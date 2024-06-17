لومان 24 ساعة: تويوتا تعتقد أنها امتلكت "الوتيرة" للفوز بالسباق
تعتقد تويوتا أنها كانت تمتلك الوتيرة للفوز بسباق لومان 24 ساعة لموسم 2024 من بطولة العالم في سباقات التحمل "دبليو إي سي".
رقم 7 فريق تويوتا ريسينغ جي آر 010: كاموي كوباياتشي، نيك دي فريز، خوسيه ماريا لوبيز ورقم 8 فريق تويوتا ريسينغ جي آر 010: سيباستيان بويمي، بريندون هارتلي، ريو هيراكاوا
الصورة من قبل: ألكسندر ترينتز
أشار سائقو تويوتا إلى الحوادث المتعددة والمشاكل، كسبب وراء عدم التمكن من هزيمة فيراري.
فقد اجتاز خوسيه ماريا لوبيز سائق تويوتا رقم 7 التي يتشاركها مع نيك دي فريز وكاموي كوباياشي، خط النهاية بفارق 14 ثانية خلف فيراري التي فازت بالسباق.
حيث أشار إلى أن الانثقابين ومشكلتي المحرك، كانتا أسباباً أساسية في الهزيمة.
فقال: "واجه كاموي مشكلة في المحرك ومن ثم تعرضت لأخرى بدوري، ومن ثم تعرضنا لانثقابين في الإطارات (ما أدى لوقفات صيانة إضافية)".
كما وصف لوبيز سباق لومان 24 لهذا العام بأنه الأصعب على الإطلاق له.
فقال: "لم يكن سباقاً سهلاً لنا، بالتأكيد".
كما شدد على أن انزلاقه قبل ساعة من النهاية في منعطف "دنلوب" كان أثناء محاولته تقليص الفارق خلف نيكلاس نيلسن سائق فيراري، وأن ذلك لم يؤثر على نتيجة السباق، لأن فيراري كانت تدور حينها بسهولة على المسار دون ضغط.
بالمقابل، حقق سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وريو هيراكاوا على متن سيارة تويوتا الشقيقة رقم 8 المركز الخامس.
ويعتقدون أن اللحظة التي حسمت مصير السباق كانت أثناء استئناف السباق بعد الأمطار، حين انزلقت السيارة في منعطف موسلان بعد احتكاك مع أليساندرو بيير غويدي سائق سيارة فيراري الثانية قبل ساعتين من النهاية.
فقال بويمي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنه ولولا الانزلاق، كان بوسعنا الفوز بالسباق".
وأكمل: "خسرنا ما يقارب أربعين ثانية، وكنا أمام السيارة رقم 7 حينها".
وهذا ما كرره هارتلي حين قال: "لقد وضعنا ذلك الانزلاق خارج معركة الفوز في الساعات الأخيرة".
واختتم: "يبدو أن الفوز أفلت من أيدينا".
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