانطلاق الأول ماكسيم مارتين سائق هاب اوتو بورشه رقم 72 إلى الخلف بعد احتكاك خلال الانطلاقة مع سيارة آيديك سبورت رقم 48 التي يقودها باتريك بيليه.

واحتلت كورفيت المركزين الأول والثاني مع تومي ميلنر وأنطونيو غراسيا، لكن كلتا السيارتين عانيتا بعد أن استقر السباق. لاحقاً احتل ميغيل مولينا الصدارة لصالح فيراري على متن سيارة إي.أف كورسي رقم 52، أمام السيارة الشقيقة التي يقودها جايمس كالادو.

لكن كورفيت ردت لاحقاً بفضل وقفة صيانة ممتازة منحت ميلنر الصدارة على متن السيارة رقم 64 وأمام مولينا.

المركز الثالث من نصيب بورشه مع لورون فانتور على متن سيارة ويذر تيك رقم 79 وأمام جيانماريا بروني سائق بورشه رقم 91.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة" تقدم أنطونيو فوكو سائق فيراري رقم 47 أمام جوليان أندلاور صاحب قطب الانطلاق الأول وسائق ديمبسي بروتون بورشه رقم 88.

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