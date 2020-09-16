أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث التالي خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي إستونيا
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي تركيا
18 سبتمبر
الحدث التالي خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
لومان / أخبار عاجلة

تويوتا: كسر الزمن القياسيّ لقطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة "ليس مستحيلًا"

المشاركات
التعليقات
تويوتا: كسر الزمن القياسيّ لقطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة "ليس مستحيلًا"

تعتقد تويوتا بأنّ كسر الزمن القياسيّ للفّة قطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة الذي يحمله كاموي كوباياشي من نسخة 2017 ليس بالمسألة المستحيلة نهاية هذا الأسبوع ضمن النسخة الأخيرة من السباق بالجيل الحاليّ من سيارات "ال.ام.بي1".

قال الصانع الياباني عشيّة انطلاق المنافسات على المسار للنسخة الـ 88 من السباق الكلاسيكيّ الفرنسيّ أنّ زمن كوباياشي القياسيّ البالغ 3:14.791 دقيقة من نسخة 2017 قد يكون ضمن المتناول في حال كانت حالة المسار مناسبة.

أمّا في نسخة 2018 فقد سجّل كازوزكي ناكاجيما 3:15.377 دقيقة ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل، بينما بلغ زمن العام الماضي 3:15.497 دقيقة.

وستكون سيارة تويوتا "تي.اس050" أثقل بـ 7 كلغ ممّا كانت عليه في 2019 بسبب قوانين تكافؤ التكنولوكيا، وستكون السيارة أثقل بـ 17 كلغ بالمقارنة مع 2017.

لكنّ فرصة الحصول على لفّة نظيفة تعزّزت من خلال صيغة "الهايبر-بول" الجديدة بالكامل لموسم 2020، والتي ستشهد دخول السيارات الستّ الأولى من كلّ فئة خلوّ المسار أمامها خلال حصّة التصفيات الأولى يوم الخميس.

وقال باسكال فاسيلون المدير التقنيّ لتويوتا غازو ريسينغ: "بشكلٍ طبيعي سنكون قادرين على بلوغ أزمنة مشابهة للأعوام الماضية".

وأضاف: "تبيّن في مناسبتين أنّ التفوّق على زمن 2017 صعب، كوننا حظينا حينها بظروفٍ استثنائيّة جدًا للمسار، خاصة على صعيد التماسك. لم نحصل منذ ذلك الحين على مستويات تماس مشابهة".

وأكمل: "لكنّني سأقول بأنّنا نملك فرصة نظريًا للسعي وراء ذلك الزمن، أو حتّى التغلّب عليه بشكلٍ طفيف. دعونا نقل أنّ ذلك مستحيلًا. سيعتمد الأمر بالكامل على مستويات التماسك على الحلبة التي لا تكون متطابقة بين عامٍ وآخر".

مونتويا يتجه للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة مع فريق "دراغون سبيد"

المقال السابق

مونتويا يتجه للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة مع فريق "دراغون سبيد"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل لومان

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: خمس نقاطٍ تقنيّة من جولة موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل: خمس نقاطٍ تقنيّة من جولة موجيللو

مرسيدس تشرح سبب اشتعال مكابح سيارة هاميلتون في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تشرح سبب اشتعال مكابح سيارة هاميلتون في موجيللو

لوكلير عانى مع سيارة فيراري على كمية كبيرة من الوقود في تجارب مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير عانى مع سيارة فيراري على كمية كبيرة من الوقود في تجارب مونزا

أحدث الأخبار

تويوتا: كسر الزمن القياسيّ لقطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة "ليس مستحيلًا"
LM24 لومان / أخبار عاجلة

تويوتا: كسر الزمن القياسيّ لقطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة "ليس مستحيلًا"

مونتويا يتجه للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة مع فريق "دراغون سبيد"
LM24 لومان / أخبار عاجلة

مونتويا يتجه للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة مع فريق "دراغون سبيد"

إقامة سباق لومان 24 ساعة من دون جمهور في 2020
LM24 لومان / أخبار عاجلة

إقامة سباق لومان 24 ساعة من دون جمهور في 2020

تعليق بيع تذاكر سباق لومان 24 ساعة لخفض عدد الجمهور
LM24 لومان / أخبار عاجلة

تعليق بيع تذاكر سباق لومان 24 ساعة لخفض عدد الجمهور

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: خمس نقاطٍ تقنيّة من جولة موجيللو

2
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب اشتعال مكابح سيارة هاميلتون في موجيللو

3
فورمولا 1

لوكلير عانى مع سيارة فيراري على كمية كبيرة من الوقود في تجارب مونزا

أحدث الأخبار

تويوتا: كسر الزمن القياسيّ لقطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة "ليس مستحيلًا"
LM24

تويوتا: كسر الزمن القياسيّ لقطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة "ليس مستحيلًا"

مونتويا يتجه للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة مع فريق "دراغون سبيد"
LM24

مونتويا يتجه للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة مع فريق "دراغون سبيد"

إقامة سباق لومان 24 ساعة من دون جمهور في 2020
LM24

إقامة سباق لومان 24 ساعة من دون جمهور في 2020

تعليق بيع تذاكر سباق لومان 24 ساعة لخفض عدد الجمهور
LM24

تعليق بيع تذاكر سباق لومان 24 ساعة لخفض عدد الجمهور

سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يجمع 21.5 ألف يورو لأبحاث لقاح "كوفيد-19"
eSpt

سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يجمع 21.5 ألف يورو لأبحاث لقاح "كوفيد-19"

أحدث ملفات الفيديو

العرض التشويقي لسباق لومان 24 ساعة 00:52
لومان

العرض التشويقي لسباق لومان 24 ساعة

لومان 24 ساعة: أعظم السباقات على الإطلاق 02:52
لومان

لومان 24 ساعة: أعظم السباقات على الإطلاق

نظرة على إحدى أساطير لومان 06:15
لومان

نظرة على إحدى أساطير لومان

المهمة 00:49
لومان

المهمة "أتش 24": سيارة هيدروجينية في سباق لومان 24 ساعة!

العرض التشويقي الرسمي الثاني: فيراري في مواجهة فورد 02:29
لومان

العرض التشويقي الرسمي الثاني: فيراري في مواجهة فورد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.