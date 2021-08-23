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كونواي "بكى مثل طفلة صغيرة" بعد الفوز بسباق لومان 24 ساعة

قال مايك كونواي أنه "بكى مثل طفلة صغيرة" بعد أن أحرز الفوز أخيراً بسباق لومان 24 ساعة 2021 مع تويوتا، بعد أن كاد يحرز الفوز في عدة سنوات سابقة، إلى جانب زميليه كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز، معترفاً أن الساعة الأخيرة كانت "مُجهدة جداً" بسبب مشكلة الوقود.

كونواي "بكى مثل طفلة صغيرة" بعد الفوز بسباق لومان 24 ساعة

أحرزت تويوتا الفوز الرابع لها على التوالي في سباق التحمل الشهير، والأول ضمن حقبة السيارات الخارقة "هايبر كار" الجديدة، حيث تفوقت السيارة رقم 7 على زميلتها رقم 8 وفريق ألبين بسيارته رقم 36.

وحمل الفوز معاني عاطفية كبيرة لطاقم السيارة رقم 7 نظراً لأن المناسبات الثلاث السابقة فازت بها السيارة الشقيقة رقم 8 تزامناً مع مشاكل كانت تصيب كانوي، لوبيز وكوباياشي في كل عام.

وكان كوباياشي وكونواي على وشك الفوز بسباق 2017، قبل أن يتعرضا لمشكلة في وقفة الصيانة حرمتهما ذلك.

وبعد سنوات من الإحباط والمشاكل، تأثر السائقون الثلاثة بإحراز الفوز أخيراً وكسر "اللعنة".

حيث قال كونواي في تصريح لقناة "يوروسبورت" بعد السباق: "لقد كنا قريبين من الفوز في عدة مرات، وأن ننجح في تحقيق الفوز خلال حقبة السيارات الخارقة مع زميليّ… لقد قاما بعمل رائع كالعادة".

وأكمل: "سباق كامل، الكثير من المشاعر المحتدمة. لقد كنت أبكي مثل طفلة صغيرة".

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بالمقابل، كشف لوبيز أنه وخلال الساعات الأخيرة عندما بدأت السيارة رقم 7 تعاني من مشكلة في الوقود مماثلة للسيارة رقم 8، بدأ الوضع يصبح مقلقاً ومُجهداً بالرغم من فارق الصدارة المريح.

فقال: "لقد حققنا الكثير بالفعل بعد أوقات صعبة. لم أرَ والدي منذ وقت طويل، وكان لدينا الكثير والكثير من العمل".

وتابع: "عندما تُعاني بهذه الطريقة (من الإحباطات) في المواسم السابقة، فإن فوزك يصبح مميزاً. الفوز الأول مميز دائماً".

وأردف: "في نهاية السباق عانينا من مشكلة في الوقود، وكان علينا القيام بالكثير من الأمور في السيارة. كان وضعاً مُجهداً للغاية".

من جهته، أكد كوباياشي أن إخفاقات طاقم سيارته في تحقيق الفوز سابقاً كانت عاملاً في تعزيز قوة تويوتا ككلّ.

فقال: "كانت لدينا فرصة عديدة للفوز في الماضي، لكننا خسرنا، أما الآن فقد حققنا الفوز أخيراً".

واختتم: "أعتقد أننا بتنا أكثر قوة كفريق، نحن نثق ببعضنا البعض كفريق. أعتقد أننا بتنا أقوى حقاً ولهذا نجحنا بتحقيق الفوز هذه المرة".

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لومان 24 ساعة: تويوتا تحرز الفوز مع سيارتها رقم 7 وفيراري تتفوق على كورفيت

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