فيراري تتجاوز الدراما المتأخرة وتسجل فوزها الثاني على التوالي في سباق لومان 24 ساعة
تمكنت فيراري من التفوق على تويوتا وبورشه لتحرز فوزها الثاني على التوالي بسباق لومان 24 ساعة العريق، بالرُغم من مواجهة سيارتيها المصنعيتين لمشاكل في المراحل الأخيرة من الحدث.
رقم 50 إيه إف كورسي فيراري 499 بي: انطونيو فوكو، ميغيل مولينا، نيكلاس نيلسون
الصورة من قبل: راينر إيهرهارد
عبر نيكاس نييلسن، أنطونيو فوكو وميغيل مولينا العلم المرقط على متن سيارة فيراري 499بي رقم 50 في المركز الأول بفارق 14 ثانية أمام سيارة تويوتا جي آر010 الهجينة رقم 7 التي يقودها نيك دي فريز، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز، بينما حلت سيارة فيراري رقم 51 الفائزة في العام الماضي في المركز الثالث مع سائقيها أليساندرو بيير غويدي، جايمس كالادو وأنطونيو جيوفينازي.
وقد شهدت الفئة الخارقة دراما في الساعة ما قبل الأخيرة مع تحرك الباب الأيمن لسيارة فيراري رقم 50 بشكل سريع، ما دفع مراقبي السابق إلى التلويح بالعلم الأسود والبرتقالي، حيث اضطر نييلسن إلى إعادة السيارة إلى المرآب بعد ست لفات من طلعته، لكنه تمكن من الحفاظ على أفضليته أمام سيارة تويوتا رقم 7.
هذا وقد استفاد نييلسن من انزلاق لوبيز عند منعطف دنلوب وتوقفه لفترة وجيزة على المسار، الخطأ الذي أنهى على أية آمال متبقية لتويوتا بتحقيق فوزها السادس في لومان.
وبعد دراما الأمطار في النصف الأول من السباق، فقد حققت سيارة فيراري رقم 50 تقدمًا كبيرًا في الساعة الـ 18 قبل فترة الأمطار الأخيرة، حيث تجاوز فوكو سيارة بورشه رقم 5 التي يقودها فريدريك ماكوفيتشي ليتقدم إلى المركز الثاني، في الوقت الذي تقوفت فيه سيارة كاديلاك رقم 2 للانتقال إلى إطارات ويت.
فيما تمكن بيير غويدي من التشبّثق بآخر مراكز منصة التتويج مع سيارة فيراري رقم 51 بالرغم من الهجمات التي سلطتها سيارة بورشه رقم 6 مع لورينز فانثور.
في المقابل، اكتفت بورشه بالمركز الرابع مع سيارتها رقم 6 أمام سيارة تويوتا رقم 8 مع سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وريو هيراكاوا وأمام سيارة بورشه رقم 5.
يونايتد تحرز فوزًا عير متوقع في فئة "ال ام بي2"
تمكنت سيارة يونايتد أوتوسبورتس رقم 22 من إحراز الفوز ضمن فئة "ال ام بي2" مع أوليفر جارفيس، بيجوي غارغ ونولان سييغل، حيث اقتنص الأخير الصدارة من سيارة أي دي إي سي سبورت رقم 28 التي يقودها ريشاد دي غوروس في الساعة الـ 22.
وقد نجح فريق إنتريوروبول في انتزاع المركز الثاني مع كليمين نوفالاك، جاكوب سميشوسكي وفالديزلاف لومكو بينما اكتفى فريق أي دي إي سي سبورت بالمركز الثالث امام سيارة أيه افغ كورسيه رقم 183.
سيارة بورشه 911 جي تي3: ياسر شاهين، موريس سكورينغ وريتشارد لييتز
الصورة من قبل: شاميم فاهاث
بورشه تفوز ضمن فئة "ال ام جي تي3"
سجلت بورشه فوزًا آخر في دبليو إي سي ضمن فئة "ال ام جي تي3" مع ريتشارد لييتز، ياسر شاهين وموريس سكورنغ على متن سيارة مانثي إيما 911 جي تي3 آر رقم 91 أمام سيارة دبليو آر تي رقم 31 مع أغوستو فارفوس، شون غيلايل ودارين ليونغ.
بينما حجز فريق بروتون كومبيتيشن المركزين الثالث والرابع مع سيارتيه من طراز فورد موستانغ جي تي3.
