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الشرق الأوسط
لومان سباق لومان 24 ساعة

فيراري تتجاوز الدراما المتأخرة وتسجل فوزها الثاني على التوالي في سباق لومان 24 ساعة

تمكنت فيراري من التفوق على تويوتا وبورشه لتحرز فوزها الثاني على التوالي بسباق لومان 24 ساعة العريق، بالرُغم من مواجهة سيارتيها المصنعيتين لمشاكل في المراحل الأخيرة من الحدث.

تم التحديث:
رقم 50 إيه إف كورسي فيراري 499 بي: انطونيو فوكو، ميغيل مولينا، نيكلاس نيلسون

رقم 50 إيه إف كورسي فيراري 499 بي: انطونيو فوكو، ميغيل مولينا، نيكلاس نيلسون

الصورة من قبل: راينر إيهرهارد

عبر نيكاس نييلسن، أنطونيو فوكو وميغيل مولينا العلم المرقط على متن سيارة فيراري 499بي رقم 50 في المركز الأول بفارق 14 ثانية أمام سيارة تويوتا جي آر010 الهجينة رقم 7 التي يقودها نيك دي فريز، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز، بينما حلت سيارة فيراري رقم 51 الفائزة في العام الماضي في المركز الثالث مع سائقيها أليساندرو بيير غويدي، جايمس كالادو وأنطونيو جيوفينازي.

وقد شهدت الفئة الخارقة دراما في الساعة ما قبل الأخيرة مع تحرك الباب الأيمن لسيارة فيراري رقم 50 بشكل سريع، ما دفع مراقبي السابق إلى التلويح بالعلم الأسود والبرتقالي، حيث اضطر نييلسن إلى إعادة السيارة إلى المرآب بعد ست لفات من طلعته، لكنه تمكن من الحفاظ على أفضليته أمام سيارة تويوتا رقم 7.

هذا وقد استفاد نييلسن من انزلاق لوبيز عند منعطف دنلوب وتوقفه لفترة وجيزة على المسار، الخطأ الذي أنهى على أية آمال متبقية لتويوتا بتحقيق فوزها السادس في لومان.

وبعد دراما الأمطار في النصف الأول من السباق، فقد حققت سيارة فيراري رقم 50 تقدمًا كبيرًا في الساعة الـ 18 قبل فترة الأمطار الأخيرة، حيث تجاوز فوكو سيارة بورشه رقم 5 التي يقودها فريدريك ماكوفيتشي ليتقدم إلى المركز الثاني، في الوقت الذي تقوفت فيه سيارة كاديلاك رقم 2 للانتقال إلى إطارات ويت.

فيما تمكن بيير غويدي من التشبّثق بآخر مراكز منصة التتويج مع سيارة فيراري رقم 51 بالرغم من الهجمات التي سلطتها سيارة بورشه رقم 6 مع لورينز فانثور.

في المقابل، اكتفت بورشه بالمركز الرابع مع سيارتها رقم 6 أمام سيارة تويوتا رقم 8 مع سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وريو هيراكاوا وأمام سيارة بورشه رقم 5.

يونايتد تحرز فوزًا عير متوقع في فئة "ال ام بي2"

تمكنت سيارة يونايتد أوتوسبورتس رقم 22 من إحراز الفوز ضمن فئة "ال ام بي2" مع أوليفر جارفيس، بيجوي غارغ ونولان سييغل، حيث اقتنص الأخير الصدارة من سيارة أي دي إي سي سبورت رقم 28 التي يقودها ريشاد دي غوروس في الساعة الـ 22.

وقد نجح فريق إنتريوروبول في انتزاع المركز الثاني مع كليمين نوفالاك، جاكوب سميشوسكي وفالديزلاف لومكو بينما اكتفى فريق أي دي إي سي سبورت بالمركز الثالث امام سيارة أيه افغ كورسيه رقم 183.

سيارة بورشه 911 جي تي3: ياسر شاهين، موريس سكورينغ وريتشارد لييتز

سيارة بورشه 911 جي تي3: ياسر شاهين، موريس سكورينغ وريتشارد لييتز

الصورة من قبل: شاميم فاهاث

بورشه تفوز ضمن فئة "ال ام جي تي3"

سجلت بورشه فوزًا آخر في دبليو إي سي ضمن فئة "ال ام جي تي3" مع ريتشارد لييتز، ياسر شاهين وموريس سكورنغ على متن سيارة مانثي إيما 911 جي تي3 آر رقم 91 أمام سيارة دبليو آر تي رقم 31 مع أغوستو فارفوس، شون غيلايل ودارين ليونغ.

