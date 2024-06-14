لومان 24 ساعة: بورشه تخطف قطب الانطلاق الأول من كاديلاك في اللحظة الأخيرة

كان إيستر آخر من عبر خط النهاية في الحصة مسجلاً 3 دقائق و24.634 ثانية على متن بورشه رقم 6 لفريق بينسكي.

وتفوق بالتالي على سيارة كاديلاك رقم 2 التي يقودها أليكس لين والسيارة الشقيقة رقم 3 التي تصدرت أغلب الحصة مع سيباستيان بورديه.

وكان بورديه قد سجل الزمن الأسرع المبدئي مع 3 دقائق و25.294 ثانية لصالح شيب غاناسي، قبل أن يحسنه إلى 3 دقائق و24.816 ثانية.

وعادت جميع السيارات إلى الحلبة لإكمال الطلعات التالية قبل أن بتعرض ديريز فانتور لحادثة عنيفة ارتطم خلالها بالحواجز ما تسبب برفع العلم الأحمر لتخرج سيارته بي ام دبليو رقم 15 من الحصة، بعد أن تصدرت التصفيات الأولى.

قرر بورديه الضغط مجدداً على متن كاديلاك ليحرز قطب الانطلاق المبدئي قبل 8 دقائق فقط من النهاية.

ومع تحسين أليكس لين لزمنه على متن السيارة الشقيقة رقم 2 حجزت كاديلاك أول مركزين مبدئياً، لكن إيستر كان في آخر لفة سريعة له، ونجح بتحسين الزمن بمقدار 0.148 ثانية ليخطف قطب الانطلاق الأول.

بالتالي باتت سيارتا كاديلاك بالمركزين الثاني والثالث، أمام سيارتي فيراري بالمركزين الرابع والخامس مع أليساندرو بيير غويدي وأنتونيو فوكو على التوالي.

سيارة ألبين الوحيدة التي عبرت خط النهاية تأهلت بالمركز السادس مع بول-لوب شاتان.

وستنطلق سيارة جوتا بورشه من المركز السابع أمام سيارة بي ام دبليو رقم 15 بالمركز الثامن.

ديليتراز يسجل الزمن الأسرع في فئة "إل إم بي2"

ضمن فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" سجل لويس ديليتراز الزمن الأسرع على متن تي.أف كورسا-جيبسون رقم 14.

وهذا ما وضعه بفارق 6 أعشار الثانية أمام سيارة آيديك سبورت رقم 28 مع جون فان أوتيرت، متقدماً على ماتياس بيتشي سائق بانيس ريسينغ رقم 65.

مكلارين تتصدر فئة جي تي3

برندون إيربي سائق إنسبشن ريسينغ انتزع قطب الانطلاق الأول لفئة جي تي3، حيث نجح بتحسين زمنه على متن مكلارين رقم 70 ليتأهل بفارق 8 أعشار الثانية أمام أليكسندر ماليشن سائق مانتي بيوريسينغ بورشه رقم 92.

بينما أحرز جياكومو بيتروبيللي المركز الثالث بفارق 0.010 ثانية على متن جيه.أم.دبليو فيراري رقم 66.