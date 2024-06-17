لومان 24 ساعة: بيجو تدافع عن السيارة الجديدة رغم التأدية المخيبة

خاضت بيجو سباقاً سيئاً للغاية على أرضها وأمام جمهورها في النسخة 92 من سباق التحمل الفرنسي الأشهر والأعرق في العالم.

وفشلت في الوصول للمراكز العشرة الأولى، حيث أكمل ستوفيل فاندورن، بول دي فريستا ولوي دوفال بالمركز 11، وبفارق لفتين عن فيراري التي فازت بالسباق.

أما السيارة الشقيقة التي يقودها نيكو مولر، ميكل جنسن وجان-إريك فيرن فاكتفت بالمركز 12.

وكان فاندورن سائق الفورمولا واحد السابق، واضحاً جداً في تقييمه للوضع حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كنا ببساطة نفتقد للسرعة طوال السباق بأكمله".

وأكمل: "كنا نتأخر منذ البداية ومن ثم كانت الظروف الجوية سيئة جداً جداً. لم نكن حقاً ضمن أي موقع منافس".

يشار إلى أن مشاركة بيجو الحالية في نسخة 2024 معاكسة تماماً لما ظهرت عليه في النسخة الماضية حيث تصدرت حينها السيارة الفرنسية 4 مراحل من السباق وأظهرت وتيرة حقيقية منافسة، لكن مشاكل الموثوقية قضت على آمالها.

لكن ورغم ذلك، يبدو أن العلامة الفرنسية مقتنعة بأن النسخة الجديدة من السيارة جيدة، حيث أثنى أوليفيه جانسوني المدير التقني للفريق على الموثوقية الممتازة مؤكداً أنها خطوة للأمام.

فقال: "لقد خضنا بالتأكيد خطوة للأمام. أنا واثق أن ما عانيناه لناحية الإعدادات والوتيرة والتأدية مجرد خطوة تعليمية مع السيارة الجديدة المختلفة كلياً عن القديمة".

وأردف: "كنا نعلم أنها لن تكون ضمن مستوى المنافسين. لكننا قدمنا كل ما يمكننا فعله في السباق".

وأضاف: "الموثوقية كانت الإيجابية الواضحة. بوسعنا الآن صرف الوقت على تحسين الأداء والعودة بقوة العام المقبل".