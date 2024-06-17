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الشرق الأوسط
لومان سباق لومان 24 ساعة

لومان 24 ساعة: بورشه تدّعي أن المنافسين "كانوا يخادعون" في وتيرتهم قبل السباق

يعتقد كيفن إيستر ومايكل كريستنسن سائقا بورشه أن المنافسين لم يظهروا كامل سرعاتهم الحقيقية قبل سباق لومان 24 ساعة، حيث تراجعت بورشه خلف فيراري وتويوتا.

فيراري إيه.أف كورسي رقم 50: أنتونيو فوكو، ميغيل مولينا، نيكلاس نيلسن

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

الصورة من قبل: Nikolaz Godet

أشار الجميع قبل السباق إلى بورشه بوصفها المرشح الأوفر حظاً للفوز بالسباق الأسطوري، وذلك بعد أن فازت بالجولتين السابقتين من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" في قطر وسبا، كما كانت السيارة الألمانية سريعة للغاية خلال التجارب والتصفيات.

وكان دايفيد فلوري المدير التقني لدى تويوتا قد صرّح بالفعل، أن الفوز سيكون من نصيب بورشه وإن لم يحصل ذلك فسيكون بسبب ارتكابها لأخطاء.

ورغم كل ذلك، لكن بورشه ظهرت أبطأ من منافستيها المباشرتين خلال السباق: فيراري وتويوتا.

وفي النهاية، كان المركز الرابع أفضل ما بوسع بورشه تحقيقه في ثاني مشاركة لها ضمن فئة السيارات الخارقة، مع إيستر، لورون فانتور وأندريه لوتيرر على متن السيارة رقم 6.

وضمن معرض كلامه بعد السباق، ردّ إيستر على التوقعات التي أطلقتها تويوتا، مشيراً إلى أن العلامة اليابانية هي التي لم تقم بعمل جيد بعد خسارة الفوز لصالح فيراري.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تلك التعليقات تدفعني للضحك، أن تقول تويوتا بعد يوم التجارب أننا في حال لم نفز بالسباق فذلك لأننا لم نقم بالعمل المطلوب. اليوم، هم من لم يقوموا بالعمل المطلوب".

وأكمل: "كنا نضغط إلى الحدود القصوى منذ أول يوم، ولا أعتقد أنهم كانوا يفعلون الأمر نفسه. لم نقدم أية آمال كاذبة، كنا نأمل خوض سباق جيد وهذا ما قمنا به. قدمنا كل ما لدينا، لكن ذلك لم يكن كافياً".

من جهته، أشار كريستنسن إلى أن تويوتا وفيراري أظهرتا القوة الحقيقية في السباق ما سمح لهما بالتفوق على بورشه.

فقال سائق سيارة بورشه رقم 5 التي أنهت السباق بالمركز السادس في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن الفريقين رفعا من الوتيرة".

وأكمل: "لقد رفعوا من الوتيرة، لكننا قدمنا كل طاقتنا منذ البداية".

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الصورة من قبل: رينييه إيرهاردت

أما توماس لودنباخ مدير فريق بورشه، لم يهتم باتهام الآخرين بمحاولة التضليل، لكنه يرى أن ترتيب المنافسة كان مختلفاً تماماً في السباق مقارنة بالتجارب.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كل ما بوسعي قوله أننا أكملنا برنامجنا خلال التجارب".

وأكمل: "قمنا بكل شيء، وبكل ما اعتقدنا أنه صحيح وأظهرنا قدراتنا. إن لم يرغب المنافسون بإظهار سرعاتهم الحقيقية خلال التجارب، فذلك أمر لا يعنيني".

وأردف: "قمنا بما رأينا أنه صحيح. نعم، في السباق، بدا الترتيب التنافسي مختلفاً بشدة عن التجارب، لكن هذا ليس مشكلة بالنسبة لي".

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الصورة من قبل: الكسندر ترينتز

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