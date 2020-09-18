لومان 24 ساعة: تويوتا تتفوق على ريبيليون بفارق ضئيل لتحرز قطب الانطلاق الأول
أهدى كاموي كوباياشي فريقه تويوتا قطب الانطلاق الأول لسباق لومان 24 ساعة، بعد التفوق على غوستافو مينيزيز سائق ريبيليون ضمن حصة "هايبر بول" الجديدة والتي شهدت منافسة متقاربة للغاية.
شاركت أسرع ست سيارات من كل فئة في حصة "هايبر بول" الجديدة، للمنافسة على قطب الانطلاق الأول، طوال فترة 30 دقيقة، صباح اليوم الجمعة.
وسجل كوباياشي سائق تويوتا رقم 7 زمناً قدره 3 دقائق و15.920 ثانية خلال طلعته الأولى متقدماً وبفارق مريح على كازوكي ناكاجيما زميله في تويوتا الذي سجل 3 دقائق و17.424 ثانية.
لكن ريبيليون عادت بقوة لتسجيل 3 دقائق و15.822 ثانية مع غوستافو مينيزيز، وهي اللفة الأسرع على الإطلاق على الحلبة الشهيرة من قبل فريق مستقل مع سيارة غير هجينة.
وهذا ما دفع كوباياشي إلى الخروج والردّ بلفة سريعة بلغت 3 دقائق و15.267 ثانية في محاولته الثانية، وبالرغم من محاولة ناكاجيما المستميتة إلا أنه اكتفى بالمركز الثالث مع 3 دقائق و16.649 ثانية، أمام سيارة ريبيليون الثانية التي يقودها لويس ديليتراز وأمام سيارة فريق بايكوليس.
وضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"، نجح بول دي ريستا سائق يونايتد أوتوسبورتس بتحقيق قطب الانطلاق الأول مع زمن سريع بلغ 3 دقائق و24.528 ثانية ما يعتبر زمناً قياسياً جديداً لهذه الفئة.
خلفه، احتلّ جون-إريك فيرن سائق "جي-درايف" المركز الثاني أمام ويل ستيفنز سائق "جوتا سبورت".
بالمقابل، واصلت بورشه أداءها الجيد لتحرز قطب الانطلاق الأول ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" مع جيانماريا بروني، وأمام جايمس كالادو سائق "إيه أف كورسي فيراري".
المركز الثالث حققه ماركو سورنسن لصالح أستون مارتن.
وضمن فئة "جي تي إي الهواة" أحرزه كوم ليدوغار متفوقاً على مات كامبل.
نتيجة التصفيات
|المركز
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت
|الفارق
|1
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|تويوتا
|إل إم بي1
|3:15.267
|2
| Bruno Senna
Norman Nato
Gustavo Menezes
|ريبيليون
|إل إم بي1
|3:15.822
|0.555
|3
| Sebastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|تويوتا
|إل إم بي1
|3:16.649
|1.382
|4
| Romain Dumas
Nathanael Berthon
Louis Deletraz
|ريبيليون
|إل إم بي1
|3:18.330
|3.063
|5
| Tom Dillmann
Bruno Spengler
Oliver Webb
|إينسو
|إل إم بي1
|3:23.043
|7.776
|6
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul di Resta
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|3:24.528
|9.261
|7
| Roman Rusinov
Jean-Eric Vergne
Mikkel Jensen
|أوروس 01
|إل إم بي2
|3:24.860
|9.593
|8
| Frits van Eerd
Giedo van der Garde
Nyck de Vries
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|3:25.062
|9.795
|9
| Kenta Yamashita
Mark Patterson
Anders Fjordbach
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|3:25.426
|10.159
|10
| William Owen
Alex Brundle
Job van Uitert
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|3:25.671
|10.404
|11
| Ho-Pin Tung
Gabriel Aubry
Will Stevens
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|3:25.875
|10.608
|12
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
Frederic Makowiecki
|بورشه 911 - 19
|جي تي المحترفين
|3:50.874
|35.607
|13
| Alessandro Pier Guidi
James Calado
Daniel Serra
|فيراري 488 إيفو
|جي تي المحترفين
|3:51.115
|35.848
|14
| Nicki Thiim
Marco Sorensen
Richard Westbrook
|أستون مارتن فانتاج
|جي تي المحترفين
|3:51.241
|35.974
|15
| Francesco Piovanetti
Oswaldo Negri Jr
Come Ledogar
|فيراري 488 إيفو
|جي تي الهواة
|3:51.266
|35.999
|16
| Christian Ried
Riccardo Pera
Matt Campbell
|بورشه 911
|جي تي الهواة
|3:51.322
|36.055
|17
| Maxime Martin
Alex Lynn
Harry Tincknell
|أستون مارتن فانتاج
|جي تي المحترفين
|3:51.324
|36.057
|18
| Davide Rigon
Miguel Molina
Sam Bird
|فيراري 488 إيفو
|جي تي المحترفين
|3:51.515
|36.248
|19
| Egidio Perfetti
Larry ten Voorde
Matteo Cairoli
|بورشه 911
|جي تي الهواة
|3:51.647
|36.380
|20
| Michael Christensen
Kevin Estre
Laurens Vanthoor
|بورشه 911 - 19
|جي تي المحترفين
|3:51.770
|36.503
|21
| Paul Dalla Lana
Ross Gunn
Augusto Farfus
|أستون مارتن فانتاج
|جي تي الهواة
|3:52.105
|36.838
|22
| Salih Yoluc
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|أستون مارتن فانتاج
|جي تي الهواة
|3:52.299
|37.032
|23
| Michael Wainwright
Ben Barker
Andrew Watson
|بورشه 911
|جي تي الهواة
|3:52.346
|37.079
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