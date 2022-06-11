لومان 24 ساعة: تويوتا تتناوب بسيارتيها على الصدارة وكارثة تضرب كورفيت بعد مرور 8 ساعات

مع بلوغ ثُلث مسافة السباق، تتصدر سيارة تويوتا رقم 7 التي يتشارك قيادتها كل من مايك كونواي، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز، وذلك بفارق 1.2 ثانية أمام السيارة رقم 8 الشقيقة وطاقمها المؤلف من سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وريو هيراكاوا.

وانتزعت السيارة رقم 7 الصدارة من شقيقتها عندما توقف كوباياشي مبكرًا عن هيراكاوا في الساعة السادسة بعد سلسلة الطلعات الأولى.

ومن ثمّ تقدم كوباياشي ليتمتع بأفضلية وصلت إلى 7 ثوانٍ، رغم وشوك ارتكابه للأخطاء عند منعطفي فورد ودايتونا.

لكن الصدارة عادت للسيارة رقم 8 عندما خسرت السيارة الأخرى الوقت إثر توقّف بطيء لتغيير الإطارات ومن ثم عندما علقت خلف سيارة من فئة جي تي بينما كان كونواي على مقعد القيادة، لذلك تقدم بويمي إلى الصدارة على متن السيارة رقم 8.

لكن وقبل نهاية الساعة السابعة، شقّ كونواي طريقه سريعًا من الخلف لينتزع الصدارة من براثن زميله.

في المقابل، وبفارق كبير في الخلف، تواجد فريق غليكنهاوس مع سيارتيه رقم 708 المتقدمة على 709.

لكن أوليفيير بلا انزلق على متن السيارة رقم 708 لتتقدم السيارة الشقيقة إلى الصدارة وتتراجع سيارته بعد عودتها إلى خط الحظائر إلى خارج المراكز الـ 15 الإجمالية.

من جهة أخرى، واجهت السيارة الخارقة الأخرى، ألبين رقم 36 وقتًا عصيبًا بعد تعرض السيارة لمشكلة في القابض في الساعة الرابعة، بينما خسرت وقتًا ثمينًا إثر توقف طويل في الساعة التالية.

وضمن فئة "ال ام بي2"، واصل سيارة جوتا رقم 38 تواجدها في صدارة الفئة مع روبرتو غونزاليس، ويل ستيفينز وأنطونيو فيلكس دا كوستا.حيث تتواجد في المركز الرابع الإجمالي وذلك أمام سيارة بريما أورلين رقم 9 مع روبرت كوبتسا، لويس ديليتراز ولورينزو كولومبو.

هذا وعرفت الدراما طريقها إلى فريق كورفيت في فئة "جي تي إي المحترفين" حيث خسر سيطرته على الصدارة، إذ عانى نيك تاندي من مشكلة في ضغط المكابح على سيارته رقم 64 ليتوقف إجباريًا، بينما أتت الضربة الأكبر عندما عانت السيارة المتصدرة رقم 63 من عطل على نظام التعليق الخلفي الأيسر بينما كانت في المقدمة بفارق 17 ثانية، إذ تطلب إصلاحها وقتًا طويلًا.

فيما يتواجد فريق ويذرتيك ريسينغ في صدارة فئة "جي تي إي الهواة" مع سيارته بورشه 911 رقم 79 أمام فريق ديمبزي-بروتون فيرجن.