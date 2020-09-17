لومان 24 ساعة: تويوتا تبقى في الصدارة في التجارب الحرّة الثانية
حافظت تويوتا على صدارتها ضمن حصّة التجارب الحرّة الثانية لنسخة 2020 من سباق لومان 24 ساعة التي توقّفت في مناسبتَين بسبب حادثين قويين.
كانت سيارتا تويوتا تُسجّلان أزمنة في فلك 3:21 دقيقة في البداية إلى أن سجّل سيباستيان بويمي ثلاثة دقائق و19.719 ثانية على متن السيارة #8 مع بقاء ساعة ونيّف على النهاية. وكان زمن بويمي أسرع بتسعة أعشارٍ من زمن السيارة الشقيقة #7 بقيادة مايك كونواي.
ووضع ناثانيال بيرتون سيارة ريبيليون #3 في المركز الثالث، لكنّه كان أبطأ بأكثر من ثلاث ثوانٍ من زمن بويمي. وذهب المركز الرابع ضمن فئة "ال.ام.بي1" الأولى إلى سيارة بايكوليس #4 ، لكنّها كانت أبطأ من أفضل سيارات فئة "ال.ام.بي2".
أمّا سيارة ريبيليون #1 فقد بقيت عالقة في المرآب لأغلب فترات الحصّة من أجل تغيير محرّكها.
وبالنسبة لفئة "ال.ام.بي2" فقد كانت الصدارة من نيك دي فريز لصالح فريق هولندا ريسينغ #29.
وبالوصول إلى فئة "جي تي إي برو" فقد بدت أستون مارتن متّجهة لمواصلة سيطرتها الكاملة إلى أن سجّل مايكل كريستنسن الزمن الأسرع 3:52.783 دقيقة على متن سيارة بورشه #92 مع بقاء 20 دقيقة على النهاية وتقدّم على أليكس لين، بينما ذهب المركز الثالث إلى جيانماريا بروني على متن سيارة بورشه #91، في الوقت الذي تواجدت فيه فيراري في المركزين الرابع والخامس عبر سيارتَيها #63 و#51.
وشهدت الحصّة رفع العلم الأحمر في مناسبتين، جاءت كلتاهما بسبب سيارتَي "آيديك سبورت" من فئة "ال.ام.بي2"، إذ اصدمت السيارة #28 بالحواجز الجانبيّة بالخروج من المنعطف المزدوج الثاني قبل نهاية الساعة الأولى، بينما تعرّض دوايت ميريمان لحادث قويّ من منعطفَي بورشه على متن السيارة #17.
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