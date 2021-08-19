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لومان / لومان 24 ساعة تقرير التجارب

لومان 24 ساعة: ألبين تُطيح بتويوتا في التجارب الحرة الثالثة المليئة بالحوادث

تصدّرت سيارة ألبين رقم 36 التي يقودها نيكولاس لابييه، أندريه نيغراو وماثيو فاكسفيير جدول أزمنة التجارب الحرة الثالثة لسباق لومان 24 ساعة، في الوقت الذي تعرضت فيه سيارة تويوتا رقم 8 لحادثة.

لومان 24 ساعة: ألبين تُطيح بتويوتا في التجارب الحرة الثالثة المليئة بالحوادث

شهدت الدقائق الأخيرة من حصة التجارب التي استمرت ثلاث ساعات تفوّق لابييه على مايك كونواي سائق تويوتا مع لفة أخيرة سريعة بلغ زمنها 3 دقائق و26.594 ثانية على سيارة "ال ام بي1".

وقد سجّل كونواي زمن صدارة مبدئي بلغ 3 دقائق و28.064 ثانية في وقت مبكر من الحصة التي شهدت رفع العلم الأحمر في مناسبتين والعديد من الأعلام الصفراء حيث واجه السائقون صعوبات في الأجواء الباردة نسبيًا.

كما خرج كازوكي ناكاجيما عن المسار في النصف ساعة الأخيرة، حيث تعرض الجناح الخلفي لسيارته تويوتا رقم 8 لأضرار، لكنّه كان قادرًا على العودة بسيارته إلى خط الحظائر.

فيما كان لابييه محظوظًا بعد تسجيله الزمن الأسرع في الحصة بتفاديه مصيرًا مشابهًا عندما خرج عن المسار في ذات المنطقة.

وجاء العلم الأحمر الأول مع نهاية الساعة الأولى إثر حادثة كبيرة تعرض لها دوايت ميريمان الذي فقد السيطرة على سيارته تحت الكبح عند منعطف دانلوب المزدوج حيث ارتطم بسيارته "آي دي إي سي سبورت أوريكا" رقم 17 بالحواجز الداخلية.

أمّا التوقّف الثاني للمجريات جاء في نهاية الساعة الثانية، وذلك جرّاء حادثة كبيرة تعرّض لها خوان بابلو مونتويا على غرار ميريمان، حيث اصطدم الأول كذلك بالحواجز تحت الكبح عند المنعطف المزدوج الأول على متن سيارته "دراغون سبيد أوريكا" رقم 21.

وبالعودة إلى ترتيب الأزمنة، فقد كان زمن برندون هارتلي من بداية الحصة والبالغ 3 دقائق و28.260 ثانية كافيًا لحجز المركز الثالث أمام أوليفيرا بلا سائق "غليكنهاوس ريسينغ".

وضمن فئة "ال ام بي2"، كانت الصدارة من نصيب أنطونيو فيلكس دا كوستا على متن سيارته "جوتا أوريكا-غيبسون" رقم 38، حيث سجّل في المراحل الأخيرة من الحصة 3 دقائق و30.213 ثانية، والذي أطاح به بفابيو شيرر سائق "يونايتد أوتوسبورتس" الذي حلّ ثانيًا أمام بول دي ريستا على السيارة الشقيقة رقم 31 وجايمس ألين سائق "بانيس ريسينغ".

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقد كانت الغلبة من نصيب سيارة بورشه المصنعية رقم 92 التي يقودها كيفن إستر، والذي تغلب على إيرل بامبر سائق "ويذرتيك ريسينغ" وريتشارد لايتز على متن سيارة بورشه المصنعية رقم 91.

فيما كانت صدارة فئة "جي تي إي الهواة" من نصيب سيارة بورشه كذلك مع جوليان أندلاور سائق "ديمبسي بروتون"، حيث تقدم على ماتيو كايرولي ولواني مات كامبل.

جديرٌ بالذكر أن المنافسات ستتواصل في الساعة التاسعة مساء مع حصة الهايبربول، والتي ستنافس فيها أسرع ست سيارات في كل فئة من حصة تصفيات الأمس الأولى على قطب الانطلاق الأول، فيما يعقبها على الفور حصة التجارب الحرة الرابعة.

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