لومان 24 ساعة: تغيّر الصدارة بعد دراما سيارة تويوتا الأولى بعد 16 ساعة

كان لوبيز يتمتّع بأفضليّة 15 ثانية عندما توقّفت سيارته تويوتا "جي.آر010" عند منعطف "آرناج"، وتجاوزه هارتلي نحو الصدارة بحلول الوقت الذي كان فيه الأرجنتيني قادرًا على إعادة معايرة السيارة والعودة للقيادة مجدّدًا.

وخسرت سيارة تويوتا #7 المزيد من الوقت عندما أعادها لوبيز إلى خطّ الحظائر في نهاية تلك اللفّة، ما تركه متأخّرًا بأكثر من لفّة عن الصدارة مع بقاء أقلّ من ثماني ساعات على النهاية.

وكانت سيارة تويوتا #7 قد تقدّمت إلى الصدارة في الساعة الـ 14 عندما أجرى كاموي كوباياشي وقفتَي صيانة أثناء منطقتي أعلام صفراء منفصلتين ليمنح السيارة إلى زميله مايك كونواي الذي مرّر السيارة لاحقًا إلى لوبيز.

وواصلت سيارة غليكنهاوس الأولى #708 الحفاظ على المركز الثالث بقيادة ريتشارد ويستبروك، بالرغم من تأخّرها عن تويوتا بأربع لفّات، لكنّها تتقدّم على شقيقتها #709.

جوتا تُحافظ على الصدارة في فئة "ال.ام.بي2"

واصل طاقم سيارة جوتا #38 سيطرته على فئة "ال.ال.بي2" بعد استلام روبرتو غونزاليس مهام القيادة من أنطونيو فيليكس دا كوستا في الساعة الـ 14.

وورث المكسيكي الصدارة بأفضليّة ثلاث دقائق وكان قادرًا على الحفاظ على ذلك الفارق تقريبًا، وذلك بالرغم من استعانة أغلب منافسي "جوتا" بسائقين محترفين في الساعات الأولى من الصباح، قبل أن يُسلّم السيارة لويل ستيفنس قبل نهاية الساعة الـ 17.

أمّا المركز الثاني في الفئة حاليًا فهو من نصيب بريما بقيادة روبرت كوبتسا، بينما تلقى شون غيلايل سائق "دبليو آر تي" #31 لعقوبة العبور من خطّ الحظائر لضربه سيارة فيكتور سبورت، وهو ما دفع سيارة جوتا #28 إلى آخر مراكز منصّة التتويج مع بقاء ثماني ساعات على النهاية.

كارثة بورشه وكورفيت في الصدارة

عادت كورفيت إلى الصدارة في فئة "جي تي إي برو" عندما عانى مايكل كريستنسن من انفجارٍ في إطاره بالتوجّه إلى منعطف مولزان، حيث تسبّب ذلك في تمزيق المصد الأمامي بأكمله على السيارة #92.

وكان كريستنس قادرًا على إعادة السيارة إلى خطّ الحظائر بعد لفّة بطيئة، حيث كانت بورشه قادرة على تغيير الهيكل الخارجي وإرسال زميله لورنس فانتور إلى الحلبة.

ومع تراجع بورشه عدّى لفّات عن الصدارة، أصبح أليكسندر سيمز في الصدارة لصالح سيارة كورفيت #64 متقدّمًا بـ 18 ثانية عن سيارة فيراري #51.