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لومان / لومان 24 ساعة / تقرير التجارب التأهيليّة

لومان 24 ساعة: تويوتا تتفوق على ريبيليون بفارق ضئيل لتحرز قطب الانطلاق الأول

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لومان 24 ساعة: تويوتا تتفوق على ريبيليون بفارق ضئيل لتحرز قطب الانطلاق الأول

أهدى كاموي كوباياشي فريقه تويوتا قطب الانطلاق الأول لسباق لومان 24 ساعة، بعد التفوق على غوستافو مينيزيز سائق ريبيليون ضمن حصة "هايبر بول" الجديدة والتي شهدت منافسة متقاربة للغاية.

شاركت أسرع ست سيارات من كل فئة في حصة "هايبر بول" الجديدة، للمنافسة على قطب الانطلاق الأول، طوال فترة 30 دقيقة، صباح اليوم الجمعة.

وسجل كوباياشي سائق تويوتا رقم 7 زمناً قدره 3 دقائق و15.920 ثانية خلال طلعته الأولى متقدماً وبفارق مريح  على كازوكي ناكاجيما زميله في تويوتا الذي سجل 3 دقائق و17.424 ثانية.

لكن ريبيليون عادت بقوة لتسجيل 3 دقائق و15.822 ثانية مع غوستافو مينيزيز، وهي اللفة الأسرع على الإطلاق على الحلبة الشهيرة من قبل فريق مستقل مع سيارة غير هجينة.

وهذا ما دفع كوباياشي إلى الخروج والردّ بلفة سريعة بلغت 3 دقائق و15.267 ثانية في محاولته الثانية، وبالرغم من محاولة ناكاجيما المستميتة إلا أنه اكتفى بالمركز الثالث مع 3 دقائق و16.649 ثانية، أمام سيارة ريبيليون الثانية التي يقودها لويس ديليتراز وأمام سيارة فريق بايكوليس.

وضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"، نجح بول دي ريستا سائق يونايتد أوتوسبورتس بتحقيق قطب الانطلاق الأول مع زمن سريع بلغ 3 دقائق و24.528 ثانية ما يعتبر زمناً قياسياً جديداً لهذه الفئة. 

خلفه، احتلّ جون-إريك فيرن سائق "جي-درايف" المركز الثاني أمام ويل ستيفنز سائق "جوتا سبورت".

بالمقابل، واصلت بورشه أداءها الجيد لتحرز قطب الانطلاق الأول ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" مع جيانماريا بروني، وأمام جايمس كالادو سائق "إيه أف كورسي فيراري".

المركز الثالث حققه ماركو سورنسن لصالح أستون مارتن.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة" أحرزه كوم ليدوغار متفوقاً على مات كامبل.

نتيجة التصفيات

المركز السائقون السيارة الفئة التوقيت الفارق
1 GBR Mike Conway
JPN Kamui Kobayashi
ARG Jose Maria Lopez		 تويوتا إل إم بي1 3:15.267  
2 BRA Bruno Senna
FRA Norman Nato
USA Gustavo Menezes		 ريبيليون إل إم بي1 3:15.822 0.555
3 SUI Sebastien Buemi
JPN Kazuki Nakajima
NZL Brendon Hartley		 تويوتا إل إم بي1 3:16.649 1.382
4 FRA Romain Dumas
FRA Nathanael Berthon
SUI Louis Deletraz		 ريبيليون إل إم بي1 3:18.330 3.063
5 FRA Tom Dillmann
CAN Bruno Spengler
GBR Oliver Webb		 إينسو إل إم بي1 3:23.043 7.776
6 GBR Philip Hanson
POR Filipe Albuquerque
GBR Paul di Resta		 أوريكا 07 إل إم بي2 3:24.528 9.261
7 RUS Roman Rusinov
FRA Jean-Eric Vergne
DEN Mikkel Jensen		 أوروس 01 إل إم بي2 3:24.860 9.593
8 HOL Frits van Eerd
HOL Giedo van der Garde
HOL Nyck de Vries		 أوريكا 07 إل إم بي2 3:25.062 9.795
9 JPN Kenta Yamashita
USA Mark Patterson
DEN Anders Fjordbach		 أوريكا 07 إل إم بي2 3:25.426 10.159
10 USA William Owen
GBR Alex Brundle
HOL Job van Uitert		 أوريكا 07 إل إم بي2 3:25.671 10.404
11 CHN Ho-Pin Tung
FRA Gabriel Aubry
GBR Will Stevens		 أوريكا 07 إل إم بي2 3:25.875 10.608
12 ITA Gianmaria Bruni
AUT Richard Lietz
FRA Frederic Makowiecki		 بورشه 911 - 19 جي تي المحترفين 3:50.874 35.607
13 ITA Alessandro Pier Guidi
GBR James Calado
BRA Daniel Serra		 فيراري 488 إيفو جي تي المحترفين 3:51.115 35.848
14 DEN Nicki Thiim
DEN Marco Sorensen
GBR Richard Westbrook		 أستون مارتن فانتاج جي تي المحترفين 3:51.241 35.974
15 USA Francesco Piovanetti
BRA Oswaldo Negri Jr
FRA Come Ledogar		 فيراري 488 إيفو جي تي الهواة 3:51.266 35.999
16 GER Christian Ried
ITA Riccardo Pera
AUS Matt Campbell		 بورشه 911 جي تي الهواة 3:51.322 36.055
17 BEL Maxime Martin
GBR Alex Lynn
GBR Harry Tincknell		 أستون مارتن فانتاج جي تي المحترفين 3:51.324 36.057
18 ITA Davide Rigon
ESP Miguel Molina
GBR Sam Bird		 فيراري 488 إيفو جي تي المحترفين 3:51.515 36.248
19 NOR Egidio Perfetti
HOL Larry ten Voorde
ITA Matteo Cairoli		 بورشه 911 جي تي الهواة 3:51.647 36.380
20 DEN Michael Christensen
FRA Kevin Estre
BEL Laurens Vanthoor		 بورشه 911 - 19 جي تي المحترفين 3:51.770 36.503
21 CAN Paul Dalla Lana
GBR Ross Gunn
BRA Augusto Farfus		 أستون مارتن فانتاج جي تي الهواة 3:52.105 36.838
22 TUR Salih Yoluc
IRL Charlie Eastwood
GBR Jonathan Adam		 أستون مارتن فانتاج جي تي الهواة 3:52.299 37.032
23 GBR Michael Wainwright
GBR Ben Barker
GBR Andrew Watson		 بورشه 911 جي تي الهواة 3:52.346 37.079
لومان 24 ساعة: ريبيليون تتقدم على تويوتا في التجارب الرابعة

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الحدث الفرعي التجارب التأهيليّة الثانية
قائمة السائقين كاموي كوباياتشي
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