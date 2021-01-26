دبليو إي سي: ريد بُل وأوريكا ستنتجان هياكل سيارات فئة لومان الهيدروجينية

ستضم الشركة الشقيقة لفريق ريد بُل ريسينغ في الفورمولا واحد - والتي تعتبر الشريك المطوّر لسيارة أستون مارتن: فالكيري الخارقة التجارية - إلى المصنّع الفرنسي أوريكا، من أجل إنتاج هياكل سيارات الفئة الجديدة التي ستتزود بخلايا هيدروجينية للطاقة.

وتتمحور أولى مهمات الشركتين البريطانية والفرنسية حول "دراسة وتقديم تفاصيل حيال التصاميم الأولية للسيارات"، وفقاً لبيان صرّح به نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" الجهة المروجة للبطولة.

من جهته، قال كريستيان هورنر المدير التنفيذي لدى ريد بُل للتقنيات المتقدمة: "يسرني أن يتم اختيار ريد بُل للتقنيات المتقدمة من قبل نادي سيارات الغرب كشريك مع أوريكا في تطوير هياكل سيارات الفئة الهيدروجينية".

وأكمل: "تمثل فئة السيارات الهيدروجينية الجديدة لمحة على مستقبل سباقات السيارات والإمكانيات التي تجلبها مثل هذه التقنيات المتقدمة، وستقدم بالتأكيد سباقات حماسية".

بالمقابل، قال هوغو دو شونا رئيس أوريكا: "إن أوريكا تستمتع بالتحديات والتقنيات الرائدة، وسنقدم كامل خبرتنا ومواهبنا في هذا المجال".

أما بيير فيون رئيس "إيه سي أو" فعبر عن ثقته في أن شراكة ريد بُل للتقنيات المتقدمة مع أوريكا هي الخيار الصحيح للمضي قدماً.

فقال: "مثل هذه الشراكة ستلفت انتباه المصنعين الآخرين، وخاصة لناحية المشاركة في الفئة الجديدة".

وليس من الواضح بعد إن كان بوسع المصنعين إنتاج تطوير خلايا الوقود الخاصة بهم، أو ستكون هناك قطع موحّدة لجميع المشاركين.

ومن المتوقع أن يتم إصدار إعلان رسميّ حيال هذه المسألة قريباً.