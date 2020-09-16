تويوتا: كسر الزمن القياسيّ لقطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة "ليس مستحيلًا"

قال الصانع الياباني عشيّة انطلاق المنافسات على المسار للنسخة الـ 88 من السباق الكلاسيكيّ الفرنسيّ أنّ زمن كوباياشي القياسيّ البالغ 3:14.791 دقيقة من نسخة 2017 قد يكون ضمن المتناول في حال كانت حالة المسار مناسبة.

أمّا في نسخة 2018 فقد سجّل كازوزكي ناكاجيما 3:15.377 دقيقة ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل، بينما بلغ زمن العام الماضي 3:15.497 دقيقة.

وستكون سيارة تويوتا "تي.اس050" أثقل بـ 7 كلغ ممّا كانت عليه في 2019 بسبب قوانين تكافؤ التكنولوكيا، وستكون السيارة أثقل بـ 17 كلغ بالمقارنة مع 2017.

لكنّ فرصة الحصول على لفّة نظيفة تعزّزت من خلال صيغة "الهايبر-بول" الجديدة بالكامل لموسم 2020، والتي ستشهد دخول السيارات الستّ الأولى من كلّ فئة خلوّ المسار أمامها خلال حصّة التصفيات الأولى يوم الخميس.

وقال باسكال فاسيلون المدير التقنيّ لتويوتا غازو ريسينغ: "بشكلٍ طبيعي سنكون قادرين على بلوغ أزمنة مشابهة للأعوام الماضية".

وأضاف: "تبيّن في مناسبتين أنّ التفوّق على زمن 2017 صعب، كوننا حظينا حينها بظروفٍ استثنائيّة جدًا للمسار، خاصة على صعيد التماسك. لم نحصل منذ ذلك الحين على مستويات تماس مشابهة".

وأكمل: "لكنّني سأقول بأنّنا نملك فرصة نظريًا للسعي وراء ذلك الزمن، أو حتّى التغلّب عليه بشكلٍ طفيف. دعونا نقل أنّ ذلك مستحيلًا. سيعتمد الأمر بالكامل على مستويات التماسك على الحلبة التي لا تكون متطابقة بين عامٍ وآخر".