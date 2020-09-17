لومان 24 ساعة: تويوتا تتصدر التجارب الحرة الأولى التي شهدت رفع العلم الأحمر

سجل ناكاجيما 3 دقائق و21.656 ثانية على متن سيارة تويوتا رقم 8 خلال المراحل الأخيرة من عمر الحصة الصباحية، وبفارق ثلاثة أعشار الثانية أمام سيارة تويوتا رقم 7.

وكانت تويوتا أسرع بثانية ونصف عن أقرب ملاحقيها ضمن الفئة الأولى، فريق ريبيليون، مع غوستافو مينيزيز الذي سجل 3 دقائق و23.155 ثانية.

وتصدر فريق "هاي كلاس ريسينغ" أزمنة الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2" على متن سيارته رقم 33، حيث سجل كينتا ياماشيتا الزمن الأسرع.

خلفه احتل غيدو فان دير غارد المركز الثاني لصالح فريق هولندا على متن سيارته رقم 29، وأمام أنطونيو فيليكس دا كوستا الذي يقود سيارة "جوتا أوريكا" رقم 38.

أما أستون مارتن مع هاري تينكنيل فقد تصدرت أزمنة فئة "جي تي المحترفين"، وكذلك فئة "جي تي الهواة" مع سيارتها رقم 98 بقيادة روس غن.

وتم رفع العلم الأحمر خلال الحصة بعد حادثة سيارة بورشه رقم 89.

وستقام التجارب الحرة الثانية خلال فترة بعد الظهر، حيث تمتد على مدار 45 دقيقة، وستنتقل أسرع ست سيارات من كلّ فئة إلى حصة "هايبر بول" الجديدة يوم غد الجمعة.