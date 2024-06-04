دبليو إي سي: بيجو تتلقى دعماً من "موازنة الأداء" لسباق لومان 24 ساعة

تم تقديم سيارة بيجو 9X8 الخارقة في إيمولا شهر أبريل، وستتلقى السيارة خفضاً في الوزن مقداره 18 كيلوغراماً حتى 1074 كيلوغراماً مع الحفاظ على الطاقة القصوى البالغة 508 كيلوواطاً والتي شاركت بها في سبا شهر مايو المنصرم.

ويأتي ذلك بعد سباقين شهدا تعديلات في الجانح الخلفي للسيارة لكنها فشلت في مجاراة الأداء الذي ظهرت به خلال الجولة الافتتاحية في قطر شهر مارس.

بورشه، التي فازت في جولتين من ثلاث جولات حتى الآن هذا الموسم، ستتلقى 5 كيلوغرامات إضافية منذ سبا، لكنها ستحصل على 4 كيلوواط إضافية من الطاقة.

فيراري وتويوتا خسرتا 10 و9 كيلوغرامات على التوالي، بينما ستحصل فيراري على 2 كيلوواطاً من الطاقة أما تويوتا فخسرت 7 كيلوواط.

لكن فيراري المصنع الوحيد من أصل ثلاثة مسنعين، خسرت الطاقة تحت بند جديد "كسب الطاقة" من قانون موازنة الأداء، والذي سيتم تقديمه في سباق لومان 24 ساعة.

حيث تم تضمين هذا البند الجديد في القانون بهدف أن تصبح معدلات التسارع والسرعة القصوى على المقاطع المستقيمة لسيارات الفئة الخارقة، متقاربة فيما بينها، بهدف موازنة المنافسة.

بالتالي، سيتم خفض الطاقة القصوى لـ فيراري بمقدار 1.7 بالمئة عند تجاوز سرعة 250 كيلومتراً في الساعة، أي ما يعادل 8.6 كيلوواطاً.

أما السيارات الأخرى التي طالها هذا البند فهي لامبورغيني، بخسارة 1.6 بالمئة وبيجو بمقدار 0.7 بالمئة (على السرعات التي تتجاوز 250 كيلومتراً في الساعة).