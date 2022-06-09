لومان 24 ساعة: تويوتا تتفوق على غليكنهاوس في التصفيات الأولى

سجل كوباياشي 3 دقائق و27.247 ثانية على متن تويوتا رقم 7 خلال الحصة التي يتأهل منها أسرع ستة سائقين إلى حصة "هايبر بول" قبيل انطلاق سباق لومان 24 ساعة الذي يمنح نقاطاً مضاعفة ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

وتفوق بذلك على سيارتي غليكنهاوس.

حيث سجل أوليفيه بلا 3 دقائق و27.355 ثانية متقدماً على السيارة الشقيقة بقيادة ريان بريسكو بفارق ستة أعشار الثانية.

أما سيارة ألبين فحققت المركز الرابع مع نيكولاس لابيير.

سيارة تويوتا رقم 8 تعرضت لمشكلة في نظام التعليق الخلفي، ولم تتمكن من الخروج للمسار إلا بعد فترة رفع العلم الأحمر. لكن الأمطار كانت قد هطلت بالفعل حين بدأ برندون هارتلي لفته ولم ينجح بتسجيل أزمنة تضاهي السائقين السابقين.

ومع تقدم خمس سيارات إلى حصة "هايبر بول"، فإن سيارة تويوتا رقم 8 ستنتقل بالفعل للمشاركة فيها اليوم الخميس.

ضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2" سجل روبن فرينز أسرع الأزمنة على متن أوريكا دبليو آر تي مع 3 دقائق و29.898 ثانية.

وهذا ما يعني تفوقه على أنطونيو فيليكس دا كوستا على متن جوتا.

أما المركز الثالث فحققه نورمان ناتو مع ريل تايم، متقدماً على سيارتي يونايتد أوتوسبورتس.

لورنس فانتور تصدر أسرع أزمنة فئة "جي تي إي المحترفين" لصالح بورشه على متن السيارة رقم 92 مع 3 دقائق و50.999 ثانية.

المركز الثاني حققه أنطونيو غارسيا على متن كورفيت بينما أكمل فريدريك ماكوفيسكي ترتيب الثلاثة الأوائل على متن سيارة بورشه الثانية.

وفي فئة "جي تي إي الهواة" كان الزمن الأسرع من نصيب أستون مارتن مع فريق نورث إيست بقيادة نيكي ثيم أمام ميكل جنسن سائق كيسل ريسينغ فيراري.

يشار إلى أن العلم الأحمر رفع في منتصف الحصة تقريباً بسبب حادثة مايكل فاسبندر سائق بورشه بروتون.

المتأهلون إلى "هايبر بول":

السيارات الخارقة:

تويوتا رقم 7، تويوتا رقم 8، ألبين رقم 36، غليكنهاوس رقم 708 و709.

إل إم بي 2:

بريما أورلين رقم 9، يونايتد أوتوسبورتس رقم 22 و23، دبليو آر تي رقم 31، يوتا رقم 38، ريل تايم رقم 41.

جي تي إي المحترفين:

إيه.أف كورسي رقم 51 و52، كورفيت رقم 63 و64، بورشه رقم 91 و92.

جي تي إي الهواة:

إيه.أف.كورسي رقم 54 و61، كيسل ريسينغ رقم 57، ديمبسي بروتون رقم 77، آيرون دامز رقم 85، نورث ويست رقم 98.