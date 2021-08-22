لومان 24 ساعة: تويوتا تحرز الفوز مع سيارتها رقم 7 وفيراري تتفوق على كورفيت
أحرز مايك كونواي، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز على متن سيارة تويوتا رقم 7 الفوز بسباق لومان 24 ساعة بعد عدة سنوات من المحاولة، وهذا ما يعتبر أول فوز لهم في السباق الأسطوري ضمن حقبة السيارات الخارقة "هايبر كار"، بينما تفوقت فيراري على كورفيت ضمن فئة جي تي المحترفين.
بدأ كونواي السباق من المقدمة بعد انطلاقة ماطرة بعد أن حقق كوباياشي قطب الانطلاق الأول.
وقدم البريطاني انطلاقة نظيفة بينما تعرضت السيارة الشقيقة رقم 8 بقيادة سيباستيان بويمي حينها إلى ارتطام من سيارة غليكنهاوس رقم 708 التي يقودها أوليفييه بلا.
وبينما شقت سيارة تويوتا رقم 8 طريقها إلى المقدمة من جديد، حظيت سيارة تويوتا رقم 7 ببداية نظيفة وتفادت فوضى الحوادث الليلية خاصة ضمن فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2".
واستعادت تويوتا سيطرتها على المركزين الأول والثاني حيث عادت السيارة رقم 8 للمنافسة على الفوز.
لكن المشاكل في نظام الوقود أدت إلى إعاقتها وأدت إلى تقليص فترة بقائها على الحلبة مع وقفات صيانة أكثر، بينما خسر بويمي كذلك دقيقة لمحاولة إعادة تشغيلها بعد أن توقفت إلى جانب المسار.
السيارة المتصدرة رقم 7 عانت كذلك من مشكلة مماثلة، لكن تويوتا وجدت حلاً للمشكلة في كلتا السيارتين من دون التأثير على وتيرتهما خلال الساعة الأخيرة.
واجتاز كوباياشي العلم المرقط أولاً ليحرز الفوز أخيراً بعد عدة سنين كادت خلالها السيارة رقم 7 أن تحرز الفوز في عدة مناسبات.
وأكمل بويمي، ناكاجيما وهارتلي ثنائية تويوتا.
نيكولا لابيير قطع خط النهاية ثالثاً بعد أربع لفات من سيارتي تويوتا ليهدي ألبين آخر مراكز منصة التتويج ضمن الترتيب العام مع زميليه أندريه نيغارو وماثيو فاكسيفيار، وهي أول منصة تتويج لفريق فرنسي منذ بيجو في 2011.
المركزان الخامس والسادس كانا من نصيب فريق غليكنهاوس مع السيارتين 708 و709 على التوالي.
ضمن فئة "إل إم بي2" بدا أن الفريق البلجيكي دبليو آر تي يتجه لتحقيق الثنائية في أول مشاركة ضمن سباق لومان.
وبعد انتهاء الفترة الليلية ظهرت سيارتا دبليو آر تي في صدارة مريحة بعد مجموعة مشاكل أصابت منافسيها.
حيث كانت السيارة رقم 31 بقيادة روبن فرينز، شارل ميليزي وفرديناند هابسبرغ تحتل الصدارة بفارق 45 ثانية أمام الشقيقة رقم 41 مع روبرت كوبتسا، ييفي يي ولويس ديليتراز، والتي نجحت بتقليص الفارق ومن ثم اقتناص الصدارة قبل ساعتين على النهاية.
لكن اللفة الأخيرة توقفت السيارة مع ييفي يي بسبب انتهاء الوقود. وهذا ما كان يعني أن السيارة رقم 31 قد ورثت الصدارة بعد حجز سيارة جوتا رقم 28 بقيادة ستوفيل فاندورن، توم بلومكفيست وشون غيلايل بفارق ثوانٍ.
أما آخر مراكز منصة التتويج فكانت من نصيب سيارة بانيس أوريكا رقم 65 مع ويل ستيفنز، جوليان كانال وجايمس آلين أمام سيارة يونايتد سبورتس رقم 23.
وضمن فئة جي تي المحترفين، بدا أن سيارة إي.أف كورسي فيراري قد هيمنت على السباق لكن سيارة كورفيت رقم 63 بقيت ضمن نطاق المنافسة مع نيكي كاتسبرغ الذي قدم لفات سريعة متتالية.
لكن آمال فيراري بتحقيق الثنائية تلاشت مع مشكلة نظام التعليق للسيارة رقم 52، ما تسبب بتراجعها.
وهذا ما أدى إلى تمحور المعركة بين فيراري وكورفيت على الصدارة. حيث نجح أليساندرو بيير غويدي، جايمس كالادو وكومي ليدوغار بالابتعاد ومن ثم عبور العلم المرقط أولاً لصالح فيراري.
أما المركز الثاني فذهب إلى كورفيت مع كاتسبرغ، أنطونيو غارسيا وجوردان تايلور.
