لومان 24 ساعة: اعتماد صيغة جديدة للتصفيات في موسم 2020

ستتجه السيارات الستّ الأولى من كل فئة بعد حصة التصفيات بطول 45 دقيقة يوم الأربعاء، إلى حصة تصفيات مقدارها نصف ساعة يوم الخميس قبل انطلاق سباق لومان 24 ساعة العام المقبل بين يومي 13 و14 يونيو/حزيران المقبل.

السيارات الـ 24 التي تنهي الحصة، سيسمح لها بطلعة إضافية لأنه لن يسمح لها بالعودة إلى المرآب خلال 30 دقيقة. وسيكون للفرق حرية اختيار الإطارات ضمن المخصصات للتصفيات والسباق.

وستقام تصفيات يوم الأربعاء بين الساعة 23:15 و00:00، بينما ستقام الحصة الجديدة "هايبر بول" من الساعة 21:00 وحتى 21:30 في اليوم التالي.

وشرح بيير فيون رئيس نادي سيارات الغرب "إيه.سي.أو" مروج السباق، أن الصيغة الجديدة تهدف "لضمان حصتي تصفيات مثيرتين لكل من السائقين والجمهور، حيث سيكون التركيز الكامل على السرعة الخالصة ضمن هدف لتسجيل اللفة المثالية".

حيث قال: "الأدرينالين، الحماسة والتركيز المرتفع، جميعها ستكون في أقصى مستوياتها لكل فريق. ما سيضمن معركة حماسية للغاية لسباق الـ 24 ساعة العريق".

وأكمل: "سيكون سباق لومان مرة أخرى احتفالاً برياضة السيارات يستمر على مدار عدة أيام، وليس فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وتمّ تغيير موعد انطلاق السباق إلى الساعة 16:00 يوم السبت، أي متأخراً بساعة عن النسخ السابقة، كما تمّ الإعلان عن هذا شهر أكتوبر/تشرين الأول.

جدول مواعيد التجارب والتصفيات لسباق لومان 24 ساعة 2020:

الأربعاء: 10 يونيو/حزيران

التجارب الحرة: 20:00 - 15:30

التجارب الحرة: 23:00 - 22:00

التصفيات: 00:00 - 23:15

الخميس: 11 يونيو/حزيران

التجارب الحرة: 19:00 - 17:00

هايبر بول: 21:30 - 21:00

التجارب الحرة: 00:00 - 22:00