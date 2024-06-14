فيرستابن تلقى "العديد من الاتّصالات" للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة

أعرب بطل العالم في الفورمولا 1 ثلاث مرات عن رغبته في المشاركة في سباق التحمل الشهير في عدة مناسبات سابقة، وقد شارك في النسخة الافتراضية منه كجزء من فريق "تيم ريدلاين".

لكن قبل سباق هذا العام في حلبة لا سارت، أشار فيرستابن إلى تلقيه اتصالات من فرق تسعى للتعاون معه للفوز في المستقبل.

وقال فيرستابن عندما سئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا كانت هناك محادثات: "بالطبع، يتم الاتصال بك من قبل أشخاص معينين، ولكن يجب أن يأتي ذلك في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة".

"لا أريد أن أتسرع في اتخاذ قراري. أعتقد بأن الأمر سيستغرق على الأقل سنة أو سنتين مع تلك السيارات الجديدة قبل أن يتم فهمها بشكل أفضل، في النهاية لا يزال الأمر يتعلق بتوازن الأداء وهذا يجعل الأمور صعبة".

وكان نيكو هولكنبرغ آخر سائق حاول التنافس في الفورمولا 1 وسباق لومان في نفس الموسم، حيث فاز في سباق 2015 مع بورشه.

وكان فيرستابن قد أشار في السابق إلى أن أي مشاركة في لومان ستكون بعد انتهاء مسيرته في الفورمولا 1، لكنه قال الآن بشكل أقل حزمًا: "هذا يعتمد بالكامل على التحضير، سواء كان يمكن القيام بذلك بطريقة جيدة أم لا".

ثمّ تابع: "هذا مشابه إلى حد ما لما أفعله عادةً على جهاز المحاكاة. بالطبع لم أكن لأشارك في سباق المحاكاة خلال عطلة نهاية أسبوع سباق إيمولا إذا لم أستطع التحضير له بشكل جيد، لكن هذه المرة تمكنت من ذلك وبالتالي كان ممكنًا".

وأكمل: "بالطبع لا يمكنك المشاركة في سباق لومان والفورمولا 1 في نفس عطلة نهاية الأسبوع، ولكن إذا كان يمكن دمجهما بطريقة جيدة، فأعتقد بأنه يمكن القيام بذلك خلال موسم الفورمولا 1".

ولا تزال قوانين هايبركار في مراحلها الأولى بعد تطبيقها لأول مرة في عام 2021، لكن فيرستابن سعيد بالانتظار حتى يتم حل بعض العيوب في القوانين قبل القفز إلى مقعد محتمل.

وقال: "من المبكر جدًا بالنسبة لي الدخول لأن القوانين جديدة، وأعتقد بأنهم يحتاجون إلى تحسين توازن الأداء بين السيارات بشكل أفضل".