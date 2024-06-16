فيراري تتجاوز الدراما المتأخرة وتسجل فوزها الثاني على التوالي في سباق لومان 24 ساعة

عبر نيكاس نييلسن، أنطونيو فوكو وميغيل مولينا العلم المرقط على متن سيارة فيراري 499بي رقم 50 في المركز الأول بفارق 14 ثانية أمام سيارة تويوتا جي آر010 الهجينة رقم 7 التي يقودها نيك دي فريز، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز، بينما حلت سيارة فيراري رقم 51 الفائزة في العام الماضي في المركز الثالث مع سائقيها أليساندرو بيير غويدي، جايمس كالادو وأنطونيو جيوفينازي.

وقد شهدت الفئة الخارقة دراما في الساعة ما قبل الأخيرة مع تحرك الباب الأيمن لسيارة فيراري رقم 50 بشكل سريع، ما دفع مراقبي السابق إلى التلويح بالعلم الأسود والبرتقالي، حيث اضطر نييلسن إلى إعادة السيارة إلى المرآب بعد ست لفات من طلعته، لكنه تمكن من الحفاظ على أفضليته أمام سيارة تويوتا رقم 7.

هذا وقد استفاد نييلسن من انزلاق لوبيز عند منعطف دنلوب وتوقفه لفترة وجيزة على المسار، الخطأ الذي أنهى على أية آمال متبقية لتويوتا بتحقيق فوزها السادس في لومان.

وبعد دراما الأمطار في النصف الأول من السباق، فقد حققت سيارة فيراري رقم 50 تقدمًا كبيرًا في الساعة الـ 18 قبل فترة الأمطار الأخيرة، حيث تجاوز فوكو سيارة بورشه رقم 5 التي يقودها فريدريك ماكوفيتشي ليتقدم إلى المركز الثاني، في الوقت الذي تقوفت فيه سيارة كاديلاك رقم 2 للانتقال إلى إطارات ويت.

فيما تمكن بيير غويدي من التشبّثق بآخر مراكز منصة التتويج مع سيارة فيراري رقم 51 بالرغم من الهجمات التي سلطتها سيارة بورشه رقم 6 مع لورينز فانثور.

في المقابل، اكتفت بورشه بالمركز الرابع مع سيارتها رقم 6 أمام سيارة تويوتا رقم 8 مع سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وريو هيراكاوا وأمام سيارة بورشه رقم 5.

يونايتد تحرز فوزًا عير متوقع في فئة "ال ام بي2"

تمكنت سيارة يونايتد أوتوسبورتس رقم 22 من إحراز الفوز ضمن فئة "ال ام بي2" مع أوليفر جارفيس، بيجوي غارغ ونولان سييغل، حيث اقتنص الأخير الصدارة من سيارة أي دي إي سي سبورت رقم 28 التي يقودها ريشاد دي غوروس في الساعة الـ 22.

وقد نجح فريق إنتريوروبول في انتزاع المركز الثاني مع كليمين نوفالاك، جاكوب سميشوسكي وفالديزلاف لومكو بينما اكتفى فريق أي دي إي سي سبورت بالمركز الثالث امام سيارة أيه افغ كورسيه رقم 183.

سيارة بورشه 911 جي تي3: ياسر شاهين، موريس سكورينغ وريتشارد لييتز الصورة من قبل: شاميم فاهاث

بورشه تفوز ضمن فئة "ال ام جي تي3"

سجلت بورشه فوزًا آخر في دبليو إي سي ضمن فئة "ال ام جي تي3" مع ريتشارد لييتز، ياسر شاهين وموريس سكورنغ على متن سيارة مانثي إيما 911 جي تي3 آر رقم 91 أمام سيارة دبليو آر تي رقم 31 مع أغوستو فارفوس، شون غيلايل ودارين ليونغ.

بينما حجز فريق بروتون كومبيتيشن المركزين الثالث والرابع مع سيارتيه من طراز فورد موستانغ جي تي3.

نتيجة السباق: