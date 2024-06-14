لومان 24 ساعة: بورشه تخطف قطب الانطلاق الأول من كاديلاك في اللحظة الأخيرة
أهدى كيفن إيستر فريقه بورشه قطب الانطلاق الأول لسباق لومان 24 ساعة من موسم 2024 الجاري في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، خلال التصفيات الأخيرة.
#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor
الصورة من قبل: Nikolaz Godet
كان إيستر آخر من عبر خط النهاية في الحصة مسجلاً 3 دقائق و24.634 ثانية على متن بورشه رقم 6 لفريق بينسكي.
وتفوق بالتالي على سيارة كاديلاك رقم 2 التي يقودها أليكس لين والسيارة الشقيقة رقم 3 التي تصدرت أغلب الحصة مع سيباستيان بورديه.
وكان بورديه قد سجل الزمن الأسرع المبدئي مع 3 دقائق و25.294 ثانية لصالح شيب غاناسي، قبل أن يحسنه إلى 3 دقائق و24.816 ثانية.
وعادت جميع السيارات إلى الحلبة لإكمال الطلعات التالية قبل أن بتعرض ديريز فانتور لحادثة عنيفة ارتطم خلالها بالحواجز ما تسبب برفع العلم الأحمر لتخرج سيارته بي ام دبليو رقم 15 من الحصة، بعد أن تصدرت التصفيات الأولى.
قرر بورديه الضغط مجدداً على متن كاديلاك ليحرز قطب الانطلاق المبدئي قبل 8 دقائق فقط من النهاية.
ومع تحسين أليكس لين لزمنه على متن السيارة الشقيقة رقم 2 حجزت كاديلاك أول مركزين مبدئياً، لكن إيستر كان في آخر لفة سريعة له، ونجح بتحسين الزمن بمقدار 0.148 ثانية ليخطف قطب الانطلاق الأول.
بالتالي باتت سيارتا كاديلاك بالمركزين الثاني والثالث، أمام سيارتي فيراري بالمركزين الرابع والخامس مع أليساندرو بيير غويدي وأنتونيو فوكو على التوالي.
سيارة ألبين الوحيدة التي عبرت خط النهاية تأهلت بالمركز السادس مع بول-لوب شاتان.
وستنطلق سيارة جوتا بورشه من المركز السابع أمام سيارة بي ام دبليو رقم 15 بالمركز الثامن.
ديليتراز يسجل الزمن الأسرع في فئة "إل إم بي2"
ضمن فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" سجل لويس ديليتراز الزمن الأسرع على متن تي.أف كورسا-جيبسون رقم 14.
وهذا ما وضعه بفارق 6 أعشار الثانية أمام سيارة آيديك سبورت رقم 28 مع جون فان أوتيرت، متقدماً على ماتياس بيتشي سائق بانيس ريسينغ رقم 65.
مكلارين تتصدر فئة جي تي3
برندون إيربي سائق إنسبشن ريسينغ انتزع قطب الانطلاق الأول لفئة جي تي3، حيث نجح بتحسين زمنه على متن مكلارين رقم 70 ليتأهل بفارق 8 أعشار الثانية أمام أليكسندر ماليشن سائق مانتي بيوريسينغ بورشه رقم 92.
بينما أحرز جياكومو بيتروبيللي المركز الثالث بفارق 0.010 ثانية على متن جيه.أم.دبليو فيراري رقم 66.
