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لومان / لومان 24 ساعة / أخبار عاجلة

كونواي "منفطرٌ القلب" حيال آخر متاعب سيارة تويوتا #7 في لومان

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كونواي "منفطرٌ القلب" حيال آخر متاعب سيارة تويوتا #7 في لومان

اعترف مايك كونواي سائق تويونا أنّه "منفطر القلب" حيال تفريطه في الفوز بسباق لومان 24 ساعة، رفقة زميلَيه #7، وذلك بعد أن خسروا صدارة السباق بسبب مشكلة في الشاحن التوربيني في منتصف السباق واكتفوا بالمركز الثالث.

كان كاموي كوباياشي يقود السيارة في الساعة الـ 13 عندما تلقّى رسالة عبر اللاسلكي تفيد بمواجهته لمشكلة في الشاحن التوربيني الأيمن. وبعد لفّة بطيئة، اتُخذ القرار بإيقاف السيارة في خطّ الحظائر وتغيير الشاحن التوربيني ما كلّف الفريق نصف ساعة.

وكان ذلك يعني وراثة السيارة #8 للصدارة وتحقيقها فوزها الثالث في لومان والسيطرة على صدارة بطولة العالم.

وقال كونواي متحسّرًا: "لم يكن هذا المكان الألطف تجاهنا. ثلاثة انتصارات متتالية للفريق، علينا أن نكون سعداء من أجل الفريق، لكن نشعر بأنّ انتصارًا آخر فرط من أيدينا مجدّدًا من جانبنا من المرآب".

وأكمل: "من الواضح أنّنا حزينون حيال ذلك، وسيتطلّب الأمر بعض الوقت لتجاوز ذلك. خاصة من ناحية البطولة كذلك، يُغيّر ذلك الوضع كثيرًا. ضربتان موجعتان في سباق واحد أمرٌ يفطر القلب".

وأردف: "وصلنا إلى هنا وقمنا بعملٍ جيّد في كلّ مرّة، ومن ثمّ تأتي بعض الأشياء التي تمنعنا من تحقيق الفوز. دائمًا ما قام زميلاي بعملٍ مدهش عندما يتواجدان في السيارة، والفريق يعمل بأقصى جهد من أجل إيصال السيارتَين إلى خطّ النهاية. أعتقد بأنّ علينا العودة العام المقبل والمحاولة مجدّدًا، لكنّنا نواصل قول ذلك! أنا منفطرٌ القلب لأنّنا لم نتمكّن من فعل ذلك هذه المرّة".

تويوتا تبسط سيطرتها لتحرز الفوز بسباق لومان 24 ساعة

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تويوتا تبسط سيطرتها لتحرز الفوز بسباق لومان 24 ساعة
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