لومان 24 ساعة: بي ام دبليو تسجل مفاجأة لتتصدر التصفيات الأولى وكوباياشي يتسبب برفع العلم الأحمر

تصدرت بي ام دبليو التصفيات الأولى لسباق لومان 24 ساعة الشهير من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، والتي تخللها علم أحمر بسبب كاموي كوباياشي سائق تويوتا.

أقيمت حصة الستين دقيقة لتحديد أول ثماني سيارات من كل فئة، التي ستنتقل إلى التصفيات النهائية للمنافسة على قطب الانطلاق الأول للسباق الأسطوري.

وبينما كانت بورشه، فيراري وتويوتا مرشحين لتسجيل الأزمنة الأسرع، لكن بي ام دبليو برزت كأسرع السيارات في التصفيات الأولى مع دبريز فانتور على متن السيارة رقم 15 قبل أقل من 10 دقائق على انتهاء الحصة.

وكانت هذه اللفة كافية لإطاحة سيباستيان بورديه على متن سيارة كاديلاك رقم 3 عن الصدارة بفارق 0.177 ثانية، ليتراجع أنتونيو فوكو سائق فيراري رقم 50 حتى المركز الثالث.

لكن أية فرصة أمام السائقين لتحسين أزمنتهم انتهت حين ارتكب كوباياشي على متن تويوتا رقم 7 خطأ، حيث صعد على الحفف الجانبية بحدّة ومن ثم إلى المنطقة الحصوية.

ومع بقاء دقائق قليلة فقط، تم رفع العلم الأحمر، لتنتهي الحصة مع بي ام دبليو في الصدارة.

زمن كوباياشي كان كافياً لإيصال تويوتا رقم 7 إلى التصفيات الأخيرة، لكن قرّر الحكام حذف كامل أزمنته لتسببه بالعلم الأحمر. نتيجة لذلك، فإنه ومع زميليه خوسيه ماريا لوبيز ونيك دي فريز، سينطلقون في السباق من آخر ترتيب السيارات الخارقة.

ألبين ورثت المركز الرابع بعد جهود بول لوب شاتان على متن السيارة رقم 34، بينما أكملت كاديلاك المركز الخامس مع أليكس لين.

المركز التالي كان من نصيب أليساندرو بيير غويدي على متن فيراري رقم 51 بينما وصلت سيارتا بورشه بالكاد إلى التصفيات الأخيرة رغم العلم الأحمر، مع السيارة رقم 8 التي يقودها كيفن إيستر وسيارة جوتا رقم 12 التي قودها كالوم إيلوت بالمركزين السابع والثامن على التوالي.

سيارة ألبين الثانية التي يقودها نيكولاس لابيير فوّت الانتقال للتصفيات الثانية لتكتفي بالمركز التاسع.

أما أفضل سيارات لامبورغيني فجاءت بالمركز 13 مع ميركو بورتولوتي، أمام أسرع سيارات بيجو بمركزين مع جان-إريك فيرن على متن السيارة رقم 93.

لكن أكبر الخاسرين كانت تويوتا مع السيارة رقم 8 كذلك التي يقودها برندون هارتلي حيث لم يحقق مركزاً أفضل من 11.

ضمن فئة السيارات النموذجية الثانية "إل إم بي2"، سجل مالتي جاكوبسن على متن سيارة كوول ريسينغ رقم 37 قطب الانطلاق الأول.

بروتون التي واجهت بداية صعبة لموسم 2024 بعد الانتقال من بورشه إلى فورد، تصدرت الأزمنة في أول تصفيات لفئة جي تي3 على الإطلاق في لومان.

حيث سجل بين باركر الزمن الأسرع لهذه الفئة على متن فورد موستانغ رقم 77.