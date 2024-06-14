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لومان سباق لومان 24 ساعة

لومان 24 ساعة: بورشه تخطف قطب الانطلاق الأول من كاديلاك في اللحظة الأخيرة

أهدى كيفن إيستر فريقه بورشه قطب الانطلاق الأول لسباق لومان 24 ساعة من موسم 2024 الجاري في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، خلال التصفيات الأخيرة.

تم التحديث:
بورشه بينسكي رقم 6: كيفن إيستر، أندريه لوتيرر، لورون فانتور

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor

الصورة من قبل: Nikolaz Godet

كان إيستر آخر من عبر خط النهاية في الحصة مسجلاً 3 دقائق و24.634 ثانية على متن بورشه رقم 6 لفريق بينسكي.

وتفوق بالتالي على سيارة كاديلاك رقم 2 التي يقودها أليكس لين والسيارة الشقيقة رقم 3 التي تصدرت أغلب الحصة مع سيباستيان بورديه.

وكان بورديه قد سجل الزمن الأسرع المبدئي مع 3 دقائق و25.294 ثانية لصالح شيب غاناسي، قبل أن يحسنه إلى 3 دقائق و24.816 ثانية.

وعادت جميع السيارات إلى الحلبة لإكمال الطلعات التالية قبل أن بتعرض ديريز فانتور لحادثة عنيفة ارتطم خلالها بالحواجز ما تسبب برفع العلم الأحمر لتخرج سيارته بي ام دبليو رقم 15 من الحصة، بعد أن تصدرت التصفيات الأولى.

قرر بورديه الضغط مجدداً على متن كاديلاك ليحرز قطب الانطلاق المبدئي قبل 8 دقائق فقط من النهاية.

ومع تحسين أليكس لين لزمنه على متن السيارة الشقيقة رقم 2 حجزت كاديلاك أول مركزين مبدئياً، لكن إيستر كان في آخر لفة سريعة له، ونجح بتحسين الزمن بمقدار 0.148 ثانية ليخطف قطب الانطلاق الأول.

بالتالي باتت سيارتا كاديلاك بالمركزين الثاني والثالث، أمام سيارتي فيراري بالمركزين الرابع والخامس مع أليساندرو بيير غويدي وأنتونيو فوكو على التوالي.

سيارة ألبين الوحيدة التي عبرت خط النهاية تأهلت بالمركز السادس مع بول-لوب شاتان.

وستنطلق سيارة جوتا بورشه من المركز السابع أمام سيارة بي ام دبليو رقم 15 بالمركز الثامن. 

ديليتراز يسجل الزمن الأسرع في فئة "إل إم بي2"

 ضمن فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" سجل لويس ديليتراز الزمن الأسرع على متن تي.أف كورسا-جيبسون رقم 14.

وهذا ما وضعه بفارق 6 أعشار الثانية أمام سيارة آيديك سبورت رقم 28 مع جون فان أوتيرت، متقدماً على ماتياس بيتشي سائق بانيس ريسينغ رقم 65.

مكلارين تتصدر فئة جي تي3

برندون إيربي سائق إنسبشن ريسينغ انتزع قطب الانطلاق الأول لفئة جي تي3، حيث نجح بتحسين زمنه على متن مكلارين رقم 70 ليتأهل بفارق 8 أعشار الثانية أمام أليكسندر ماليشن سائق مانتي بيوريسينغ بورشه رقم 92.

بينما أحرز جياكومو بيتروبيللي المركز الثالث بفارق 0.010 ثانية على متن جيه.أم.دبليو فيراري رقم 66.

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التصفيات الأخيرة:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز الفريق # السائقون السيارة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France ك. إستر Germany أ. لوتيرر Belgium ل. فانتور Porsche 963 10

3:24.634

   239.713
2
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand إ. بامبر United Kingdom أ. لين Spain أ. بالو Cadillac V-Series.R 9

+0.148

3:24.782

 0.148 239.540
3
CADILLAC RACING HYPERCAR
3 France س. بورديه Netherlands ر. فان دير زاندي New Zealand س. ديكسون Cadillac V-Series.R 6

+0.182

3:24.816

 0.034 239.500
4
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy أ. United Kingdom ج. كالادو Italy أ. جيوفينازي Ferrari 499P 8

+0.522

3:25.156

 0.340 239.103
5
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy أ. فوكو Spain م. Denmark ن. نيلسن Ferrari 499P 8

+0.964

3:25.598

 0.442 238.589
6
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France ب. شاتان Austria ف. هابسبورغ France ت. ميليسي Alpine A424 9

+1.079

3:25.713

 0.115 238.456
7
AO by TF LMP2
14 United States ب. هاييت Switzerland ل. ديليتراز
A. Quinn
Oreca 07 8

+8.583

3:33.217

 7.504 230.064
8
IDEC SPORT LMP2
28 France ب. لافارغ Netherlands ج. فان إيترت France ر. دي جيروس Oreca 07 8

+9.193

3:33.827

 0.610 229.407
9
PANIS RACING LMP2
65 United States ر. سيلز Switzerland م. بيشي
S. Huffaker
Oreca 07 8

+9.419

3:34.053

 0.226 229.165
10
UNITED AUTOSPORTS USA LMP2
23 United States ب. كيتنغ Portugal ف. ألبوكيركي United Kingdom ب. هانلي Oreca 07 8

+9.587

3:34.221

 0.168 228.985
11
يونايتد أوتوسبورتس LMP2
22 United Kingdom أ. جارفيس
B. Garg
N. Siegel
Oreca 07 9

+9.636

3:34.270

 0.049 228.933
12
كول ريسينغ LMP2
37
L. Fluxá
Denmark م. جاكوبسن Japan ر. مياتا 		Oreca 07 6

+10.139

3:34.773

 0.503 228.397
13
DKR Engineering LMP2
33 Germany أ. ماتشل Austria ر. بيندر Germany ل. هور Oreca 07 6

+11.065

3:35.699

 0.926 227.416
14
VECTOR SPORT LMP2
10 Ireland ر. كولين France ب. بيليه Monaco س. ريكيلمي Oreca 07 8

+11.221

3:35.855

 0.156 227.252
15
INCEPTION RACING LMGT3
70 United States ب. ايريبي United Kingdom أ. ميلروي
F. Schandorff
McLaren 720S GT3 Evo 8

+33.486

3:58.120

 22.265 206.003
16
Manthey PureRxcing LMGT3
92
A. Malykhin
J. Sturm
Austria ك. باخلر 		Porsche 911 GT3 R 8

+34.294

3:58.928

 0.808 205.307
17
جي ام دبليو موتورسبورت LMGT3
66 Italy ج. بيتروبيلي Netherlands ل. تن فوردا Turkey ص. يولوك Ferrari 296 GT3 8

+34.304

3:58.938

 0.010 205.298
18
بروتون كومبيتيشن LMGT3
77 United States ر. هاردويك Canada ز. روبيشون United Kingdom ب. باركر Ford Mustang GT3 7

+34.809

3:59.443

 0.505 204.865
19
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom ا. جيمس Italy د. مانسينيلي Spain أ. ريبيراس Aston Martin Vantage AMR GT3 8

+35.021

3:59.655

 0.212 204.684
20
D'Station Racing LMGT3
777 Japan س. هوشينو
E. Bastard
Denmark م. سورنسن 		Aston Martin Vantage AMR GT3 4

+38.153

4:02.787

 3.132 202.043
21
تي أف سبورت LMGT3
82 Japan ه. كويزومي
S. Baud
Spain د. جونكاديلا 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 8

+39.047

4:03.681

 0.894 201.302
22
IRON LYNX LMGT3
60 Italy ك. سكيافوني Italy م. كريسوني
F. Perera
Lamborghini Huracan GT3 Evo2 8

+41.861

4:06.495

 2.814 199.004
23
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom و. ستيفنز France ن. ناتو United Kingdom ك. إلوت Porsche 963 0

 

    
24
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Belgium د. فانثور Italy ر. مارشيللو Germany م. فيتمان BMW M Hybrid V8 5

+2.067

3:26.701

   237.316
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الاشتراك تسجيل الدخول

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الشرق الأوسط