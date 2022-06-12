لومان 24 ساعة: تويوتا تحرز الفوز الخامس على التوالي
أحرزت تويوتا الفوز الخامس على التوالي في سباق لومان 24 ساعة، مع سيارتها رقم 8 التي يقودها سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وريو هيراكاوا.
لم تتعرض العلامة اليابانية لأي تهديد جدي من المنافسين سواء غليكنهاوس أو ألبين، ضمن سباق خالٍ من المشاكل نسبياً لكلٍ من سيارتيها.
الدراما الوحيدة التي أصابت تويوتا جاءت في الساعة 16 حين توقفت سيارتها رقم 7 مع خوسيه ماريا لوبيز من أجل إعادة تشغيلها قبل أن تعود للعمل مجدداً وتخسر لفة جراء ذلك.
بالرغم من ذلك، نجح زميلاه مايك كونواي وكاموي كوباياشي بالعودة إلى ركب الصدارة ضمن وتيرة قوية.
الخطأ الوحيد الذي ارتكبته سيارة تويوتا رقم 8 كان في التغيير البطيء نسبياً للسائقين في الساعة ما قبل الأخيرة، قبل أن يتجه هارتلي لتحقيق الفوز بفارق قارب دقيقتين تقريباً أمام لوبيز على متن السيارة رقم 7.
وهذا هو الفوز الرابع للسويسري بويمي في السباق الشهير، والثالث للنيوزيلندي هارتلي، والأول لـ هيراكاوا، الذب بات خامس سائقي يابانيّ يفوز بهذا الحدث.
أفضل البقية ضمن فئة السيارات الخارقة كانت سيارة غليكنهاوس رقم 709 مع ريان بريسكو، ريتشارد ويستبروك وفرانك مايو، بفارق أربع لفات.
أما السيارة رقم 708 مع أوليفر بلا، بيبو ديراني ورومان دوما فقد تراجعت عن لفة الصدارة بسبب مشكلة في جهاز التعليق في الساعة الثامنة، قبل أن تتعافى إلى المركز الرابع بفارق عشر لفات خلف تويوتا.
أما ألبين فاكتفت بالمركز الخامس ضمن الفئة مع نيكولاس لابيير، ماثيو فاكسيفيار وأندريه نيغارو، خارج الترتيب الـ 20 العام بفارق 18 لفة.
جوتا تهيمن على الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"
رقم 38 جوتا: روبرتو غونزاليس، أنطونيو فيليكس دا كوستا، ويل ستيفنز
تصوير: إريك لو غاليو
ضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"، كان الفوز من نصيب جوتا رقم 38 التي يقودها أنطونيو فيليكس دا كوستا، روبرتو غونزاليس وويل ستيفنز بعد الجولة الأولى من التوقفات.
ومع تعرض سيارة دبليو آر تي رقم 31 مع روبن فرينز لحادثة تسبب بدخول سيارة الأمان الوحيدة في السباق، تأخرت السيارة رقم 38 قليلاً في مخرج خط الصيانة وذلك كان سوء الحظ الوحيد الذي رافق الفريق، حيث نجح ستيفنز بقطع العلم المرقط أولاً ضمن الفئة بفارق دقيقتين تقريباً أمام سيارة بريما رقم 9 التي يقودها روبرت كوبتسا، لويس ديليتراز ولورينزو كولومبو.
سيارة جوتا رقم 28 وصلت منصة التتويج كذلك مع إيد جونز، جوناثان أبريدين وأوليفر راسموسين بفارق لفة عن المتصدر وأمام تي.دي.أس ريسينغ التي يقودها نيك دي فريز، ماثياس بيتشي وتيجمين فان دير هيلم.
المركز الخامس حققته سيارة بينسكي مع فيليب نصر، دان كاميرون وإيمانويل كولارد.
بورشه تنتزع صدارة "جي تي إي المحترفين" بعد معركة شرسة
رقم 91 بورشه: جيانماريا بروني، ريتشارد ليتز، فريدريك ماكوفيسكي
تصوير: صور موتورسبورت
المعركة على صدارة فئة "جي تي إي المحترفين" ذهبت لصالح بورشه نظراً لأن كورفيت المرشحة للفوز واجهت انسحاباً لكلتا سيارتيها.
وكانت كورفيت قد خطفت صف الانطلاق الأول للفئة أمام أقرب منافسيها بورشه وفيراري.
لكن بحلول ثلث السباق، خسرت كورفيت سيارتها رقم 63 بسبب مشكلة في نظام التعليق. وهذا ما وضع سيارة بورشه رقم 92 بموضع المنافس على الفوز قبل أن تتعرض لانثقاب في الإطار الأمامي الأيمن.
وعادت كورفيت لتعزز صدارتها مع السيارة رقم 64 بفارق أكثر من دقيقة في الصدارة لكن السباق انقلب رأساً على عقب عندما اصطدم أليكسندر سيمز بالحواجز بعد أن ارتطمت به سيارة إي.أف كورسي من الفئة النموذجية الثانية.
ومع خروج كلتا سيارتي كورفيت، انحصرت المنافسة بين سيارة بورشه رقم 91 مع جيانماريا بروني، ريتشارد ليتز وفريدريك ماكوفيسكي وسيارة إيه.أف كورسي رقم 51 مع جايمس كالادو، أليساندرو بيير غويدي ودانيال سيرا.
وكانت فيراري تمتلك أفضلية ضئيلة لكنها اضطرت للتوقف بسبب انثقاب في الإطارات ما منح بورشه رقم 91 أول فوز في البطولة منذ جولة سيلفرستون 2019.
بينما أحرزت فيراري رقم 52 ثالث منصات التتويج مع دايفيد ريغون، ميغيل مولينا وأنطونيو فوكو.
ضمن فئة "جي تي إي الهواة" فكان الفوز من نصيب تي.أف سبورت مع بين كيتينغ، ماركو سورنسن وهنريك شافيز.
تي.أف سبورت تنتزع الفوز ضمن "جي تي إي الهواة"
رقم 33: تي.أف سبورت: بين كيتينغ، هنريك شافيز، ماركو سورنسن
تصوير: رينيه إيهرهارت
نتيجة سباق لومان 24 ساعة:
|المركز
|#
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|عدد اللفات
|1
|8
| سيباستيان بويمي
برندون هارتلي
ريو هيراكاوا
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|380
|2
|7
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|380
|3
|709
| ريان بريسكو
ريتشارد ويستبروك
فرانك مايليو
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|375
|4
|708
| أوليفييه بلا
رومان دوما
لويس فيليبو ديراني
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|370
|5
|38
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
ويل ستيفنز
|Oreca 07
|LMP2
|369
|6
|9
| روبرت كوبتسا
لويس ديليتراز
لورينزو كولومبو
|Oreca 07
|LMP2
|369
|7
|28
| أوليفر راسموسين
Edward Jones
جوناثان أبيردين
|Oreca 07
|LMP2
|368
|8
|13
| فيليب سيمادومو
ماتياس بيشي
تيجمن فان دير هيلم
|Oreca 07
|LMP2
|368
|9
|5
| داين كاميرون
إيمانويل كولار
فيليبي نصر
|Oreca 07
|LMP2
|368
|10
|23
| أليكس لين
أوليفر جارفيس
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|368
|11
|37
| يا يافي
ريكي تايلور
نيكلاس كروتن
|Oreca 07
|LMP2
|367
|12
|48
| بول لافارغ
بول لوب شاتان
باتريك بيليه
|Oreca 07
|LMP2
|366
|13
|1
|Lilou Wadoux
سيباستيان أوجييه
تشارلز ميليسي
|Oreca 07
|LMP2
|366
|14
|22
| فيليب هانسون
فيليبي ألبوكيركي
ويليام أوين
|Oreca 07
|LMP2
|366
|15
|32
| رولف إنشن
ميركو بورتولوتي
درايس فانثور
|Oreca 07
|LMP2
|366
|16
|65
| جوليان كانال
نيكو جامين
جوب فان إيترت
|Oreca 07
|LMP2
|366
|17
|34
| ياكوب سميتشوفسكي
أليكس براندل
إستيبان غوتيريز
|Oreca 07
|LMP2
|365
|18
|43
| دايفيد هينماير هانسون
فابيو شيرر
بيترو فيتيبالدي
|Oreca 07
|LMP2
|364
|19
|45
|Thomas Steven
جايمس ألين
رينيه بيندر
|Oreca 07
|LMP2
|363
|20
|24
| رودريجو سيلز
ماثيو بيل
بن هانلي
|Oreca 07
|LMP2
|362
|21
|41
| روي أندرادا
فرديناند هابسبورغ
نورمان ناتو
|Oreca 07
|LMP2
|362
|22
|3
| لوران هور
جان غلوريو
ألكسندر كوغنو
|Oreca 07
|LMP2
|362
|23
|36
| أندريه نيغراو
نيكولاس لابيير
ماتيو فاكسيفيار
|Alpine A480
|HYPERCAR
|362
|24
|83
| فرانسوا بيريدو
نيكولاس نيلسن
أليسيو روفيرا
|Oreca 07
|LMP2
|361
|25
|47
| صوفيا فلورش
جون الب
جاك أيتكن
|Oreca 07
|LMP2
|361
|26
|44
| ميرو كونوبكا
بينت فيسكال
تريستان فوتيه
|Oreca 07
|LMP2
|360
|27
|10
| نيكو مولر
ريان كولين
سيباستيان بورديه
|Oreca 07
|LMP2
|357
|28
|91
| جيانماريا بروني
ريتشارد ليتز
فريدريك ماكويسكي
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|350
|29
|51
| أليساندرو بيير غيدي
جيمس كالادو
دانيال سيرا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|350
|30
|52
| ميغيل مولينا
أنطونيو فوكو
دافيدي ريغون
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|349
|31
|92
| مايكل كريستنسن
كيفن إستر
لورنس فانتور
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|348
|32
|74
| فيليبي فراغا
سام بيرد
شاين فان غيسبيرغن
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|347
|33
|39
| اريك ترويي
Sebastien Page
David Droux
|Oreca 07
|LMP2
|344
|34
|33
| بن كيتنغ
Henrique Chaves
ماركو سورنسن
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|343
|35
|79
| كوبر ماكنيل
جوليان أندلاور
توماس ميريل
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|343
|36
|98
| بول دالا لانا
David Pittard
نيكي تيم
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|342
|37
|86
| مايكل واينرايت
ريكاردو بيرا
بن باركر
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|340
|38
|88
| فريد بورداد
ماكسويل روت
جان هايلن
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|340
|39
|54
| توماس فلوهر
فرانشيسكو كاستيلاتشي
نيك كاسيدي
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|340
|40
|85
| راهيل فراي
ميشيل جاتنج
سارة بوفي
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|339
|41
|21
| سيمون مانن
كريس أولريش
توني فيلاندر
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|339
|42
|61
|Louis Prette
كونراد غرانوالد
فينسنت أبريل
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|339
|43
|55
| دنكان كاميرون
مات غريفين
ديفيد بيريل
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|339
|44
|99
| أندرو هاريانتو
أليسيو بيكاريلو
Martin Rump
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|338
|45
|57
|Takeshi Kimura
Frederik Schandorff
ميكيل جنسن
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|336
|46
|80
| ماتيو كريسوني
جيانكارلو فيسيكيلا
ريتشارد هيستاند
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|336
|47
|77
| كريستيان رييد
Sebastian Priaulx
هاري تينكنيل
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|336
|48
|35
|Jean-Baptiste Lahaye
ماتيو لاهاي
فرانسوا هيريو
|Oreca 07
|LMP2
|335
|49
|27
|Cresp Christophe
Michael Jensen
ستيفن باليت
|Ligier JSP 217
|LMP2
|333
|50
|66
| رينجر فان دير زاندي
مارك كفام
جيسون هارت
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|331
|51
|93
|Michael Fassbender
مات كامبل
Zacharie Robichon
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|329
|52
|30
| ريتشارد برادلي
غوليرمو روخاس
ريشاد دي جيروس
|Oreca 07
|LMP2
|326
|53
|75
| بيير إيهرت
كريستيان هوك
Nicolas Varrone
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|324
|54
|60
| كلاوديو سكيافوني
أليساندرو بالزان
رافاييل غيماريا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|289
|55
|31
| شون غيلايل
روبن فرينز
رينيه راست
|Oreca 07
|LMP2
|285
|56
|64
| تومي ميلنر
نيك تاندي
ألكسندر سيمز
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|260
|57
|56
| بريندن ايريبي
أولي ميلروي
بين بارنيكوت
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|241
|58
|63
| أنطونيو غارسيا
جوردان تايلور
نيكي كاتسبرغ
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|214
|59
|59
| أليكسندر ويست
كوم ليدوغار
Marvin Klein
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|190
|60
|71
|Franck Dezoteux
بيير راغ
غابرييل أوبري
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|127
|61
|777
| ساتوشي هوشينو
تومونوبو فوجي
Charles Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|112
|62
|46
| ماتيو كايرولي
Mikkel Pedersen
نيكولاس لتويليه
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|77
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