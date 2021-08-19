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لومان / سباق لومان 24 ساعة تقرير التجارب

لومان 24 ساعة: بويمي يتصدر ثنائية تويوتا في التجارب الحرة الثانية

سجل سيباستيان بويمي أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية ليتقدم ثنائية تويوتا، بينما خاضت بورشه وفيراري منافسة شديدة على صدارة فئة "جي تي إي المحترفين".

لومان 24 ساعة: بويمي يتصدر ثنائية تويوتا في التجارب الحرة الثانية

أقيمت ساعتا الحصة الثانية خلال الليل، حيث توجب على السائقين إكمال خمس لفات على الأقل قبل السباق.

وسجل خوسيه ماريا لوبيز سائق تويوتا رقم 7 أسرع الأزمنة في البداية أمام كازوكي ناكاجيما على متن السيارة الشقيقة رقم 8 التي يقودها كذلك بويمي وبرندون هارتلي.

ومع استلام بويمي للمقود حسن من زمن زميله مباشرة قبل أن يسجل توقيتاً أسرع مجدداً مع 3 دقائق و29.351 ثانية أي أمام السيارة الشقيقة بأربعة أعشار الثانية. 

وفي طلعته الأخيرة اقترب كوباياشي بحدود 0.387 ثانية خلال المراحل الختامية، لكنه لم يكن قادراً على انتزاع المركز الأول.

وبعد رفع العلم الأحمر لسحب سيارة فيراري ضمن فئة "جي تي إي المحترفين"، بدأت منافسة شديدة على أفضل المراكز بين فريقي غليكنهاوس وألبين.

وسجل بيبو ديراني على متن سيارة غليكنهاوس زمناً سريعاً نسبياً خلف أسرع سيارتي تويوتا بما يقارب سبعة أعشار الثانية بينما احتل نيكولاس لابيير سائق ألبين المركز الرابع أمام ريان بريسكو سائق غليكنهاوس.

وضمن فئة لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" سجل أنطوني دايفسون أسرع الأزمنة على متن سيارة جوتا أوريكا أمام نورمان ناتو سائق ريلتايم ريسينغ، الذي فاز بسباق برلين الختامي للفورمولا إي الأسبوع الماضي.

يونايتد أوتوسبورت سجل المركز التالي بعده وأمام سيارة جي-درايف رقم 26 ودراغون سبيد رقم 21.

بورشه تتصدر فئة "جي تي" أمام فيراري

ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" كان سام بيرد أول من كسر حاجز 3 دقائق و50 دقيقة على متن سيارة إي أف كورسي رقم 52 التي يتشاركها مع دانيال سيرا وميغيل مولينا. قبل أن يتفوق فريد ماكوفيسكي على زمنه خلف مقود سيارة بورشه.

وواجه سيرا المشاكل منتصف الحصة عندما تعرض لقفل كبير في المكابح واضطر للعودة إلى المرآب بإطار مثقوب مع تضرر القسم الأمامي الأيمن للسيارة. وهذا أدى إلى رفع العلم الأحمر لتنظيف الحلبة.

وبعد العلم الأحمر، خطف لورون فانتور المركز الأول على متن ويذر تيك ريسينغ بورشه، بفارق تسعة أعشار الثانية.

نيل ياني سجل رابع أسرع الأزمنة على متن سيارة بورشه مانتي رقم 92، أمام سيارة فيراري رقم 51 التي يقودها أليساندرو بيير غويدي، جايمس غالادو وكومي ليدوغار.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة" تصدرت سيارة ديمبسي-بروتون بورشه رقم 88 مع جوليان أندلاور، دومينيك باستيان ولانس دايفيد آرنولد أمام ريكاردو بيرا سائق سيارة بروجكت 1 رقم 56 بورشه. قبل أن يتفوق عليه جيروين بيكيمولين على متن سيارة رينالدي ريسينغ فيراري رقم 388.

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