ستشهد النسخة الرابعة والتسعون من سباق لومان 24 ساعة مشاركة 62 سيارة، لكن سيكون هناك عدد أقل من المنافسين على الفوز العام ضمن فئة الهايبركار أو "السيارات الخارقة".

وساهمت مغادرة بورشه للفئة العليا من بطولة العالم لسباقات التحمل في تراجع عدد سيارات هايبركار إلى 18 سيارة في عام 2026، بعد أن كان العدد 21 سيارة في العام الماضي.

وكانت الشركة الألمانية قد ساعدت في رفع عدد المشاركات في الفئة الأولى إلى رقم قياسي في 2025، من خلال إشراك ثلاث سيارات 963 ضمن الفريق المصنعي، في حين دخل فريق بروتون كومبيتشن بسيارة رابعة.

ورغم أن مجموعة فولكسفاغن كانت مؤهلة للمشاركة في فئة الهايبركار هذا العام بفضل فوزها بلقب بطولة "إمسا" GTP في 2025، إلا أن انسحابها من المشاركة بجولات بطولة العالم لسباقات التحمل الثماني حال دون استفادتها من بطاقة الدعوة التلقائية.

غياب بارز آخر عن لومان هذا العام هو فريق أكشن إكسبريس ريسينغ، الذي كان يشارك كل عام منذ إدخال قوانين LMDh في 2023.

انسحاب الفريق المفاجئ يترك ثلاث سيارات كاديلاك V-Series.R LMDh فقط في فئة الهايبركار: السيارتان الرسميتان المشاركتان طوال الموسم من فريق جوتا، بالإضافة إلى مشاركة إضافية من فريق واين تايلور ريسينغ. وسيحتفظ فريق WTR، الذي شارك في لومان لأول مرة العام الماضي بعد عودته إلى صفوف كاديلاك، بنفس تشكيلة السائقين المؤلفة من فيليبي ألبوكيركي، وريكي تايلور، وجوردان تايلور.

وقد تم تعويض انسحابي بورشه وAXR جزئياً بانضمام العلامة الفاخرة جينيسيس التابعة لهيونداي، والتي ستدفع بسيارتين من طراز GMR001 LMDh المبنيتين على هيكل أوريكا ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل بمشاركة كاملة.

وبخلاف ذلك، تبقى قائمة الهايبركار مستقرة إلى حد كبير، مع وجود ثمانية مصنعين على شبكة الانطلاق: أستون مارتن، تويوتا، كاديلاك، بي إم دبليو، جينيسيس، فيراري، ألبين، وبيجو.

ومن بين هذه العلامات الثمانية، تدخل فيراري سباق لومان بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، بينما ستقدم تويوتا، أحد أعمدة بطولة العالم لسباقات التحمل، سيارتها المعاد تسميتها TR001 Hybrid بعد إكمال عملية تطوير شاملة لسيارتها LMH خلال فصل الشتاء. أما ألبين، فهي تستعد لخوض مشاركتها الأخيرة في لومان في الوقت الحالي، بعد قرارها الانسحاب من بطولة العالم لسباقات التحمل في نهاية الموسم.

فئة "إل إم بي2" أكبر

رقم 24 فريق نيلسن ريسينغ أوريكا 07 - جيبسون: نافين راو، سيم بولوكباسي، كولين براون ورقم 22 يونايتد أوتوسبورتس أوريكا 07 - جيبسون: رينجر فان دير زاندي، بيترو فيتيبالدي، ديفيد هاينماير هانسون الصورة من قبل: مارك فلوري

سيشارك ما مجموعه 19 سيارة في الفئة الثانية من سيارات لومان النموذجية "إل إم بي2"، من بينها 10 سيارات في فئة Pro-Am أو "المحترفين/الهواة" الفرعية. ويمثل ذلك زيادة طفيفة مقارنة بعام 2025 الذي شهد مشاركة 17 سيارة.

سيعود بطل فئة "إل إم بي2" فريق إنتر يوروبول بسيارتين من طراز أوريكا 07، كلتاهما هذه المرة ضمن فئة P2 القياسية، بينما ستشارك فرق مثل يونايتد أوتوسبورت وبروتون كومبيتشن أيضاً بسيارتين لكل منهما.

عدة فرق جديدة تنضم أو تعود إلى لومان هذا العام، من بينها DKR Engineering، وفريق CrowdStrike Racing by APR المنتظم في بطولة IMSA، وVector Sport، وDuqueine Team، وCLX Motorsport، وRD Limited. في المقابل، يغيب فريقا RLR M Sport وCLR Pure Rxing عن قائمة هذا العام.

لم تعلن معظم فرق "إل إم بي2" عن تشكيلاتها الكاملة من السائقين، لكن تم الكشف عن أن المنضم حديثاً إلى مشروع مكلارين في الهايبركار ميكيل جنسن سيقود سيارة #22 لفريق يونايتد أوتوسبورت إلى جانب راسموس لينده وغريغوار سوسي.

وتشمل الأسماء البارزة الأخرى في فئة "إل إم بي2" كل من دوريان بين (دوكوين)، وبييترو فيتيبالدي (فيكتور)، وتوم ديلمان ونيك ييلولي (إنتر يوروبول)، ولويس ديليتراز ودين كاميرون (AO by TF)، وأوليفر جارفيس (يونايتد أوتوسبورت).

زيادة مشاركات "إل إم جي تي3"

رقم 27 فريق هيرت أوف ريسينغ: إيان جيمس، زاكاري روبيشون، ماتيا درودي الصورة من قبل: مارك فلوري

ارتفع عدد سيارات فئة "إل إم جي تي3" إلى 25 سيارة، مع إضافة كل من أستون مارتن وكورفيت سيارة إضافية مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجعت أعداد بورشه بعد قرار فريق Iron Dames الانسحاب من بطولة العالم لسباقات التحمل.

سيتم دعم مشاركة سيارتي أستون مارتن فانتاج GT3 التابعتين لفريق The Heart of Racing والمشاركتين في موسم WEC الكامل، بسيارة فانتاج إضافية تُدار تحت اسم Racing Spirit of Leman.

وكان هذا الفريق قد شارك بسيارة واحدة العام الماضي، لكنه يغيب هذا العام بعدما تولى فريق THOR إدارة السيارتين.

كما ستزيد كورفيت من حضورها، حيث سيدخل فريق TF بسيارة ثالثة تحت اسم Racing Team by Turkey، بينما سيتولى فريق 13 Autosport المملوك لأوري فيداني المشاركة التي كانت سابقاً بيد فريق AWA.

وفي أماكن أخرى، سيوسّع فريق كيسيل ريسينغ مشاركته إلى سيارتين من طراز فيراري 296 GT3 Evo، ليحل عملياً محل فريق Ziggo Sport Tempesta في قائمة فيراري.

كذلك، سيدخل فريق Garage59 بسيارتين من طراز مكلارين 720S GT3 Evo، بعدما تولى إدارة برنامج "إل إم جي تي3" الخاص بالشركة البريطانية بدلاً من يونايتد أوتوسبورت، الذي بات يركز جهوده على مشروع هايبركار لعام 2027.

وبالمجمل، سيمثل تسعة مصنعين في فئة "إل إم جي تي3" في لومان: كورفيت، مكلارين، فيراري، أستون مارتن، بي إم دبليو، مرسيدس، فورد، لكزس، وبورش.

ومن بين هذه العلامات، ستكتفي بي إم دبليو وفورد ولكزس بسيارتيها المعتادتين في بطولة العالم لسباقات التحمل، بينما ستوسع بقية الشركات حضورها خصيصاً في لومان.

ستصل بورشه باعتبارها حاملة لقب "إل إم جي تي3"، بعدما لم تُهزم منذ إدخال هذه الفئة إلى سباق لومان في عام 2024.

كما توجد تسع سيارات على قائمة الاحتياط، موزعة بين خمس سيارات "إل إم بي2" وأربع سيارات "إل إم جي تي3".