التصفيات الأخيرة:
|
1-
2
|المركز
|الفريق
|#
|السائقون
|السيارة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|6
|ك. إستر أ. لوتيرر ل. فانتور
|Porsche 963
|10
|
3:24.634
|239.713
|2
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|2
|إ. بامبر أ. لين أ. بالو
|Cadillac V-Series.R
|9
|
+0.148
3:24.782
|0.148
|239.540
|3
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|3
|س. بورديه ر. فان دير زاندي س. ديكسون
|Cadillac V-Series.R
|6
|
+0.182
3:24.816
|0.034
|239.500
|4
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|أ. ج. كالادو أ. جيوفينازي
|Ferrari 499P
|8
|
+0.522
3:25.156
|0.340
|239.103
|5
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|أ. فوكو م. ن. نيلسن
|Ferrari 499P
|8
|
+0.964
3:25.598
|0.442
|238.589
|6
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|ب. شاتان ف. هابسبورغ ت. ميليسي
|Alpine A424
|9
|
+1.079
3:25.713
|0.115
|238.456
|7
|
AO by TF LMP2
|14
| ب. هاييت ل. ديليتراز
A. Quinn
|Oreca 07
|8
|
+8.583
3:33.217
|7.504
|230.064
|8
|
IDEC SPORT LMP2
|28
|ب. لافارغ ج. فان إيترت ر. دي جيروس
|Oreca 07
|8
|
+9.193
3:33.827
|0.610
|229.407
|9
|
PANIS RACING LMP2
|65
| ر. سيلز م. بيشي
S. Huffaker
|Oreca 07
|8
|
+9.419
3:34.053
|0.226
|229.165
|10
|
UNITED AUTOSPORTS USA LMP2
|23
|ب. كيتنغ ف. ألبوكيركي ب. هانلي
|Oreca 07
|8
|
+9.587
3:34.221
|0.168
|228.985
|11
|
يونايتد أوتوسبورتس LMP2
|22
| أ. جارفيس
B. Garg
N. Siegel
|Oreca 07
|9
|
+9.636
3:34.270
|0.049
|228.933
|12
|
كول ريسينغ LMP2
|37
|
L. Fluxáم. جاكوبسن ر. مياتا
|Oreca 07
|6
|
+10.139
3:34.773
|0.503
|228.397
|13
|
DKR Engineering LMP2
|33
|أ. ماتشل ر. بيندر ل. هور
|Oreca 07
|6
|
+11.065
3:35.699
|0.926
|227.416
|14
|
VECTOR SPORT LMP2
|10
|ر. كولين ب. بيليه س. ريكيلمي
|Oreca 07
|8
|
+11.221
3:35.855
|0.156
|227.252
|15
|
INCEPTION RACING LMGT3
|70
| ب. ايريبي أ. ميلروي
F. Schandorff
|McLaren 720S GT3 Evo
|8
|
+33.486
3:58.120
|22.265
|206.003
|16
|
Manthey PureRxcing LMGT3
|92
|
A. Malykhin
J. Sturmك. باخلر
|Porsche 911 GT3 R
|8
|
+34.294
3:58.928
|0.808
|205.307
|17
|
جي ام دبليو موتورسبورت LMGT3
|66
|ج. بيتروبيلي ل. تن فوردا ص. يولوك
|Ferrari 296 GT3
|8
|
+34.304
3:58.938
|0.010
|205.298
|18
|
بروتون كومبيتيشن LMGT3
|77
|ر. هاردويك ز. روبيشون ب. باركر
|Ford Mustang GT3
|7
|
+34.809
3:59.443
|0.505
|204.865
|19
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|ا. جيمس د. مانسينيلي أ. ريبيراس
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|8
|
+35.021
3:59.655
|0.212
|204.684
|20
|
D'Station Racing LMGT3
|777
| س. هوشينو
E. Bastardم. سورنسن
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|4
|
+38.153
4:02.787
|3.132
|202.043
|21
|
تي أف سبورت LMGT3
|82
| ه. كويزومي
S. Baudد. جونكاديلا
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|8
|
+39.047
4:03.681
|0.894
|201.302
|22
|
IRON LYNX LMGT3
|60
| ك. سكيافوني م. كريسوني
F. Perera
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|8
|
+41.861
4:06.495
|2.814
|199.004
|23
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|12
|و. ستيفنز ن. ناتو ك. إلوت
|Porsche 963
|0
|
|24
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|د. فانثور ر. مارشيللو م. فيتمان
|BMW M Hybrid V8
|5
|
+2.067
3:26.701
|237.316
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