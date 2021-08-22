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لومان / سباق لومان 24 ساعة تقرير السباق

لومان 24 ساعة: تويوتا تحرز الفوز مع سيارتها رقم 7 وفيراري تتفوق على كورفيت

أحرز مايك كونواي، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز على متن سيارة تويوتا رقم 7 الفوز بسباق لومان 24 ساعة بعد عدة سنوات من المحاولة، وهذا ما يعتبر أول فوز لهم في السباق الأسطوري ضمن حقبة السيارات الخارقة "هايبر كار"، بينما تفوقت فيراري على كورفيت ضمن فئة جي تي المحترفين.

لومان 24 ساعة: تويوتا تحرز الفوز مع سيارتها رقم 7 وفيراري تتفوق على كورفيت

بدأ كونواي السباق من المقدمة بعد انطلاقة ماطرة بعد أن حقق كوباياشي قطب الانطلاق الأول.

وقدم البريطاني انطلاقة نظيفة بينما تعرضت السيارة الشقيقة رقم 8 بقيادة سيباستيان بويمي حينها إلى ارتطام من سيارة غليكنهاوس رقم 708 التي يقودها أوليفييه بلا.

وبينما شقت سيارة تويوتا رقم 8 طريقها إلى المقدمة من جديد، حظيت سيارة تويوتا رقم 7 ببداية نظيفة وتفادت فوضى الحوادث الليلية خاصة ضمن فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2".

واستعادت تويوتا سيطرتها على المركزين الأول والثاني حيث عادت السيارة رقم 8 للمنافسة على الفوز.

لكن المشاكل في نظام الوقود أدت إلى إعاقتها وأدت إلى تقليص فترة بقائها على الحلبة مع وقفات صيانة أكثر، بينما خسر بويمي كذلك دقيقة لمحاولة إعادة تشغيلها بعد أن توقفت إلى جانب المسار.

السيارة المتصدرة رقم 7 عانت كذلك من مشكلة مماثلة، لكن تويوتا وجدت حلاً للمشكلة في كلتا السيارتين من دون التأثير على وتيرتهما خلال الساعة الأخيرة.

واجتاز كوباياشي العلم المرقط أولاً ليحرز الفوز أخيراً بعد عدة سنين كادت خلالها السيارة رقم 7 أن تحرز الفوز في عدة مناسبات.

وأكمل بويمي، ناكاجيما وهارتلي ثنائية تويوتا.

نيكولا لابيير قطع خط النهاية ثالثاً بعد أربع لفات من سيارتي تويوتا ليهدي ألبين آخر مراكز منصة التتويج ضمن الترتيب العام مع زميليه أندريه نيغارو وماثيو فاكسيفيار، وهي أول منصة تتويج لفريق فرنسي منذ بيجو في 2011.

المركزان الخامس والسادس كانا من نصيب فريق غليكنهاوس مع السيارتين 708 و709 على التوالي.

ضمن فئة "إل إم بي2" بدا أن الفريق البلجيكي دبليو آر تي يتجه لتحقيق الثنائية في أول مشاركة ضمن سباق لومان. 

وبعد انتهاء الفترة الليلية ظهرت سيارتا دبليو آر تي في صدارة مريحة بعد مجموعة مشاكل أصابت منافسيها. 

حيث كانت السيارة رقم 31 بقيادة روبن فرينز، شارل ميليزي وفرديناند هابسبرغ تحتل الصدارة بفارق 45 ثانية أمام الشقيقة رقم 41 مع روبرت كوبتسا، ييفي يي ولويس ديليتراز، والتي نجحت بتقليص الفارق ومن ثم اقتناص الصدارة قبل ساعتين على النهاية.

لكن اللفة الأخيرة توقفت السيارة مع ييفي يي بسبب انتهاء الوقود. وهذا ما كان يعني أن السيارة رقم 31 قد ورثت الصدارة بعد حجز سيارة جوتا رقم 28 بقيادة ستوفيل فاندورن، توم بلومكفيست وشون غيلايل بفارق ثوانٍ.