المركزان الثالث والرابع حققتهما بورشه مع السيارتين رقم 92 و93، اللتين يقودهما كيفن إيستر، نيل ياني ومايكل كريستنسن، وكذلك جيانماريا بروني ومايكل كريستنسن وفريدريك ماكوفيسكي على التوالي.
فئة جي تي الهواة شهدت تفوق فيراري مع سيارة إي.أف كورسي رقم 83 نيكلاس نيلسن، أليسيو روفيرا وفرانسوا بيرودو، ونجحت بالإبقاء على سيارة أستون مارتن رقم 33 خلفها، مع بين كيتينغ وديلان بيريرا.
نتيجة السباق:
|المركز
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|عدد اللفات
|التوقيت
|منصات الصيانة
|الانسحاب
|1
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|تويوتا
|هايبر كار
|371
|33
|2
| سيباستيان بويمي
كازوكي ناكاجيما
برندون هارتلي
|تويوتا
|هايبر كار
|369
|2 لفات
|37
|3
| أندريه نيغراو
نيكولاس لابيير
ماتيو فاكسيفيار
|ألبين
|هايبر كار
|367
|4 لفات
|31
|4
| لويس فيليبو ديراني
فرانك مايليو
أوليفييه بلا
|غليكنهاوس
|هايبر كار
|367
|2:34.103
|28
|5
| ريان بريسكو
ريتشارد ويستبروك
رومان دوما
|غليكنهاوس
|هايبر كار
|364
|6.095
|29
|6
| روبن فرينز
فرديناند هابسبورغ
تشارلز ميليسي
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|363
|31.721
|34
|7
| شون غيلايل
ستوفيل فاندورن
توم بلومكفيست
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|363
|0.727
|35
|8
| جوليان كانال
ويل ستيفنز
جايمس ألين
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|362
|9 لفات
|34
|9
| بول دي ريستا
أليكس لين
واين بويد
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|361
|10 لفات
|33
|10
| ياكوب سميتشوفسكي
رينجر فان دير زاندي
أليكس براندل
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|360
|11 لفات
|34
|11
| بول لافارغ
بول لوب شاتان
باتريك بيليه
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|359
|12 لفات
|35
|12
| رومان رازينوف
فرانكو كولابينتو
نيك دي فريز
|أوروس
|إل إم بي2
|358
|13 لفات
|34
|13
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
أنتوني دايفيدسون
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|358
|47.211
|32
|14
| رينيه بيندر
ميمو روخاس
تريستان غومندي
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|357
|14 لفات
|39
|15
| هنريك هيدمان
بن هانلي
خوان بابلو مونتويا
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|356
|15 لفات
|34
|16
| فريتس فان إيرد
جايدو فان در غارد
جوب فان إيترت
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|356
|29.252
|35
|17
| إستيبان غارسيا
لويك دوفال
نورمان ناتو
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|356
|2:19.918
|34
|18
| دينيس أندرسن
ريكي تايلور
ماركو سورنسن
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|353
|18 لفات
|37
|19
| فانسون كابيير
أرنولد روبن
ماكسيم روبن
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|352
|19 لفات
|31
|20
| أليساندرو بيير غيدي
جيمس كالادو
كوم ليدوغار
|فيراري 488 جي تي إي إيفو
|جي تي المحترفين
|345
|26 لفات
|23
|21
| أنطونيو غارسيا
جوردان تايلور
نيكي كاتسبرغ
|كورفيت سي8.آر
|جي تي المحترفين
|345
|41.686
|23
|22
| كيفن إستر
نيل ياني
مايكل كريستنسن
|بورشه 911
|جي تي المحترفين
|344
|27 لفات
|24
|23
| جيانماريا بروني
ريتشارد ليتز
فريدريك ماكويسكي
|بورشه 911
|جي تي المحترفين
|343
|28 لفات
|23
|24
| ميرو كونوبكا
أوليفر ويب
ماتيج كونوبكا
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|342
|29 لفات
|35
|25
| فرانسوا بيريدو
نيكولاس نيلسن
أليسيو روفيرا
|فيراري 488 جي تي إي إيفو
|جي تي الهواة
|340
|31 لفات
|25
|26
| بن كيتنغ
ديلان بيريرا
فيليبي فراغا
|أستون مارتن فانتاج
|جي تي الهواة
|339
|32 لفات
|25
|27
| ماتيو كريسوني
رينو ماستروناردي
كالوم إلوت
|فيراري 488 جي تي إي إيفو
|جي تي الهواة
|338
|33 لفات
|25
|28