بينما حجز فريق بروتون كومبيتيشن المركزين الثالث والرابع مع سيارتيه من طراز فورد موستانغ جي تي3.

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نتيجة السباق:

المركز الفريق # السائقون عدد اللفات التوقيت الفاصل النقاط
1
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 أ. فوكو م. ن. نيلسن 311

:01:55.856

    
2
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
7 خ. ك. كوباياتشي ن. دي فريز 311

+14.221

:02:10.077

 14.221  
3
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 أ. ج. كالادو أ. جيوفينازي 311

+36.730

:02:32.586

 22.509  
4
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 ك. إستر أ. لوتيرر ل. فانتور 311

+37.897

:02:33.753

 1.167  
5
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
8 س. بويمي ب. هارتلي ر. هيراكاوا 311

+1'02.824

:02:58.680

 24.927  
6
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 م. م. كريستنسن ف. ماكويسكي 311

+1'45.654

:03:41.510

 42.830  
7
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 إ. بامبر أ. لين أ. بالو 311

+2'34.468

:04:30.324

 48.814  
8
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 و. ستيفنز ن. ناتو ك. إلوت 311

+3'02.691

:04:58.547

 28.223  
9
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 أ. راسموسين ف. هانسون ج. باتون 311

+3'36.756

:05:32.612

 34.065  
10
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
63 م. بورتولوتي د. كفيات إ. مورتارا 309

+2 Laps

:04:05.323

 2 Laps  
11
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 س. فاندورن ب. دي ريستا ل. دوفال 309

+2 Laps

:04:14.073

 8.750  
12
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 ج. فيرن م. جنسن ن. مولر 309

+2 Laps

:04:31.774

 17.701  
13
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
19 ر. غروجان أ. كالداريلي م. كايرولي 309

