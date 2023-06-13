لوكلير: "أرغب" المشاركة في سباق لومان 24 ساعة بعد فوز فيراري
قال شارل لوكلير أنه بات "ليرغب" بالمشاركة في سباق لومان 24 ساعة، بعد أن شهد فوز فيراري التاريخي في السباق الأسطوري بنسخته المئة.
يمتلك لوكلير 5 انتصارات حتى الآن مع الحصان الجامح في الفورمولا واحد، وقد كان متواجداً على حلبة لا سارث لتشجيع فيراري التي حققت أول فوز لها في سباق التحمل الأسطوري منذ 1965.
حيث قال في مقابلة مع قناة "يوروسبورت" حيال إمكانية مشاركته في السباق مستقبلاً: "لمَ لا؟ أرغب بالمشاركة، إنه حدث مذهل".
وتابع: "بالتأكيد، ليوم واحد في حياتي، أريدُ تحقيق ذلك، لكن متى؟ لا أعلم".
وأكد لوكلير أنه استمتع بمشاهدة فيراري تحرز الفوز، حيث عاد الحصان الجامح إلى قمة سباقات التحمل للمرة الأولى منذ 1973، حين حقق الفريق قطب الانطلاق الأول وأنهى الفريق بالمركز الثاني.
"كانت تجربة مذهلة بالتأكيد، خاصة مع فوز فيراري. من المذهل أن تعود بعد كل تلك السنوات. إنها مناسبة خاصة حقاً" قال أصيل موناكو.
وأكمل: "للأسف بالنسبة إلى سيارة فيراري الثانية، تعرضت لحادثة بسيطة ودخلت حصاة في مشعاع التبريد، وهذا ما أدى لخسارة الكثير من الوقت. لكنني هنا للتشجيع وأنا مسرور حقاً بفوز فيراري، لقد كانت تجربة مذهلة".
واسترسل: "أنا فخور جداً بما حققته فيراري، لقد كان يوماً جنونياً".
من جهته، عبّر جون إيلكان رئيس فيراري كذلك عن سروره بتحقيق هذا الإنجاز، خاصة بعد معركة شرسة في مواجهة تويوتا التي فازت في النسخ الخمس السابقة.
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