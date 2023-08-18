شارل لوكلير يستهدف المشاركة في سباق لومان 24 ساعة برفقة أخيه

تصاعد اهتمام أصيل موناكو بسباق التحمل الأشهر في العالم، هذا العام، وذلك بعد أن كان حاضراً لمشاهدة فوز الحصان الجامح التاريخي بهذا الحدث العريق.

وبعد أن صرّح خلال فترة وجوده هناك بأنه منفتح على فكرة المنافسة على الحلبة العريقة مستقبلاً، كشف مؤخراً مزيداً من التفاصيل حول ما يرغب به.

حيث أوضح في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه لطالما قلّب هذه الفكرة في رأسه وناقشها مع أخيه آرثر، الذي يشارك حالياً في منافسات الفورمولا 2 ضمن أكاديمية فيراري.

وحين سُئِل إن كان قد فكّر بإمكانية المشاركة مع أخيه في لومان، ردّ لوكلير: "أووه.. نعم.. مرات كثيرة!".

وأكمل: "ذلك أمر أريده بالتأكيد يوماً ما، مع أخي بالتأكيد. لكنني لا أعلم إن كان سيحصل".

وأشار لوكلير إلى اسم السائق الثالث الذي يرغب المشاركة معه أيضاً، ألا وهو أنطونيو فوكو سائق فيراري الحالي ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، وأحد أصدقائه منذ فترة طويلة.

فقال: "هناك أنطونيو كذلك، إنه جزء من عائلة فيراري. وأحد أفضل أصدقائي فقد نشأنا معاً. وهو يتمرن بالفعل لمثل ذلك اليوم!".

وأكمل: "سنرى إمكانية حصول ذلك وسنراجع جميع الاحتمالات الممكنة لأننا بالطبع نشارك ضمن فئات مختلفة. لكن ربما يتحقق ذلك يوماً ما".

وضمن معرض كلام لوكلير مع محطة "يوروسبورت" حيال تجربة حضور سباق لومان 24 ساعة، عبّر عن سروره لأنه شهد مثل تلك اللحظة التاريخية لفريق مارانيللو.

فقال: "الشعور رائع حقاً. خاصة مع فوز فيراري. ذلك أمر مذهل أن تعود بقوة بعد كل تلك السنين".

وتابع: "لسوء الحظ بالنسبة لسيارة فيراري الثانية، تعرضت لحادثة بسيطة وخسرت الكثير من الوقت. لكنني كنت متواجداً لتقديم الدعم وأنا مسرور حقاً بفوز فيراري فقد كانت تجربة مذهلة".

واختتم: "أنا فخور جداً بما حققته فيراري.. لقد كانت تجربة جنونية".

منصة التتويج تصوير: صور موتورسبورت