| جيمس وينسلو
جون كوربيت
توم كلويت
|ليجييه 217
|إل إم بي2
|338
|2:07.162
|34
|29
| أندرس فجوردباك
يان ماغنوسن
كيفن ماغنوسن
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|336
|35 لفات
|35
|30
| كلاوديو سكيافوني
باولو روبيرتي
رافاييل غيماريا
|فيراري 488 جي تي إي إيفو
|جي تي الهواة
|335
|36 لفات
|25
|31
| كريستيان رييد
جاكسون إيفانز
مات كامبل
|بورشه 911
|جي تي الهواة
|335
|33.045
|26
|32
| تاكوما أوكي
نايغل بايلي
ماتيو لاهاي
|أوريكا 07
|INNOVATIVE CAR
|334
|37 لفات
|32
|33
| ساتوشي هوشينو
تومونوبو فوجي
أندرو واتسون
|أستون مارتن فانتاج
|جي تي الهواة
|333
|38 لفات
|26
|34
| أندرو هاريانتو
أليسيو بيكاريلو
ماركو سيفرايد
|بورشه 911
|جي تي الهواة
|332
|39 لفات
|26
|35
| جون هارتشورن
أولي هانكوك
روس غن
|أستون مارتن فانتاج
|جي تي الهواة
|332
|26.571
|24
|36
| راهيل فراي
سارة بوفي
ميشيل جاتنج
|فيراري 488 جي تي إي إيفو
|جي تي الهواة
|332
|2:19.723
|24
|37
| دانيال سيرا
ميغيل مولينا
سام بيرد
|فيراري 488 جي تي إي إيفو
|جي تي المحترفين
|331
|40 لفات
|23
|38
| روبرت ريناور
رالف بون
رولف إنشن
|بورشه 911
|جي تي الهواة
|330
|41 لفات
|24
|39
| توماس فلوهر
جيانكارلو فيسيكيلا
فرانشيسكو كاستيلاتشي
|فيراري 488 جي تي إي إيفو
|جي تي الهواة
|329
|42 لفات
|25
|40
| فيليب هانسون
فابيو شيرر
فيليبي ألبوكيركي
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|328
|43 لفات
|34
|41
| بريندن ايريبي
أولي ميلروي
بين بارنيكوت
|فيراري 488 جي تي إي إيفو
|جي تي الهواة
|327
|44 لفات
|24
|42
| جوليان أندلاور
دومينيك باستيان
لانس ديفيد ارنولد
|بورشه 911
|جي تي الهواة
|327
|1:05.840
|26
|43
| مايكل واينرايت
بن باركر
توم غامبل
|بورشه 911
|جي تي الهواة
|322
|49 لفات
|26
|44
| تومي ميلنر
نيك تاندي
ألكسندر سيمز
|كورفيت سي8.آر
|جي تي المحترفين
|313
|58 لفات
|23
|45
| روبرت كوبتسا
لويس ديليتراز
يا يافي
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|362
|3:33.661
|34
|46
| ريان كولين
أوليفر جارفيس
فيليبي نصر
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|275
|95 لفات
|29
|47
| بيير إيهرت
كريستيان هوك
جيرون بليكمولين
|فيراري 488 جي تي إي إيفو
|جي تي الهواة
|271
|99 لفات
|21
|48
| باتريك كيلي
غابرييل أوبري
سايمون ترامر
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|261
|109 لفات
|32
|49
| درايس فانثور
ألفارو بارينتي
ماكسيم مارتن
|بورشه 911
|جي تي المحترفين
|227
|143 لفات
|19
|50
| كوبر ماكنيل
إيرل بامبر
لورنس فانتور
|بورشه 911
|جي تي المحترفين
|139
|231 لفات
|11
|51
| دينيس أولسن
أندرس بروخادرت
روبي فولي
|بورشه 911
|جي تي الهواة
|138
|232 لفات
|11
|52
|تاكيشي كيمورا
سكوت أندرويس
ميكيل جنسن
|فيراري 488 جي تي إي إيفو
|جي تي الهواة
|128
|242 لفات
|9
|53
| توماس نيوبوير
رودريجو سيلز
جودي فنين
|فيراري 488 جي تي إي إيفو
|جي تي الهواة
|117
|253 لفات
|9
|54
| دنكان كاميرون
ديفيد بيريل
مات غريفين
|فيراري 488 جي تي إي إيفو
|جي تي الهواة
|109
|261 لفات
|8
|55
| جون الب
روبرتو مرعي
روي أندرادا
|أوروس
|إل إم بي2
|108
|262 لفات
|11
|56
| روبرتو لاكورتي
جورجيو سيرناجيتو
أنطونيو فوكو
|فيراري 488 جي تي إي إيفو
|جي تي الهواة
|90
|280 لفات
|6
|57
| إيجيديو برفتي
ماتيو كايرولي
ريكاردو بيرا
|بورشه 911
|جي تي الهواة
|84
|286 لفات
|6
|58
| نيكو جامين
جوناثان أبيردين
مانويل مالدونادو
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|75
|295 لفات
|7
|59
| تاتيانا كالديرون
صوفيا فلورش
بيتسكي فيسر
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|74
|296 لفات
|6
|60
| هاري تينكنيل
فوتهيكورن إينثرابوفاساك
فلوريان لاتوري
|بورشه 911
|جي تي الهواة
|66
|304 لفات
|6
|61
| بول دالا لانا
نيكي تيم
ماركوس غوميز
|أستون مارتن فانتاج
|جي تي الهواة
|45
|325 لفات
|3