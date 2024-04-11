دبليو إي سي: فيتيل معجب بتأدية بورشه في التجارب لكن لا قرار حيال سباق لومان 24 ساعة
أكمل سيباستيان فيتيل بطل العالم السابق في الفورمولا واحد تجارب على متن سيارة سيارة بورشه لفريق بينسكي، لكن من غير الواضح إن كان سيشارك في سباق لومان 24 ساعة الأسطوري بعد.
بورشه موتورسبورت
خاض فيتيل ما يعادل مسافة سباقين تقريباً على مدار أربعة أقسام خلف مقود سيارة بورشه 963 الخارقة على حلبة أراغون الإسبانية.
وأكمل الألماني 118 لفة ضمن تجارب ما قبل لومان للتحمل التي تقام على مدار 36 ساعة.
وأشار أورس كوراتل، مدير قسم الفرق المصنعيّ لدى بورشه، إلى أن فيتيل "أتقن القيادة بشكل ممتاز للغاية".
حيث قال في تصريح لموقع "موتورسبورت-توتال.كوم" الشقيق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنه يكنّ احتراماً للسيارات غير المألوفة بالنسبة له، لكن أتقنها بشكل ممتاز للغاية".
وتعود معركة كوراتل بـ فيتيل إلى أيامهما في بي ام دبليو-ساوبر ضمن منافسات الفورمولا واحد لموسم 2007.
حيث أضاف: "ما زال سيباستيان نفسه الذي أعرفه، الذي يحبّ الخوض في تفاصيل هذه الأمور".
سيباستيان فيتيل يختبر سيارة بورشه 963
الصورة من قبل: بورشه موتورسبورت
وأكمل: "حتى بالنسبة إلى بطل عالم أربع مرات، هناك الكثير من التفاصيل للتعامل معها: فريق جديد مع سيارة معقدة. لكنه أتقن كل ذلك بشكل ممتاز للغاية".
ولم يشارك فيتيل في أية منافسات تسابقية منذ اعتزاله الفورمولا واحد، رغم أنه خاض محادثات أولية مع فريق جوتا - زبون بورشه - حيال إمكانية المشاركة في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".
وستشارك بورشه بسيارة ثالثة بسباق لومان 24 ساعة لتعزيز حظوظها، بعد أن حققت قطب الانطلاق الأول، الفوز، ومنصتي تتويج، خلال الجولات الأولى من موسم 2024 في "دبليو إي سي".
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