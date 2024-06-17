فيراري اعتقدت بأنّ تكرار الفوز في لومان 24 ساعة كان "مستحيلًا"

صرح أنتونيلو كوليتا مدير رياضة السيارات في فيراري للتحمل بهذا التعليق بعد أن فاز الفريق المصنعي بالسيارة فيراري #50 بقيادة نيكلاس نيلسن، أنطونيو فوكو وميغيل مولينا بالسباق الفرنسي الكلاسيكي، وهو سباق شهد تقدم عدد من الشركات المصنعة وتواجد تسع سيارات في لفّة الصدارة.

وكانت الشخصيات الرئيسية في العلامة الإيطالية قد خفّضت من توقعاتها قبل السباق، مشيرة إلى سرعة السيارة الهجينة "بي499 ال ام اتش" خلال يوم الاختبار والتجارب والتأهيل.

ومع ذلك، كانت القصة مختلفة تمامًا عندما بدأ السباق مساء السبت، حيث اندفعت السيارات الثلاث لفريق فيراري إلى المقدمة في الساعة الأولى وظلت ثابتة في المنافسة على الفوز مع تغير الظروف باستمرار بين الرطب والجاف.

وشهدت السيارات دراما في اللحظات الأخيرة، بما في ذلك السيارة الفائزة رقم 50، حيث لم يتمكن نيلسن من إغلاق الباب الأيمن للسيارة. ورغم أن ذلك أجبر فريق "آي.ال كورسه" على توقف غير مجدول، فقد تمكن الطاقم رقم 50 من البقاء في المقدمة وعبور خط النهاية بفارق 14 ثانية عن سيارة تويوتا رقم 7 بقيادة كاموي كوباياشي، وخوسيه ماريا لوبيز ونيك دي فريس.

قال كوليتا: "وصلنا هنا وكأننا لسنا المفضلين". "أتذكر بعد الاختبار الأول يوم الأحد وحصص التجارب الحرّة الثلاث أنّني كنت أفكّر في أنّه بدون سباق خاص مع مشاكل الطقس أو تغيّراته أو مشكلة أخرى، فإنّه من المستحيل علينا الفوز".

وأضاف: "بعد بداية السباق كنا تنافسيين، لكن كما تعلمون جيدًا، فإن سباق لومان 24 ساعة يمكن أن يتغير في كل جزء من اليوم. إذا كنت منافسًا في البداية، لا يمكنك التأكد من أنك ستكون منافسًا في النهاية".

وأكمل: "في الواقع، خلال الـ24 ساعة، كانت العديد من السيارات في المركز الأول خلال السباق. وكان الأمر معقدًا جدًا بالنسبة لنا لأننا بدأنا بعقوبتين للسيارتين رقم 83 و51 (نتيجة للتصفيات)".

وواصل شرحه بالقول: "بعد ذلك لا أتذكر كم عدد العقوبات التي تلقيناها ولكن كانت كثيرة. كان لدينا أيضًا مشكلة مع الباب. ولكن فزنا للسنة الثانية على التوالي ونحن سعداء جدًا جدًا".

ورغم أن عددًا من الشركات المصنعة كان في منافسة للفوز، انتهى السباق بمنافسة مباشرة بين فيراري وتويوتا بينما تلاشت تحديات بورشه.

واعترف المدير التقني لرياضة السيارات في فيراري للتحمّل، فيرديناندو كانيزو، بأن تويوتا كانت تتفوق في الظروف الجافة، لكن العلامة الإيطالية كانت قادرة على الرد عندما كان المسار رطبًا.

واعترف كانيزو: "لم أكن متفائلًا حقًا قبل السباق. لكننا كنا نعلم أننا نفتقد شيئًا مقارنة بتويوتا على وجه التحديد".

وأضاف: "كنت أيضًا أؤكد أننا نعرف نقاط قوتنا لذا كانت مهمتنا هي استغلال نقاط قوتنا ومحاولة تقليل نقاط ضعفنا خاصة أمام المنافسين. كانت في الجزء الأوسط هناك مرحلتان مختلفتان في الأجواء الرطبة حيث كانت تويوتا بالتأكيد أسرع سيارة، بلا شك. كانت لديها الكثير من الارتكازيّة. قاموا بعمل ممتاز.

وأكمل: "حزمتنا في الأجواء في طور الجفاف كانت أفضل من تويوتا خاصة مع الإطارات المتوسطة، التي كنا نحاول استخدامها في بداية السباق بسبب الظروف المحيطة".

واختتم بالقول: "في نهاية السباق قررنا أيضًا المخاطرة لأننا قلنا إذا أردنا خلق أو سد الفجوة نحتاج إلى لعب هذه الورقة، على الرغم من أن الطقس لم يكن يشير إلى الإطارات المتوسطة".