أما آخر مراكز منصة التتويج فكانت من نصيب سيارة بانيس أوريكا رقم 65 مع ويل ستيفنز، جوليان كانال وجايمس آلين أمام سيارة يونايتد سبورتس رقم 23.

وضمن فئة جي تي المحترفين، بدا أن سيارة إي.أف كورسي فيراري قد هيمنت على السباق لكن سيارة كورفيت رقم 63 بقيت ضمن نطاق المنافسة مع نيكي كاتسبرغ الذي قدم لفات سريعة متتالية.

لكن آمال فيراري بتحقيق الثنائية تلاشت مع مشكلة نظام التعليق للسيارة رقم 52، ما تسبب بتراجعها. 

وهذا ما أدى إلى تمحور المعركة بين فيراري وكورفيت على الصدارة. حيث نجح أليساندرو بيير غويدي، جايمس كالادو وكومي ليدوغار بالابتعاد ومن ثم عبور العلم المرقط أولاً لصالح فيراري.

أما المركز الثاني فذهب إلى كورفيت مع كاتسبرغ، أنطونيو غارسيا وجوردان تايلور.

المركزان الثالث والرابع حققتهما بورشه مع السيارتين رقم 92 و93، اللتين يقودهما كيفن إيستر، نيل ياني ومايكل كريستنسن، وكذلك جيانماريا بروني ومايكل كريستنسن وفريدريك ماكوفيسكي على التوالي.

فئة جي تي الهواة شهدت تفوق فيراري مع سيارة إي.أف كورسي رقم 83 نيكلاس نيلسن، أليسيو روفيرا وفرانسوا بيرودو، ونجحت بالإبقاء على سيارة أستون مارتن رقم 33 خلفها، مع بين كيتينغ وديلان بيريرا.

نتيجة السباق:

