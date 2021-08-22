لومان 24 ساعة: تويوتا على طريق الفوز بالرغم من مشاكل الوقود

بقي الترتيب العام على حاله من دون تغيير حيث تتقدم السيارة رقم 7 التي يقودها مايك كونواي، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز على شقيقتها رقم 8.

وخسرت السيارة رقم 8 بعض الأفضلية بسبب مشاكل غير متوقعة في نظام الوقود، ما اضطرها لإجراء وقفات صيانة أكثر، حتى أن سيباستيان بويمي أوقف السيارة إلى جانب المسار لتغيير إعداداتها.

ولاحقاً بدأت السيارة رقم 7 بالمعاناة من نفس المشكلة، لكن تويوتا أكدت أن الوضع مستقر حيث وجدت حلاً يسمح بالإبقاء على وتيرة سيارتَيها من دون تغيير.

وتقصير فترات تواجد السيارة رقم 8 على المسار بسبب هذه المشكلة يجعلها عرضة لهجمات سيارة ألبين رقم 36 نظراً لأنها ستبقى لفترات أطول في منصة الصيانة. حيث قلص ماثيو فاكسيفيار الفارق خلف برندون هارتلي إلى 30 ثانية تقريباً بحلول الساعة 20.

أما المركز الرابع فتحتله سيارة غليكنهاوس رقم 708. بينما واصل فريق دبليو آر تي الهيمنة على فئة السيارات النموذجية الثانية "إل إم بي2" مع روبن فرينز، فرديناند هابسبرغ وشارل مليزي على متن السيارة رقم 31.

خلفهم السيارة الشقيقة رقم 41 التي يقودها لويس ديليتراز، روبرت كوبتسا وييفي.

ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" انحصرت المنافسة بين سيارتي فيراري إي.أف كورسي رقم 51 وكورفيت رقم 63.

حيث دافع جايمس كالادو عن صدارة فريقه البالغة 20 ثانية أمام نيك كاتسبرغ.

المركز الثالث تحتله بورشه رقم 92 أمام السيارة الشقيقة رقم 91 وبفارق عشرين ثانية بينهما.

نيكلاس نيلسن، فرانسوا بيرودو وأليسيو روفيرا واصلوا تقدمهم في صدارة فئة جي تي إي الهواة على متن سيارة إي.أف كورسي فيراري وأمام سيارة تي.أف سبورت أستون مارتن رقم 33.