لومان 24 ساعة: تويوتا تتفوق على ريبيليون بفارق ضئيل لتحرز قطب الانطلاق الأول

شاركت أسرع ست سيارات من كل فئة في حصة "هايبر بول" الجديدة، للمنافسة على قطب الانطلاق الأول، طوال فترة 30 دقيقة، صباح اليوم الجمعة.

وسجل كوباياشي سائق تويوتا رقم 7 زمناً قدره 3 دقائق و15.920 ثانية خلال طلعته الأولى متقدماً وبفارق مريح على كازوكي ناكاجيما زميله في تويوتا الذي سجل 3 دقائق و17.424 ثانية.

لكن ريبيليون عادت بقوة لتسجيل 3 دقائق و15.822 ثانية مع غوستافو مينيزيز، وهي اللفة الأسرع على الإطلاق على الحلبة الشهيرة من قبل فريق مستقل مع سيارة غير هجينة.

وهذا ما دفع كوباياشي إلى الخروج والردّ بلفة سريعة بلغت 3 دقائق و15.267 ثانية في محاولته الثانية، وبالرغم من محاولة ناكاجيما المستميتة إلا أنه اكتفى بالمركز الثالث مع 3 دقائق و16.649 ثانية، أمام سيارة ريبيليون الثانية التي يقودها لويس ديليتراز وأمام سيارة فريق بايكوليس.

وضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"، نجح بول دي ريستا سائق يونايتد أوتوسبورتس بتحقيق قطب الانطلاق الأول مع زمن سريع بلغ 3 دقائق و24.528 ثانية ما يعتبر زمناً قياسياً جديداً لهذه الفئة.

خلفه، احتلّ جون-إريك فيرن سائق "جي-درايف" المركز الثاني أمام ويل ستيفنز سائق "جوتا سبورت".

بالمقابل، واصلت بورشه أداءها الجيد لتحرز قطب الانطلاق الأول ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" مع جيانماريا بروني، وأمام جايمس كالادو سائق "إيه أف كورسي فيراري".

المركز الثالث حققه ماركو سورنسن لصالح أستون مارتن.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة" أحرزه كوم ليدوغار متفوقاً على مات كامبل.

نتيجة التصفيات