نتيجة السباق:
|المركز
|الفريق
|#
|السائقون
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|النقاط
|1
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|أ. فوكو م. ن. نيلسن
|311
|
:01:55.856
|2
|
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
|7
|خ. ك. كوباياتشي ن. دي فريز
|311
|
+14.221
:02:10.077
|14.221
|3
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|أ. ج. كالادو أ. جيوفينازي
|311
|
+36.730
:02:32.586
|22.509
|4
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|6
|ك. إستر أ. لوتيرر ل. فانتور
|311
|
+37.897
:02:33.753
|1.167
|5
|
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
|8
|س. بويمي ب. هارتلي ر. هيراكاوا
|311
|
+1'02.824
:02:58.680
|24.927
|6
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|5
|م. م. كريستنسن ف. ماكويسكي
|311
|
+1'45.654
:03:41.510
|42.830
|7
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|2
|إ. بامبر أ. لين أ. بالو
|311
|
+2'34.468
:04:30.324
|48.814
|8
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|12
|و. ستيفنز ن. ناتو ك. إلوت
|311
|
+3'02.691
:04:58.547
|28.223
|9
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|38
|أ. راسموسين ف. هانسون ج. باتون
|311
|
+3'36.756
:05:32.612
|34.065
|10
|
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
|63
|م. بورتولوتي د. كفيات إ. مورتارا
|309
|
+2 Laps
:04:05.323
|2 Laps
|11
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|س. فاندورن ب. دي ريستا ل. دوفال
|309
|
+2 Laps
:04:14.073
|8.750
|12
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|ج. فيرن م. جنسن ن. مولر
|309
|
+2 Laps
:04:31.774
|17.701
|13
|
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
|19
|ر. غروجان أ. كالداريلي م. كايرولي
|309
|
+2 Laps
:04:53.605
|21.831
|14
|
Isotta Fraschini HYPERCAR
|11
|
C. Bennettج. فيرناي أ. سيرافالي
|302
|
+9 Laps
:02:15.874
|7 Laps
|15
|
يونايتد أوتوسبورتس LMP2
|22
| أ. جارفيس
B. Garg
N. Siegel
|297
|
+14 Laps
:05:21.890
|5 Laps
|16
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|34
| ي. سميتشوفسكي
V. Lomkoك. نوفالاك
|297
|
+14 Laps
:05:40.541
|18.651
|17
|
IDEC SPORT LMP2
|28
|ب. لافارغ ج. فان إيترت ر. دي جيروس
|297
|
+14 Laps
:05:55.112
|14.571
|18
|
آي اف كورس LMP2
|183
| ف. بيريدو ب. بارنيكوت
N. Varrone
|297
|
+14 Laps
:05:56.926
|1.814
|19
|
VECTOR SPORT LMP2
|10
|ر. كولين ب. بيليه س. ريكيلمي
|297
|
+14 Laps
:06:01.039
|4.113
|20
|
AO by TF LMP2
|14
| ب. هاييت ل. ديليتراز
A. Quinn
|295
|
+16 Laps
:02:27.538
|2 Laps
|21
|
DKR Engineering LMP2
|33
|أ. ماتشل ر. بيندر ل. هور
|295
|
+16 Laps
:04:52.960
|2:25.422
|22
|
الغارف برو ريسينغ LMP2
|25
|
M. Kaiserأ. كالدويل
R. DeAngelis
|294
|
+17 Laps
:04:03.049
|1 Lap
|23
|
PANIS RACING LMP2
|65
|ر. سيلز م. بيشي س. هوفاكر
|293
|
+18 Laps
:03:11.820
|1 Lap
|24
|
كول ريسينغ LMP2
|47
|
N. Raoم. بيل ف. فيستي
|291
|
+20 Laps
:04:01.725
|2 Laps
|25
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
|ف. شيرر د. هينماير هانسون ك. سيمبسون
