لومان 24 ساعة: تويوتا تحرز الفوز مع سيارتها رقم 7 وفيراري تتفوق على كورفيت

بدأ كونواي السباق من المقدمة بعد انطلاقة ماطرة بعد أن حقق كوباياشي قطب الانطلاق الأول.

وقدم البريطاني انطلاقة نظيفة بينما تعرضت السيارة الشقيقة رقم 8 بقيادة سيباستيان بويمي حينها إلى ارتطام من سيارة غليكنهاوس رقم 708 التي يقودها أوليفييه بلا.

وبينما شقت سيارة تويوتا رقم 8 طريقها إلى المقدمة من جديد، حظيت سيارة تويوتا رقم 7 ببداية نظيفة وتفادت فوضى الحوادث الليلية خاصة ضمن فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2".

واستعادت تويوتا سيطرتها على المركزين الأول والثاني حيث عادت السيارة رقم 8 للمنافسة على الفوز.

لكن المشاكل في نظام الوقود أدت إلى إعاقتها وأدت إلى تقليص فترة بقائها على الحلبة مع وقفات صيانة أكثر، بينما خسر بويمي كذلك دقيقة لمحاولة إعادة تشغيلها بعد أن توقفت إلى جانب المسار.

السيارة المتصدرة رقم 7 عانت كذلك من مشكلة مماثلة، لكن تويوتا وجدت حلاً للمشكلة في كلتا السيارتين من دون التأثير على وتيرتهما خلال الساعة الأخيرة.

واجتاز كوباياشي العلم المرقط أولاً ليحرز الفوز أخيراً بعد عدة سنين كادت خلالها السيارة رقم 7 أن تحرز الفوز في عدة مناسبات.

وأكمل بويمي، ناكاجيما وهارتلي ثنائية تويوتا.

نيكولا لابيير قطع خط النهاية ثالثاً بعد أربع لفات من سيارتي تويوتا ليهدي ألبين آخر مراكز منصة التتويج ضمن الترتيب العام مع زميليه أندريه نيغارو وماثيو فاكسيفيار، وهي أول منصة تتويج لفريق فرنسي منذ بيجو في 2011.

المركزان الخامس والسادس كانا من نصيب فريق غليكنهاوس مع السيارتين 708 و709 على التوالي.

ضمن فئة "إل إم بي2" بدا أن الفريق البلجيكي دبليو آر تي يتجه لتحقيق الثنائية في أول مشاركة ضمن سباق لومان.

وبعد انتهاء الفترة الليلية ظهرت سيارتا دبليو آر تي في صدارة مريحة بعد مجموعة مشاكل أصابت منافسيها.

حيث كانت السيارة رقم 31 بقيادة روبن فرينز، شارل ميليزي وفرديناند هابسبرغ تحتل الصدارة بفارق 45 ثانية أمام الشقيقة رقم 41 مع روبرت كوبتسا، ييفي يي ولويس ديليتراز، والتي نجحت بتقليص الفارق ومن ثم اقتناص الصدارة قبل ساعتين على النهاية.

لكن اللفة الأخيرة توقفت السيارة مع ييفي يي بسبب انتهاء الوقود. وهذا ما كان يعني أن السيارة رقم 31 قد ورثت الصدارة بعد حجز سيارة جوتا رقم 28 بقيادة ستوفيل فاندورن، توم بلومكفيست وشون غيلايل بفارق ثوانٍ.

أما آخر مراكز منصة التتويج فكانت من نصيب سيارة بانيس أوريكا رقم 65 مع ويل ستيفنز، جوليان كانال وجايمس آلين أمام سيارة يونايتد سبورتس رقم 23.

وضمن فئة جي تي المحترفين، بدا أن سيارة إي.أف كورسي فيراري قد هيمنت على السباق لكن سيارة كورفيت رقم 63 بقيت ضمن نطاق المنافسة مع نيكي كاتسبرغ الذي قدم لفات سريعة متتالية.

لكن آمال فيراري بتحقيق الثنائية تلاشت مع مشكلة نظام التعليق للسيارة رقم 52، ما تسبب بتراجعها.

وهذا ما أدى إلى تمحور المعركة بين فيراري وكورفيت على الصدارة. حيث نجح أليساندرو بيير غويدي، جايمس كالادو وكومي ليدوغار بالابتعاد ومن ثم عبور العلم المرقط أولاً لصالح فيراري.

أما المركز الثاني فذهب إلى كورفيت مع كاتسبرغ، أنطونيو غارسيا وجوردان تايلور.

المركزان الثالث والرابع حققتهما بورشه مع السيارتين رقم 92 و93، اللتين يقودهما كيفن إيستر، نيل ياني ومايكل كريستنسن، وكذلك جيانماريا بروني ومايكل كريستنسن وفريدريك ماكوفيسكي على التوالي.

فئة جي تي الهواة شهدت تفوق فيراري مع سيارة إي.أف كورسي رقم 83 نيكلاس نيلسن، أليسيو روفيرا وفرانسوا بيرودو، ونجحت بالإبقاء على سيارة أستون مارتن رقم 33 خلفها، مع بين كيتينغ وديلان بيريرا.

نتيجة السباق: