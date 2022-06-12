لومان 24 ساعة: تويوتا تحرز الفوز الخامس على التوالي

لم تتعرض العلامة اليابانية لأي تهديد جدي من المنافسين سواء غليكنهاوس أو ألبين، ضمن سباق خالٍ من المشاكل نسبياً لكلٍ من سيارتيها.

الدراما الوحيدة التي أصابت تويوتا جاءت في الساعة 16 حين توقفت سيارتها رقم 7 مع خوسيه ماريا لوبيز من أجل إعادة تشغيلها قبل أن تعود للعمل مجدداً وتخسر لفة جراء ذلك.

بالرغم من ذلك، نجح زميلاه مايك كونواي وكاموي كوباياشي بالعودة إلى ركب الصدارة ضمن وتيرة قوية.

الخطأ الوحيد الذي ارتكبته سيارة تويوتا رقم 8 كان في التغيير البطيء نسبياً للسائقين في الساعة ما قبل الأخيرة، قبل أن يتجه هارتلي لتحقيق الفوز بفارق قارب دقيقتين تقريباً أمام لوبيز على متن السيارة رقم 7.

وهذا هو الفوز الرابع للسويسري بويمي في السباق الشهير، والثالث للنيوزيلندي هارتلي، والأول لـ هيراكاوا، الذب بات خامس سائقي يابانيّ يفوز بهذا الحدث.

أفضل البقية ضمن فئة السيارات الخارقة كانت سيارة غليكنهاوس رقم 709 مع ريان بريسكو، ريتشارد ويستبروك وفرانك مايو، بفارق أربع لفات.

أما السيارة رقم 708 مع أوليفر بلا، بيبو ديراني ورومان دوما فقد تراجعت عن لفة الصدارة بسبب مشكلة في جهاز التعليق في الساعة الثامنة، قبل أن تتعافى إلى المركز الرابع بفارق عشر لفات خلف تويوتا.

أما ألبين فاكتفت بالمركز الخامس ضمن الفئة مع نيكولاس لابيير، ماثيو فاكسيفيار وأندريه نيغارو، خارج الترتيب الـ 20 العام بفارق 18 لفة.

جوتا تهيمن على الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"

رقم 38 جوتا: روبرتو غونزاليس، أنطونيو فيليكس دا كوستا، ويل ستيفنز تصوير: إريك لو غاليو

ضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"، كان الفوز من نصيب جوتا رقم 38 التي يقودها أنطونيو فيليكس دا كوستا، روبرتو غونزاليس وويل ستيفنز بعد الجولة الأولى من التوقفات.

ومع تعرض سيارة دبليو آر تي رقم 31 مع روبن فرينز لحادثة تسبب بدخول سيارة الأمان الوحيدة في السباق، تأخرت السيارة رقم 38 قليلاً في مخرج خط الصيانة وذلك كان سوء الحظ الوحيد الذي رافق الفريق، حيث نجح ستيفنز بقطع العلم المرقط أولاً ضمن الفئة بفارق دقيقتين تقريباً أمام سيارة بريما رقم 9 التي يقودها روبرت كوبتسا، لويس ديليتراز ولورينزو كولومبو.

سيارة جوتا رقم 28 وصلت منصة التتويج كذلك مع إيد جونز، جوناثان أبريدين وأوليفر راسموسين بفارق لفة عن المتصدر وأمام تي.دي.أس ريسينغ التي يقودها نيك دي فريز، ماثياس بيتشي وتيجمين فان دير هيلم.

المركز الخامس حققته سيارة بينسكي مع فيليب نصر، دان كاميرون وإيمانويل كولارد.

بورشه تنتزع صدارة "جي تي إي المحترفين" بعد معركة شرسة

رقم 91 بورشه: جيانماريا بروني، ريتشارد ليتز، فريدريك ماكوفيسكي تصوير: صور موتورسبورت

المعركة على صدارة فئة "جي تي إي المحترفين" ذهبت لصالح بورشه نظراً لأن كورفيت المرشحة للفوز واجهت انسحاباً لكلتا سيارتيها.

وكانت كورفيت قد خطفت صف الانطلاق الأول للفئة أمام أقرب منافسيها بورشه وفيراري.

لكن بحلول ثلث السباق، خسرت كورفيت سيارتها رقم 63 بسبب مشكلة في نظام التعليق. وهذا ما وضع سيارة بورشه رقم 92 بموضع المنافس على الفوز قبل أن تتعرض لانثقاب في الإطار الأمامي الأيمن.

وعادت كورفيت لتعزز صدارتها مع السيارة رقم 64 بفارق أكثر من دقيقة في الصدارة لكن السباق انقلب رأساً على عقب عندما اصطدم أليكسندر سيمز بالحواجز بعد أن ارتطمت به سيارة إي.أف كورسي من الفئة النموذجية الثانية.

ومع خروج كلتا سيارتي كورفيت، انحصرت المنافسة بين سيارة بورشه رقم 91 مع جيانماريا بروني، ريتشارد ليتز وفريدريك ماكوفيسكي وسيارة إيه.أف كورسي رقم 51 مع جايمس كالادو، أليساندرو بيير غويدي ودانيال سيرا.

وكانت فيراري تمتلك أفضلية ضئيلة لكنها اضطرت للتوقف بسبب انثقاب في الإطارات ما منح بورشه رقم 91 أول فوز في البطولة منذ جولة سيلفرستون 2019.

بينما أحرزت فيراري رقم 52 ثالث منصات التتويج مع دايفيد ريغون، ميغيل مولينا وأنطونيو فوكو.

ضمن فئة "جي تي إي الهواة" فكان الفوز من نصيب تي.أف سبورت مع بين كيتينغ، ماركو سورنسن وهنريك شافيز.

تي.أف سبورت تنتزع الفوز ضمن "جي تي إي الهواة"

رقم 33: تي.أف سبورت: بين كيتينغ، هنريك شافيز، ماركو سورنسن تصوير: رينيه إيهرهارت

نتيجة سباق لومان 24 ساعة: