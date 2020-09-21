تويوتا "تفاجأت من ناحيتين" بوتيرة ريبيليون في سباق لومان

دافع برونو سينا عن مركزه الثاني على متن سيارة ريبيليون #1 في مواجهة سيارة تويوتا #8 التي يقودها سيباستيان بويمي عند الانطلاقة.

وتمكّن سينا من مجاراة وتيرة تويوتا وحقّق أسرع لفّة في السباق خلال اللفّة الرابع بزمن بلغ 3:19.264 دقيقة. ولم يتمكّن بويمي من تجاوز البرازيلي، إلى أن سمحت له وقفات الصيانة بذلك.

ومع تقدّم السباق لم تكن سيارتا ريبيليون قادرتين على الحفاظ على تلك الوتيرة المبكّرة، لتفوز سيارة تويوتا #8 بفارق 5 لفّات عن سيارة ريبيليون #1.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول وتيرة ريبيليون، قال باسكال فاسيلون المدير التقنيّ لتويوتا: "كنّا متفاجئين من ناحيتين مع ريبيليون. أوّلًا في بداية السباق بسبب وتيرة برونو سينا الذي بدا سريعًا جدًا بالمقارنة مع زميليه منذ التجارب الحرّة".

وأضاف: "لذا عندما شاهدناه قادرًا على تسجيل أفضل الأزمنة في السباق فقد كنّا قلقين. ومن الناحية الأخرى ولسبب مجهولٍ لدينا تراجعت وتيرة ريبيليون كثيرًا".

وأردف: "كنّا قلقين للغاية من وتيرة سينا في البداية وتفاجأنا من الناحية الأخرى عندما تراجعت وتيرتهم. هل يعود ذلك إلى تآكل الإطارات أم إلى الزحام؟ لا نعلم.كنّا متفاجئين للغاية من تراجع سرعتهم".

كما كان فاسيلون متفاجئًا من بطء وتيرة السباق بشكلٍ عام، قائلًا أنّ ذلك لا يُمكن شرحه سوى من خلال افتقار الحلبة للتماسك نتيجة الأمطار في الليلة التي سبقت السباق.