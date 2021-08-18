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لومان / سباق لومان 24 ساعة تقرير التجارب

لومان 24 ساعة: تويوتا تتقدم على ألبين بفارق 0.086 ثانية في التجارب الحرة الأولى

فصل أقل من عشر ثانية بين السيارات الثلاث الأولى خلال التجارب الحرة الأولى لسباق لومان 24 ساعة، حيث حصرت سيارتا تويوتا بالمركزين الأول والثالث، سيارة ألبين.

لومان 24 ساعة: تويوتا تتقدم على ألبين بفارق 0.086 ثانية في التجارب الحرة الأولى

تقدم خوسيه ماريا لوبيز إلى الصدارة على متن سيارة تويوتا رقم 7 مع بقاء 30 دقيقة على نهاية التجارب الحرة الأولى التي امتدت على مدار ثلاث ساعات.

وسجل الأرجنتيني 3 دقائق و29.309 ثانية ليتفوق على سيارة ألبين التي قادها أندريه نيغارو وسجل 3 دقائق و29.395 ثانية، قبله بأربعين دقيقة.

وكان زمن نيغارو أسرع بواحد من الألف في الثانية من سيارة تويوتا الثانية التي يقودها كازوكي ناكاجيما.

وكان الياباني يتصدر أسرع الأزمنة في البداية، قبل انتهاء نصف الساعة الأولى.

أما أفضل أزمنة فئة لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" فقد كان لصالح فريق يونايتد أوتوسبورتس مع فيل هانسن، الذي كان بعيداً بُعشر ثانية فقط عن المتصدر، بالمركز الرابع الإجمالي.

وتقدم هانسن بفارق تجاوز نصف ثانية أمام نيك دي فريز سائق جي-درايف أوروس صاحب المركز الخامس.

وأنهت أسرع سيارتين في الفئة الثانية أمام كلتا سيارتي غليكنهاوس اللتين تشاركان ضمن فئة سيارات لومان الخارقة.

وأكمل ريتشارد ويستبروك الحصة بالمركز السادس الإجمالي على متن سيارة غليكنهاوس أمام أوليفييه بلا بالمركز السابع.

ثالث المراكز ضمن سيارات الفئة الثانية كان من نصيب توم بلومكفيست متقدماً على لويس ديليتراز.

فيراري تتقدم فئة "جي تي إي المحترفين"

تصدرت فيراري أسرع أزمنة فئة "جي تي إي المحترفين" مع دانيال سيرا على متن سيارة "إيه اف كورسي" رقم 52 مسجلاً 3 دقائق و50.123 ثانية.

وذلك ما كان كافياً ليتقدم على نيك تاندي على متن سيارة شيفروليه.

المركز الثالث حققه جيانماريا بروني على متن سيارة بورشه رقم 92، بينما احتل جايمس كالادو المركز الرابع مع سيارة فيراري.

لورون فانتور احتل المركز الخامس على متن سيارة بورشه الزبونة لفريق بروتون ويذرتيك ريسينغ.

أما ضمن فئة "جي تي إي الهواة" فتصدر ماتيو كايرولي أسرع الأزمنة على متن سيارة بورشه لفريق بروجكت 1، ومتقدماً على سيارة جي.آر ريسينغ بورشه.

يشار إلى أن الحصة شهدت رفع العلم الأحمر مرتين، الأولى جاءت بعد دقيقة تقريباً من بداية الحصة، بسبب ارتطام ماريو سورنسن بالحاجز عند خروجه من المرآب.

أما الثانية فكانت في الساعة الأخيرة بسبب احتكاك بين أنطونيو فيليكس دا كوستا الذي يقود سيارة جوتا أوريكا وبين سيارة إيه-أف كورسي التي يقودها أنطونيو فوكو.

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