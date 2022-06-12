تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / لومان 24 ساعة: تغيّر الصدارة بعد دراما سيارة تويوتا الأولى بعد 16 ساعة
لومان / سباق لومان 24 ساعة تقرير السباق

لومان 24 ساعة: تويوتا تحرز الفوز الخامس على التوالي

أحرزت تويوتا الفوز الخامس على التوالي في سباق لومان 24 ساعة، مع سيارتها رقم 8 التي يقودها سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وريو هيراكاوا.

لومان 24 ساعة: تويوتا تحرز الفوز الخامس على التوالي

لم تتعرض العلامة اليابانية لأي تهديد جدي من المنافسين سواء غليكنهاوس أو ألبين، ضمن سباق خالٍ من المشاكل نسبياً لكلٍ من سيارتيها.

الدراما الوحيدة التي أصابت تويوتا جاءت في الساعة 16 حين توقفت سيارتها رقم 7 مع خوسيه ماريا لوبيز من أجل إعادة تشغيلها قبل أن تعود للعمل مجدداً وتخسر لفة جراء ذلك.

بالرغم من ذلك، نجح زميلاه مايك كونواي وكاموي كوباياشي بالعودة إلى ركب الصدارة ضمن وتيرة قوية.

الخطأ الوحيد الذي ارتكبته سيارة تويوتا رقم 8 كان في التغيير البطيء نسبياً للسائقين في الساعة ما قبل الأخيرة، قبل أن يتجه هارتلي لتحقيق الفوز بفارق قارب دقيقتين تقريباً أمام لوبيز على متن السيارة رقم 7.

وهذا هو الفوز الرابع للسويسري بويمي في السباق الشهير، والثالث للنيوزيلندي هارتلي، والأول لـ هيراكاوا، الذب بات خامس سائقي يابانيّ يفوز بهذا الحدث.

أفضل البقية ضمن فئة السيارات الخارقة كانت سيارة غليكنهاوس رقم 709 مع ريان بريسكو، ريتشارد ويستبروك وفرانك مايو، بفارق أربع لفات.

أما السيارة رقم 708 مع أوليفر بلا، بيبو ديراني ورومان دوما فقد تراجعت عن لفة الصدارة بسبب مشكلة في جهاز التعليق في الساعة الثامنة، قبل أن تتعافى إلى المركز الرابع بفارق عشر لفات خلف تويوتا.

أما ألبين فاكتفت بالمركز الخامس ضمن الفئة مع نيكولاس لابيير، ماثيو فاكسيفيار وأندريه نيغارو، خارج الترتيب الـ 20 العام بفارق 18 لفة.

جوتا تهيمن على الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"

رقم 38 جوتا: روبرتو غونزاليس، أنطونيو فيليكس دا كوستا، ويل ستيفنز

رقم 38 جوتا: روبرتو غونزاليس، أنطونيو فيليكس دا كوستا، ويل ستيفنز

تصوير: إريك لو غاليو

ضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"، كان الفوز من نصيب جوتا رقم 38 التي يقودها أنطونيو فيليكس دا كوستا، روبرتو غونزاليس وويل ستيفنز بعد الجولة الأولى من التوقفات.

ومع تعرض سيارة دبليو آر تي رقم 31 مع روبن فرينز لحادثة تسبب بدخول سيارة الأمان الوحيدة في السباق، تأخرت السيارة رقم 38 قليلاً في مخرج خط الصيانة وذلك كان سوء الحظ الوحيد الذي رافق الفريق، حيث نجح ستيفنز بقطع العلم المرقط أولاً ضمن الفئة بفارق دقيقتين تقريباً أمام سيارة بريما رقم 9 التي يقودها روبرت كوبتسا، لويس ديليتراز ولورينزو كولومبو.

سيارة جوتا رقم 28 وصلت منصة التتويج كذلك مع إيد جونز، جوناثان أبريدين وأوليفر راسموسين بفارق لفة عن المتصدر وأمام تي.دي.أس ريسينغ التي يقودها نيك دي فريز، ماثياس بيتشي وتيجمين فان دير هيلم.

المركز الخامس حققته سيارة بينسكي مع فيليب نصر، دان كاميرون وإيمانويل كولارد.

بورشه تنتزع صدارة "جي تي إي المحترفين" بعد معركة شرسة

رقم 91 بورشه: جيانماريا بروني، ريتشارد ليتز، فريدريك ماكوفيسكي

رقم 91 بورشه: جيانماريا بروني، ريتشارد ليتز، فريدريك ماكوفيسكي

تصوير: صور موتورسبورت

المعركة على صدارة فئة "جي تي إي المحترفين" ذهبت لصالح بورشه نظراً لأن كورفيت المرشحة للفوز واجهت انسحاباً لكلتا سيارتيها.

وكانت كورفيت قد خطفت صف الانطلاق الأول للفئة أمام أقرب منافسيها بورشه وفيراري.

لكن بحلول ثلث السباق، خسرت كورفيت سيارتها رقم 63 بسبب مشكلة في نظام التعليق. وهذا ما وضع سيارة بورشه رقم 92 بموضع المنافس على الفوز قبل أن تتعرض لانثقاب في الإطار الأمامي الأيمن.

وعادت كورفيت لتعزز صدارتها مع السيارة رقم 64 بفارق أكثر من دقيقة في الصدارة لكن السباق انقلب رأساً على عقب عندما اصطدم أليكسندر سيمز بالحواجز بعد أن ارتطمت به سيارة إي.أف كورسي من الفئة النموذجية الثانية.

ومع خروج كلتا سيارتي كورفيت، انحصرت المنافسة بين سيارة بورشه رقم 91 مع جيانماريا بروني، ريتشارد ليتز وفريدريك ماكوفيسكي وسيارة إيه.أف كورسي رقم 51 مع جايمس كالادو، أليساندرو بيير غويدي ودانيال سيرا.

وكانت فيراري تمتلك أفضلية ضئيلة لكنها اضطرت للتوقف بسبب انثقاب في الإطارات ما منح بورشه رقم 91 أول فوز في البطولة منذ جولة سيلفرستون 2019.

بينما أحرزت فيراري رقم 52 ثالث منصات التتويج مع دايفيد ريغون، ميغيل مولينا وأنطونيو فوكو.

ضمن فئة "جي تي إي الهواة" فكان الفوز من نصيب تي.أف سبورت مع بين كيتينغ، ماركو سورنسن وهنريك شافيز.

تي.أف سبورت تنتزع الفوز ضمن "جي تي إي الهواة"

رقم 33: تي.أف سبورت: بين كيتينغ، هنريك شافيز، ماركو سورنسن

رقم 33: تي.أف سبورت: بين كيتينغ، هنريك شافيز، ماركو سورنسن

تصوير: رينيه إيهرهارت

نتيجة سباق لومان 24 ساعة:

المركز # السائقون السيارة الفئة عدد اللفات
1 8 Switzerland سيباستيان بويمي
New Zealand برندون هارتلي
Japan ريو هيراكاوا 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 380
2 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 380
3 709 Australia ريان بريسكو
United Kingdom ريتشارد ويستبروك
France فرانك مايليو 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 375
4 708 France أوليفييه بلا
France رومان دوما
Brazil لويس فيليبو ديراني 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 370
5 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom ويل ستيفنز 		Oreca 07 LMP2 369
6 9 Poland روبرت كوبتسا
Switzerland لويس ديليتراز
Italy لورينزو كولومبو 		Oreca 07 LMP2 369
7 28 Denmark أوليفر راسموسين
Edward Jones
South Africa جوناثان أبيردين 		Oreca 07 LMP2 368
8 13 فيليب سيمادومو
Switzerland ماتياس بيشي
Netherlands تيجمن فان دير هيلم 		Oreca 07 LMP2 368
9 5 United States داين كاميرون
France إيمانويل كولار
Brazil فيليبي نصر 		Oreca 07 LMP2 368
10 23 United Kingdom أليكس لين
United Kingdom أوليفر جارفيس
Josh Pierson		 Oreca 07 LMP2 368
11 37 China يا يافي
United States ريكي تايلور
Germany نيكلاس كروتن 		Oreca 07 LMP2 367
12 48 France بول لافارغ
France بول لوب شاتان
France باتريك بيليه 		Oreca 07 LMP2 366
13 1 Lilou Wadoux
France سيباستيان أوجييه
France تشارلز ميليسي 		Oreca 07 LMP2 366
14 22 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United States ويليام أوين 		Oreca 07 LMP2 366
15 32 Switzerland رولف إنشن
Italy ميركو بورتولوتي
Belgium درايس فانثور 		Oreca 07 LMP2 366
16 65 France جوليان كانال
France نيكو جامين
Netherlands جوب فان إيترت 		Oreca 07 LMP2 366
17 34 Poland ياكوب سميتشوفسكي
United Kingdom أليكس براندل
Mexico إستيبان غوتيريز 		Oreca 07 LMP2 365
18 43 Denmark دايفيد هينماير هانسون
Switzerland فابيو شيرر
Brazil بيترو فيتيبالدي 		Oreca 07 LMP2 364
19 45 Thomas Steven
Australia جايمس ألين
Austria رينيه بيندر 		Oreca 07 LMP2 363
20 24 United States رودريجو سيلز
United Kingdom ماثيو بيل
United Kingdom بن هانلي 		Oreca 07 LMP2 362
21 41 Portugal روي أندرادا
Austria فرديناند هابسبورغ
France نورمان ناتو 		Oreca 07 LMP2 362
22 3 Germany لوران هور
Belgium جان غلوريو
France ألكسندر كوغنو 		Oreca 07 LMP2 362
23 36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		Alpine A480 HYPERCAR 362
24 83 France فرانسوا بيريدو
Denmark نيكولاس نيلسن
Italy أليسيو روفيرا 		Oreca 07 LMP2 361
25 47 Germany صوفيا فلورش
United States جون الب
United Kingdom جاك أيتكن 		Oreca 07 LMP2 361
26 44 Slovakia ميرو كونوبكا
Netherlands بينت فيسكال
France تريستان فوتيه 		Oreca 07 LMP2 360
27 10 Switzerland نيكو مولر
Ireland ريان كولين
France سيباستيان بورديه 		Oreca 07 LMP2 357
28 91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز
France فريدريك ماكويسكي 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 350
29 51 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو
Brazil دانيال سيرا 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 350
30 52 Spain ميغيل مولينا
Italy أنطونيو فوكو
Italy دافيدي ريغون 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 349
31 92 Denmark مايكل كريستنسن
France كيفن إستر
Belgium لورنس فانتور 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 348
32 74 Brazil فيليبي فراغا
United Kingdom سام بيرد
New Zealand شاين فان غيسبيرغن 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 347
33 39 France اريك ترويي
Sebastien Page
David Droux		 Oreca 07 LMP2 344
34 33 United States بن كيتنغ
Henrique Chaves
Denmark ماركو سورنسن 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 343
35 79 United States كوبر ماكنيل
France جوليان أندلاور
United States توماس ميريل 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 343
36 98 Canada بول دالا لانا
David Pittard
Denmark نيكي تيم 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 342
37 86 United Kingdom مايكل واينرايت
Italy ريكاردو بيرا
United Kingdom بن باركر 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 340
38 88 United States فريد بورداد
United States ماكسويل روت
Belgium جان هايلن 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 340
39 54 Switzerland توماس فلوهر
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي
New Zealand نيك كاسيدي 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 340
40 85 Switzerland راهيل فراي
Denmark ميشيل جاتنج
Belgium سارة بوفي 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 339
41 21 France سيمون مانن
Switzerland كريس أولريش
Finland توني فيلاندر 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 339
42 61 Louis Prette
كونراد غرانوالد
Monaco فينسنت أبريل 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 339
43 55 United Kingdom دنكان كاميرون
Ireland مات غريفين
South Africa ديفيد بيريل 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 339
44 99 Indonesia أندرو هاريانتو
Belgium أليسيو بيكاريلو
Martin Rump		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 338
45 57 Takeshi Kimura
Frederik Schandorff
Denmark ميكيل جنسن 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 336
46 80 Italy ماتيو كريسوني
Italy جيانكارلو فيسيكيلا
United States ريتشارد هيستاند 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 336
47 77 Germany كريستيان رييد
Sebastian Priaulx
United Kingdom هاري تينكنيل 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 336
48 35 Jean-Baptiste Lahaye
France ماتيو لاهاي
France فرانسوا هيريو 		Oreca 07 LMP2 335
49 27 Cresp Christophe
Michael Jensen
ستيفن باليت 		Ligier JSP 217 LMP2 333
50 66 Netherlands رينجر فان دير زاندي
United States مارك كفام
United States جيسون هارت 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 331
51 93 Michael Fassbender
Australia مات كامبل
Zacharie Robichon		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 329
52 30 United Kingdom ريتشارد برادلي
Mexico غوليرمو روخاس
France ريشاد دي جيروس 		Oreca 07 LMP2 326
53 75 Germany بيير إيهرت
Germany كريستيان هوك
Nicolas Varrone		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 324
54 60 Italy كلاوديو سكيافوني
Italy أليساندرو بالزان
Italy رافاييل غيماريا 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 289
55 31 Indonesia شون غيلايل
Netherlands روبن فرينز
Germany رينيه راست 		Oreca 07 LMP2 285
56 64 United States تومي ميلنر
United Kingdom نيك تاندي
United Kingdom ألكسندر سيمز 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 260
57 56 United States بريندن ايريبي
United Kingdom أولي ميلروي
United Kingdom بين بارنيكوت 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 241
58 63 Spain أنطونيو غارسيا
United States جوردان تايلور
Netherlands نيكي كاتسبرغ 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 214
59 59 Sweden أليكسندر ويست
France كوم ليدوغار
Marvin Klein		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 190
60 71 Franck Dezoteux
France بيير راغ
France غابرييل أوبري 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 127
61 777 Japan ساتوشي هوشينو
Japan تومونوبو فوجي
Charles Fagg		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 112
62 46 Italy ماتيو كايرولي
Mikkel Pedersen
Switzerland نيكولاس لتويليه 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 77
شاهد كامل النتائج
المشاركات
التعليقات
لومان 24 ساعة: تغيّر الصدارة بعد دراما سيارة تويوتا الأولى بعد 16 ساعة
المقال السابق

لومان 24 ساعة: تغيّر الصدارة بعد دراما سيارة تويوتا الأولى بعد 16 ساعة
برندون هارتلي More from
برندون هارتلي
دبليو إي سي: هارتلي يمنح تويوتا قطب الانطلاق الأول في البحرين البحرين
دبليو إي سي

دبليو إي سي: هارتلي يمنح تويوتا قطب الانطلاق الأول في البحرين

هارتلي: العودة إلى منافسات "إل إم بي1" كانت "أولوية" بعد الخروج من الفورمولا واحد
دبليو إي سي

هارتلي: العودة إلى منافسات "إل إم بي1" كانت "أولوية" بعد الخروج من الفورمولا واحد

هارتلي: خطة إخراجي من فريق تورو روسو بدأت في موناكو
فورمولا 1

هارتلي: خطة إخراجي من فريق تورو روسو بدأت في موناكو

More from
تويوتا ريسينغ دبليو إي سي
لومان 24 ساعة: تويوتا تتفوق على غليكنهاوس في التصفيات الأولى سباق لومان 24 ساعة
لومان

لومان 24 ساعة: تويوتا تتفوق على غليكنهاوس في التصفيات الأولى

دبليو إي سي: كيف اقتربت تويوتا رقم 7 من حسم لقب 2021؟ البحرين
دبليو إي سي

دبليو إي سي: كيف اقتربت تويوتا رقم 7 من حسم لقب 2021؟

دبليو إي سي: كوباياشي يمنح تويوتا رقم 7 صدارة التجارب الحرة الثانية في البحرين البحرين
دبليو إي سي

دبليو إي سي: كوباياشي يمنح تويوتا رقم 7 صدارة التجارب الحرة الثانية في البحرين

أحدث الأخبار

لومان 24 ساعة: تويوتا تحرز الفوز الخامس على التوالي
لومان لومان

لومان 24 ساعة: تويوتا تحرز الفوز الخامس على التوالي

لومان 24 ساعة: تغيّر الصدارة بعد دراما سيارة تويوتا الأولى بعد 16 ساعة
لومان لومان

لومان 24 ساعة: تغيّر الصدارة بعد دراما سيارة تويوتا الأولى بعد 16 ساعة

لومان 24 ساعة: تويوتا تتناوب بسيارتيها على الصدارة وكارثة تضرب كورفيت بعد مرور 8 ساعات
لومان لومان

لومان 24 ساعة: تويوتا تتناوب بسيارتيها على الصدارة وكارثة تضرب كورفيت بعد مرور 8 ساعات

"دبليو إي سي" تتخلى عن فئة "جي تي المحترفين" في 2023
دبليو إي سي دبليو إي سي

"دبليو إي سي" تتخلى عن فئة "جي تي المحترفين" في 2023

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.