المركز السائقون السيارة الفئة عدد اللفات التوقيت منصات الصيانة الانسحاب
1 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز		 تويوتا هايبر كار 371   33  
2 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي		 تويوتا هايبر كار 369 2 لفات 37  
3 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار		 ألبين هايبر كار 367 4 لفات 31  
4 Brazil لويس فيليبو ديراني
France فرانك مايليو
France أوليفييه بلا		 غليكنهاوس هايبر كار 367 2:34.103 28  
5 Australia ريان بريسكو
United Kingdom ريتشارد ويستبروك
France رومان دوما		 غليكنهاوس هايبر كار 364 6.095 29  
6 Netherlands روبن فرينز
Austria فرديناند هابسبورغ
France تشارلز ميليسي		 أوريكا 07 إل إم بي2 363 31.721 34  
7 Indonesia شون غيلايل
Belgium ستوفيل فاندورن
United Kingdom توم بلومكفيست		 أوريكا 07 إل إم بي2 363 0.727 35  
8 France جوليان كانال
United Kingdom ويل ستيفنز
Australia جايمس ألين		 أوريكا 07 إل إم بي2 362 9 لفات 34  
9 United Kingdom بول دي ريستا
United Kingdom أليكس لين
United Kingdom واين بويد		 أوريكا 07 إل إم بي2 361 10 لفات 33  
10 Poland ياكوب سميتشوفسكي
Netherlands رينجر فان دير زاندي
United Kingdom أليكس براندل		 أوريكا 07 إل إم بي2 360 11 لفات 34  
11 France بول لافارغ
France بول لوب شاتان
France باتريك بيليه		 أوريكا 07 إل إم بي2 359 12 لفات 35  
12 Russian Federation رومان رازينوف
Argentina فرانكو كولابينتو
Netherlands نيك دي فريز		 أوروس إل إم بي2 358 13 لفات 34  
13 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون		 أوريكا 07 إل إم بي2 358 47.211 32  
14 Austria رينيه بيندر
Mexico ميمو روخاس
France تريستان غومندي		 أوريكا 07 إل إم بي2 357 14 لفات 39  
15 Sweden هنريك هيدمان
United Kingdom بن هانلي
Colombia خوان بابلو مونتويا		 أوريكا 07 إل إم بي2 356 15 لفات 34  
16 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands جوب فان إيترت		 أوريكا 07 إل إم بي2 356 29.252 35  
17 Switzerland إستيبان غارسيا
France لويك دوفال
France نورمان ناتو		 أوريكا 07 إل إم بي2 356 2:19.918 34  
18 Denmark دينيس أندرسن
United States ريكي تايلور
Denmark ماركو سورنسن		 أوريكا 07 إل إم بي2 353 18 لفات 37  
19 France فانسون كابيير
France أرنولد روبن
France ماكسيم روبن		 أوريكا 07 إل إم بي2 352 19 لفات 31  
20 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو
France كوم ليدوغار		 فيراري 488 جي تي إي إيفو جي تي المحترفين 345 26 لفات 23  
21 Spain أنطونيو غارسيا
United States جوردان تايلور
Netherlands نيكي كاتسبرغ		 كورفيت سي8.آر جي تي المحترفين 345 41.686 23  
22 France كيفن إستر
Switzerland نيل ياني
Denmark مايكل كريستنسن		 بورشه 911 جي تي المحترفين 344 27 لفات 24  
23 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز
France فريدريك ماكويسكي		 بورشه 911 جي تي المحترفين 343 28 لفات 23  
24 Slovakia ميرو كونوبكا
United Kingdom أوليفر ويب
Slovakia ماتيج كونوبكا		 أوريكا 07 إل إم بي2 342 29 لفات 35  
25 France فرانسوا بيريدو
Denmark نيكولاس نيلسن
Italy أليسيو روفيرا		 فيراري 488 جي تي إي إيفو جي تي الهواة 340 31 لفات 25  
26 United States بن كيتنغ
Luxembourg ديلان بيريرا
Brazil فيليبي فراغا		 أستون مارتن فانتاج جي تي الهواة 339 32 لفات 25  
27 Italy ماتيو كريسوني
Italy رينو ماستروناردي
United Kingdom كالوم إلوت		 فيراري 488 جي تي إي إيفو جي تي الهواة 338 33 لفات 25  
28 United Kingdom جيمس وينسلو
Australia جون كوربيت
Belgium توم كلويت		 ليجييه 217 إل إم بي2 338 2:07.162 34  
29 Denmark أندرس فجوردباك
Denmark يان ماغنوسن
Denmark كيفن ماغنوسن		 أوريكا 07 إل إم بي2 336 35 لفات 35  
30 Italy كلاوديو سكيافوني
Italy باولو روبيرتي
Italy رافاييل غيماريا		 فيراري 488 جي تي إي إيفو جي تي الهواة 335 36 لفات 25  
31 Germany كريستيان رييد
Australia جاكسون إيفانز
Australia مات كامبل		 بورشه 911 جي تي الهواة 335 33.045 26  
32 Japan تاكوما أوكي
Belgium نايغل بايلي
