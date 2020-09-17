لومان 24 ساعة: تويوتا تُسيطر على حصّة التصفيات الأولى

دخلت تويوتا بقوّة ضمن الحصّة البالغ طولها 45 دقيقة، والتي تُحدّد السيارات الستّ الأولى من كلّ فئة والتي ستعبر إلى منافسات "هايبربول".

وسجّل كاموي كوباياشي توقيتًا وقدره 3:17.089 دقيقة على متن السيارة #7، وتقدّم بعُشرٍ من الثانية عن كازوكي ناكاجيما الذي يقود السيارة #8 الشقيقة. أمّا سيارة ريبيليون #1 فقد كانت أبطأ بـ 4.5 ثانية من تويوتا. وفي ظلّ تواجد خمس سيارات فقط في هذه الفئة فقد عبرت جميعها إلى منافسات الهايبر بول.

أمّا في فئة "ال.ام.بي2" فقد تقدّم ويل ستيفنز إلى الصدارة بتوقيت بلغ 3:27.097 دقيقة على متن السيارة #37 وتغلّب بشكلٍ طفيف على بول دي ريستا على متن سيارة يونايتد أوتوسبورتس #22.

وحلّ نيك دي فريز سائق فريق هولندا ريسينغ ثالثًا، بينما ضمن جون-إريك فيرن عبوره إلى منافسات الهايبر بول على متن سيارة جي-درايف #26 وانضمّت إليهم السيارتان #32 و#33.

بالوصول إلى فئة "جي تي إي برو" فقد أكّدت سيارتا أستون مارتن سرعتهما عبر تواجد ماركو سورنسن على متن السيارة #95 في الصدارة بثلاث دقائق و50.872 ثانية، وتقدّم بعُشرٍ من الثانية على السيارة الشقيقة #97.

وتواجدت سيارة فيراري #51 في المركز الثالث بفارق ثانية كاملة، وتبعتها شقيقتها الأخرى بقيادة دافيدي ريغون في المركز الرابع.