|291
|
+20 Laps
:04:43.625
|41.900
|26
|
كول ريسينغ LMP2
|37
|
L. Fluxáم. جاكوبسن ر. مياتا
|289
|
+22 Laps
:04:52.088
|2 Laps
|27
|
Manthey EMA LMGT3
|91
|
Y. Shahin
M. Schuringر. ليتز
|281
|
+30 Laps
:05:50.230
|8 Laps
|28
|
TEAM WRT LMGT3
|31
|
D. Leungش. غيلايل أ. فارفوس
|280
|
+31 Laps
:02:00.179
|1 Lap
|29
|
Whelen Cadillac Racing HYPERCAR
|311
|ل. ديراني ج. أيتكن ف. دروغوفيتش
|280
|
+31 Laps
:04:30.420
|2:30.241
|30
|
بروتون كومبيتيشن LMGT3
|88
| ج. رودا
M. Pedersenد. أولسن
|280
|
+31 Laps
:04:55.845
|25.425
|31
|
بروتون كومبيتيشن LMGT3
|44
|ج. هارتشورن ب. توك ك. ميس
|280
|
+31 Laps
:05:54.591
|58.746
|32
|
IRON DAMES LMGT3
|85
|س. بوفي م. جاتنج ر. فراي
|279
|
+32 Laps
:01:55.953
|1 Lap
|33
|
Vista AF Corse LMGT3
|55
|ف. هيريو س. مانن أ. روفيرا
|279
|
+32 Laps
:03:41.797
|1:45.844
|34
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
|
A. Robinت. بوغوسلافسكي ك. فان دير لينده
|279
|
+32 Laps
:04:12.131
|30.334
|35
|
سبيريت أوف ريس LMGT3
|155
| ج. لارسن
C. Laursenج. تايلور
|279
|
+32 Laps
:04:40.609
|28.478
|36
|
D'Station Racing LMGT3
|777
| س. هوشينو
E. Bastardم. سورنسن
|279
|
+32 Laps
:05:55.786
|1:15.177
|37
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
T. Kimura
E. Massonج. هوكسورث
|279
|
+32 Laps
:06:24.548
|28.762
|38
|
تي أف سبورت LMGT3
|82
| ه. كويزومي
S. Baudد. جونكاديلا
|278
|
+33 Laps
:03:59.352
|1 Lap
|39
|
GR RACING LMGT3
|86
|م. واينرايت د. سيرا ر. بيرا
|278
|
+33 Laps
:04:37.912
|38.560
|40
|
INCEPTION RACING LMGT3
|70
|ب. ايريبي أ. ميلروي ف. شاندورف
|275
|
+36 Laps
:05:30.195
|3 Laps
|41
|
Manthey PureRxcing LMGT3
|92
|
A. Malykhin
J. Sturmك. باخلر
|273
|
+38 Laps
:02:03.825
|2 Laps
|42
|
UNITED AUTOSPORTS USA LMP2
|23
|ب. كيتنغ ف. ألبوكيركي ب. هانلي
|272
|
+39 Laps
:02:19.572
|1 Lap
|43
|
تي أف سبورت LMGT3
|81
|
T. Vanر. أندرادا ت. إيستوود
|267
|
+44 Laps
:05:42.545
|5 Laps
|44
|
IRON LYNX LMGT3
|60
| ك. سكيافوني م. كريسوني
F. Perera
|258
|
+53 Laps
:05:11.290
|9 Laps
|45
|
بروتون كومبيتيشن HYPERCAR
|99
|ن. ياني ه. تينكنيل ج. أندلاور
|251
|
+60 Laps
:05:35.985
|7 Laps
|46
|
بروتون كومبيتيشن LMGT3
|77
|ر. هاردويك ز. روبيشون ب. باركر
|227
|
+84 Laps
:05:56.410
|24 Laps
|
آي اف كورس HYPERCAR
|83
|ر. كوبتسا ر. شوارتزمان ي. يافي
|248
|
+63 Laps
19:59:07.922
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|3
|س. بورديه ر. فان دير زاندي س. ديكسون
|223
|
+88 Laps
18:20:58.055
|25 Laps
|
يونايتد أوتوسبورتس LMGT3
|59
|ج. كوتينغام ن. كوستا ج. سوسي
|220
|
+91 Laps
19:40:37.969
|3 Laps
|
يونايتد أوتوسبورتس LMGT3
|95
|ه. هاماغوشي ن. بينو م. ساتو
|212
|
+99 Laps
19:07:00.816
|8 Laps
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|4
|م. جامينيت ف. نصر ن. تاندي
|211
|
+100 Laps
17:12:11.091
|1 Lap
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|ا. جيمس د. مانسينيلي أ. ريبيراس
|196
|
+115 Laps
17:31:56.738
|15 Laps
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