France ماتيو لاهاي		 أوريكا 07 INNOVATIVE CAR 334 37 لفات 32  
33 Japan ساتوشي هوشينو
Japan تومونوبو فوجي
United Kingdom أندرو واتسون		 أستون مارتن فانتاج جي تي الهواة 333 38 لفات 26  
34 Indonesia أندرو هاريانتو
Belgium أليسيو بيكاريلو
Germany ماركو سيفرايد		 بورشه 911 جي تي الهواة 332 39 لفات 26  
35 United Kingdom جون هارتشورن
United Kingdom أولي هانكوك
United Kingdom روس غن		 أستون مارتن فانتاج جي تي الهواة 332 26.571 24  
36 Switzerland راهيل فراي
Belgium سارة بوفي
Denmark ميشيل جاتنج		 فيراري 488 جي تي إي إيفو جي تي الهواة 332 2:19.723 24  
37 Brazil دانيال سيرا
Spain ميغيل مولينا
United Kingdom سام بيرد		 فيراري 488 جي تي إي إيفو جي تي المحترفين 331 40 لفات 23  
38 Germany روبرت ريناور
Germany رالف بون
Switzerland رولف إنشن		 بورشه 911 جي تي الهواة 330 41 لفات 24  
39 Switzerland توماس فلوهر
Italy جيانكارلو فيسيكيلا
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي		 فيراري 488 جي تي إي إيفو جي تي الهواة 329 42 لفات 25  
40 United Kingdom فيليب هانسون
Switzerland فابيو شيرر
Portugal فيليبي ألبوكيركي		 أوريكا 07 إل إم بي2 328 43 لفات 34  
41 United States بريندن ايريبي
United Kingdom أولي ميلروي
United Kingdom بين بارنيكوت		 فيراري 488 جي تي إي إيفو جي تي الهواة 327 44 لفات 24  
42 France جوليان أندلاور
United States دومينيك باستيان
Germany لانس ديفيد ارنولد		 بورشه 911 جي تي الهواة 327 1:05.840 26  
43 United Kingdom مايكل واينرايت
United Kingdom بن باركر
United Kingdom توم غامبل		 بورشه 911 جي تي الهواة 322 49 لفات 26  
44 United States تومي ميلنر
United Kingdom نيك تاندي
United Kingdom ألكسندر سيمز		 كورفيت سي8.آر جي تي المحترفين 313 58 لفات 23  
45 Poland روبرت كوبتسا
Switzerland لويس ديليتراز
China يا يافي		 أوريكا 07 إل إم بي2 362 3:33.661 34  
46 Ireland ريان كولين
United Kingdom أوليفر جارفيس
Brazil فيليبي نصر		 أوريكا 07 إل إم بي2 275 95 لفات 29  
47 Germany بيير إيهرت
Germany كريستيان هوك
Netherlands جيرون بليكمولين		 فيراري 488 جي تي إي إيفو جي تي الهواة 271 99 لفات 21  
48 United States باتريك كيلي
France غابرييل أوبري
Switzerland سايمون ترامر		 أوريكا 07 إل إم بي2 261 109 لفات 32  
49 Belgium درايس فانثور
Portugal ألفارو بارينتي
Belgium ماكسيم مارتن		 بورشه 911 جي تي المحترفين 227 143 لفات 19  
50 United States كوبر ماكنيل
New Zealand إيرل بامبر
Belgium لورنس فانتور		 بورشه 911 جي تي المحترفين 139 231 لفات 11  
51 Norway دينيس أولسن
Norway أندرس بروخادرت
United States روبي فولي		 بورشه 911 جي تي الهواة 138 232 لفات 11  
52 تاكيشي كيمورا
Australia سكوت أندرويس
Denmark ميكيل جنسن		 فيراري 488 جي تي إي إيفو جي تي الهواة 128 242 لفات 9  
53 France توماس نيوبوير
United States رودريجو سيلز
United Kingdom جودي فنين		 فيراري 488 جي تي إي إيفو جي تي الهواة 117 253 لفات 9  
54 United Kingdom دنكان كاميرون
South Africa ديفيد بيريل
Ireland مات غريفين		 فيراري 488 جي تي إي إيفو جي تي الهواة 109 261 لفات 8  
55 United States جون الب
Spain روبرتو مرعي
Portugal روي أندرادا		 أوروس إل إم بي2 108 262 لفات 11  
56 Italy روبرتو لاكورتي
Italy جورجيو سيرناجيتو
Italy أنطونيو فوكو		 فيراري 488 جي تي إي إيفو جي تي الهواة 90 280 لفات 6  
57 Norway إيجيديو برفتي
Italy ماتيو كايرولي
Italy ريكاردو بيرا		 بورشه 911 جي تي الهواة 84 286 لفات 6  
58 France نيكو جامين
South Africa جوناثان أبيردين
Venezuela مانويل مالدونادو		 أوريكا 07 إل إم بي2 75 295 لفات 7  
59 Colombia تاتيانا كالديرون
Germany صوفيا فلورش
Netherlands بيتسكي فيسر		 أوريكا 07 إل إم بي2 74 296 لفات 6  
60 United Kingdom هاري تينكنيل
Thailand فوتهيكورن إينثرابوفاساك
France فلوريان لاتوري		 بورشه 911 جي تي الهواة 66 304 لفات 6  
61 Canada بول دالا لانا
Denmark نيكي تيم
Brazil ماركوس غوميز		 أستون مارتن فانتاج جي تي الهواة 45 325 لفات 3  
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