+2 Laps

:04:53.605

 21.831  
14
Isotta Fraschini HYPERCAR
11
C. Bennett
ج. فيرناي أ. سيرافالي 		302

+9 Laps

:02:15.874

 7 Laps  
15
يونايتد أوتوسبورتس LMP2
22 أ. جارفيس
B. Garg
N. Siegel
297

+14 Laps

:05:21.890

 5 Laps  
16
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
34 ي. سميتشوفسكي
V. Lomko
ك. نوفالاك 		297

+14 Laps

:05:40.541

 18.651  
17
IDEC SPORT LMP2
28 ب. لافارغ ج. فان إيترت ر. دي جيروس 297

+14 Laps

:05:55.112

 14.571  
18
آي اف كورس LMP2
183 ف. بيريدو ب. بارنيكوت
N. Varrone
297

+14 Laps

:05:56.926

 1.814  
19
VECTOR SPORT LMP2
10 ر. كولين ب. بيليه س. ريكيلمي 297

+14 Laps

:06:01.039

 4.113  
20
AO by TF LMP2
14 ب. هاييت ل. ديليتراز
A. Quinn
295

+16 Laps

:02:27.538

 2 Laps  
21
DKR Engineering LMP2
33 أ. ماتشل ر. بيندر ل. هور 295

+16 Laps

:04:52.960

 2:25.422  
22
الغارف برو ريسينغ LMP2
25
M. Kaiser
أ. كالدويل
R. DeAngelis
294

+17 Laps

:04:03.049

 1 Lap  
23
PANIS RACING LMP2
65 ر. سيلز م. بيشي س. هوفاكر 293

+18 Laps

:03:11.820

 1 Lap  
24
كول ريسينغ LMP2
47
N. Rao
م. بيل ف. فيستي 		291

+20 Laps

:04:01.725

 2 Laps  
25
NIELSEN RACING LMP2
24 ف. شيرر د. هينماير هانسون ك. سيمبسون 291

+20 Laps

:04:43.625

 41.900  
26
كول ريسينغ LMP2
37
L. Fluxá
م. جاكوبسن ر. مياتا 		289

+22 Laps

:04:52.088

 2 Laps  
27
Manthey EMA LMGT3
91
Y. Shahin
M. Schuring
ر. ليتز 		281

+30 Laps

:05:50.230

 8 Laps  
28
TEAM WRT LMGT3
31
D. Leung
ش. غيلايل أ. فارفوس 		280

+31 Laps

:02:00.179

 1 Lap  
29
Whelen Cadillac Racing HYPERCAR
311 ل. ديراني ج. أيتكن ف. دروغوفيتش 280

+31 Laps

:04:30.420

 2:30.241  
30
بروتون كومبيتيشن LMGT3
88 ج. رودا
M. Pedersen
د. أولسن 		280

+31 Laps

:04:55.845

 25.425  
31
بروتون كومبيتيشن LMGT3
44 ج. هارتشورن ب. توك ك. ميس 280

+31 Laps

:05:54.591

 58.746  
32
IRON DAMES LMGT3
85 س. بوفي م. جاتنج ر. فراي 279

+32 Laps

:01:55.953

 1 Lap  
33
Vista AF Corse LMGT3
55 ف. هيريو س. مانن أ. روفيرا 279

+32 Laps

:03:41.797

 1:45.844  
34
AKKODIS ASP Team LMGT3
78
A. Robin
ت. بوغوسلافسكي ك. فان دير لينده 		279

+32 Laps

:04:12.131

 30.334  
35
سبيريت أوف ريس LMGT3
155 ج. لارسن
C. Laursen
ج. تايلور 		279

+32 Laps

:04:40.609

 28.478  
36
D'Station Racing LMGT3
777 س. هوشينو
E. Bastard
م. سورنسن 		279

+32 Laps

:05:55.786

 1:15.177  
37
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
T. Kimura
E. Masson
ج. هوكسورث 		279

+32 Laps

:06:24.548

 28.762  
38
تي أف سبورت LMGT3
82 ه. كويزومي
S. Baud
د. جونكاديلا 		278

+33 Laps

:03:59.352

 1 Lap  
39
GR RACING LMGT3
86 م. واينرايت د. سيرا ر. بيرا 278

+33 Laps

:04:37.912

 38.560  
40
INCEPTION RACING LMGT3
70 ب. ايريبي أ. ميلروي ف. شاندورف 275

+36 Laps

:05:30.195

 3 Laps  
41
Manthey PureRxcing LMGT3
92
A. Malykhin
J. Sturm
ك. باخلر 		273

+38 Laps

:02:03.825

 2 Laps  
42
UNITED AUTOSPORTS USA LMP2
23 ب. كيتنغ ف. ألبوكيركي ب. هانلي 272

+39 Laps

:02:19.572

 1 Lap  
43
تي أف سبورت LMGT3
81
T. Van
ر. أندرادا ت. إيستوود 		267

+44 Laps

:05:42.545

 5 Laps  
44
IRON LYNX LMGT3
60 ك. سكيافوني م. كريسوني
F. Perera
258

+53 Laps

:05:11.290

 9 Laps  
45
بروتون كومبيتيشن HYPERCAR
99 ن. ياني ه. تينكنيل ج. أندلاور 251

+60 Laps

:05:35.985

 7 Laps  
46
بروتون كومبيتيشن LMGT3
77 ر. هاردويك ز. روبيشون ب. باركر 227

+84 Laps

:05:56.410

 24 Laps  
 
آي اف كورس HYPERCAR
83 ر. كوبتسا ر. شوارتزمان ي. يافي 248

+63 Laps

19:59:07.922

    
 
CADILLAC RACING HYPERCAR
3 س. بورديه ر. فان دير زاندي س. ديكسون 223

+88 Laps

18:20:58.055

 25 Laps  
 
يونايتد أوتوسبورتس LMGT3
59 ج. كوتينغام ن. كوستا ج. سوسي 220

+91 Laps

19:40:37.969

 3 Laps  
 
يونايتد أوتوسبورتس LMGT3
95 ه. هاماغوشي ن. بينو م. ساتو 212

+99 Laps

19:07:00.816

 8 Laps  
 
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
4 م. جامينيت ف. نصر ن. تاندي 211

+100 Laps

17:12:11.091

 1 Lap  
 
Heart of Racing Team LMGT3
27 ا. جيمس د. مانسينيلي أ. ريبيراس 196

+115 Laps

17:31:56.738

 15 Laps

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