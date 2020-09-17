لومان 24 ساعة: تويوتا تبقى في الصدارة في التجارب الحرّة الثانية

كانت سيارتا تويوتا تُسجّلان أزمنة في فلك 3:21 دقيقة في البداية إلى أن سجّل سيباستيان بويمي ثلاثة دقائق و19.719 ثانية على متن السيارة #8 مع بقاء ساعة ونيّف على النهاية. وكان زمن بويمي أسرع بتسعة أعشارٍ من زمن السيارة الشقيقة #7 بقيادة مايك كونواي.

ووضع ناثانيال بيرتون سيارة ريبيليون #3 في المركز الثالث، لكنّه كان أبطأ بأكثر من ثلاث ثوانٍ من زمن بويمي. وذهب المركز الرابع ضمن فئة "ال.ام.بي1" الأولى إلى سيارة بايكوليس #4 ، لكنّها كانت أبطأ من أفضل سيارات فئة "ال.ام.بي2".

أمّا سيارة ريبيليون #1 فقد بقيت عالقة في المرآب لأغلب فترات الحصّة من أجل تغيير محرّكها.

وبالنسبة لفئة "ال.ام.بي2" فقد كانت الصدارة من نيك دي فريز لصالح فريق هولندا ريسينغ #29.

وبالوصول إلى فئة "جي تي إي برو" فقد بدت أستون مارتن متّجهة لمواصلة سيطرتها الكاملة إلى أن سجّل مايكل كريستنسن الزمن الأسرع 3:52.783 دقيقة على متن سيارة بورشه #92 مع بقاء 20 دقيقة على النهاية وتقدّم على أليكس لين، بينما ذهب المركز الثالث إلى جيانماريا بروني على متن سيارة بورشه #91، في الوقت الذي تواجدت فيه فيراري في المركزين الرابع والخامس عبر سيارتَيها #63 و#51.

وشهدت الحصّة رفع العلم الأحمر في مناسبتين، جاءت كلتاهما بسبب سيارتَي "آيديك سبورت" من فئة "ال.ام.بي2"، إذ اصدمت السيارة #28 بالحواجز الجانبيّة بالخروج من المنعطف المزدوج الثاني قبل نهاية الساعة الأولى، بينما تعرّض دوايت ميريمان لحادث قويّ من منعطفَي بورشه على متن السيارة #17.