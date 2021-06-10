سباق لومان 24 ساعة سيستضيف 50 ألف مشجّع في نسخة 2021

تمّ تأكيد قدرة السباق الفرنسي الكلاسيكي على استضافة المشجّعين بطاقة استيعاب تُقدّر بـ 20 بالمئة في نسخته الـ 89 على إثر إعادة جدولة نسخة العام الماضي في سبتمبر من دون حضور أيّة جماهير.

وسيتعيّن على جميع المشجعين الذين ينوون حضور الحدث الذي سيُقام يومَي 21 و22 أغسطس المقبل تقديم جواز صحي جديد قدّمته فرنسا أمسٍ الخميس 9 يونيو.

ذلك يعني أنّ على جميع الحاضرين أن يكونوا ملقّحين بالكامل، أو لديهم تحليل سلبي لفيروس كورونا، أو تقديمهم لإثبات لمرضهم بالفيروس خلال الأشهر الستّة الأخيرة، أو اعتبارهم متمتّعين بمناعة كاملة منه.

وجاء في بيانٍ من نادي سيارات الغرب المنظّم للحدث: "من خلال تقليص قدرة الاستيعاب واستخدام الجواز الصحي، يُمكننا استضافة حدثٍ بجودة عالية بشكلٍ آمن".

أمّا يوم تجارب لومان الذي يسبق الحدث، والذي عاد إلى جدول هذا العام يوم الأحد الذي يسبق السباق، فلن يكون مفتوحًا أمام العامة.

وسيُسمح للمخيّمين بالتواجد منذ يوم الأربعاء عند انطلاق التجارب الحرّة وقالتصفيات الأولى، لكن لن تكون هناك احتفالات أو تظاهرات جماعيّة خلال نسخة هذا العام.