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لومان / لومان 24 ساعة / تقرير السباق

تويوتا تبسط سيطرتها لتحرز الفوز بسباق لومان 24 ساعة

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تويوتا تبسط سيطرتها لتحرز الفوز بسباق لومان 24 ساعة

أحرزت تويوتا فوزها الثالث على التوالي بسباق لومان 24 ساعة، مع كازوكي ناكاجيما، سيباستيان بويمي وبرندون هارتلي، على متن السيارة رقم 8.

بات هذا الفوز الثالث الذي يحققه ناكاجيما وبويمي، اللذين أحرزا لقب السباق الأسطوري عامي 2018 و2019 إلى جانب فرناندو ألونسو، والفوز الثاني لبديل الإسباني هارتلي، والذي كان قد فاز في 2017 مع بورشه.

وبالنسبة لنسخة 2020 التي أقيمت دون جمهور نظراً للأزمة العالمية التي تسببت بها فيروس كورونا، فقد كانت الرحلة متقبلة الأهواء نوعاً ما.

إذ وبينما بدت سيارة تويوتا أفضل الجميع وتفوقت على أقرب منافسيها فريق ريبيليون المستقل، لكن وللمرة الثالثة على التوالي عانت السيارة رقم 7 وحُرمت من فرصة المنافسة على الفوز.

وخلاص الفترة الليلية، اختفت سيارة تويوتا رقم 7 في المرآب لفترة 30 دقيقة من أجل تبديل الشاحن التوربيني. بالرغم من أنها كانت تتصدر السباق حينها وبفارق لفة كاملة أمام شقيقتها رقم 8، لكنها خسرت سبع لفات وتراجعت بسبب ذلك إلى المركز الرابع خلف سيارتي ريبيليون. كما أن مشكلة في أرضية السيارة حرمت مايك كونواي، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز من استعادة المراكز الضائعة.

بالمقابل، عانت سيارتا ريبيليون من مشاكلهما الخاصة، مع انخلاع أنف السيارة رقم 1 ووقفة الصيانة البطيئة للسيارة رقم 3، لكن ورغم ذلك نجح الفريق  السويسريّ بالتقدم وبدا أنه يسير على طريق تحقيق منصتَي تتويج بالمركزين الثاني والثالث، خلف تويوتا رقم 8.

لكن، وبينما أنهى غوستافو مينيزيز وبرونو سينا بالمركز الثاني على متن سيارة ريبيليون رقم 1، إلا أن السيارة الشقيقة رقم 3 التي يقودها رومان ناتو، ناثانيل بيرتون ولويس ديليتراز خسرت فرصة تحقيق المركز الثالث قبل ساعة واحدة فقط عندما ارتطم ديليتراز بحاجز الإطارات ليضطر إلى دخول منصة الصيانة لست دقائق.

تلك الحادثة كلفته المركز الأخير على منصة التتويج والذي ذهب إلى سيارة تويوتا رقم 7.

أما السيارة الخامسة والأخيرة ضمن الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي1": سيارة بايكوليس رقم 4، فقد خرجت من السباق ليل يوم السبت بعد حادثة تعرض لها برونو سبينغلر.

إل إم بي2: يونايتد أوتوسبورتس يواصل وتيرته المذهلة

معركة الفئة النموذجية الثانية كانت أكثر حدة واشتعالاً طوال السباق، حيث أثبتت سيارتا يونايتد أوتوسبورتس وتيرتهما المتميزة أمام الجميع.

وأنهت سيارة أوريكا رقم 22 بقيادة بول دي ريستا، فيليبي ألباكوركي وفيل هانسن، بالمركز الأول بعد الانطلاق أولاً في السباق، بينما واجهت المتاعب السيارة الشقيقة رقم 32، بسبب تسرب الزيت صباح يوم الأحد.

وذلك ما سمح لسيارة جوتا سبورت رقم 38 مع أنطونيو فيليكس دا كوستا، أنطوني دايفيدسون وروبرتو غونزاليس بالتقدم إلى المركز الثاني.

واشتعلت المعركة على الفوز بالفئة مجدداً خلال اللفات الأخيرة، عندما بدا أن هانسن بحاجة إلى وقفة صيانة إضافية من أجل الوقود، ليخرج بفارق ست ثوانٍ فقط أمام دايفيدسون، لكنه تنفس الصعداء حين اضطر الأخير إلى دخول منصة الصيانة قبل لفتين من النهاية.

وأعاد هانسن سيارته إلى المنصة محققاً المركز الأول وبفارق 40 ثانية أمام دايفيدسون.

أما المركز الثالث فكان يبدو أنه من نصيب سيارة "جي-درايف" رقم 26 التي يقودها رومان رازينوف، جون-إريك فيرن ومايكل جنسن، قبل أن تعاني السيارة من مشاكل كهربائية ليضطر فيرن إلى دخول منصة الصيانة ويخرج بالمركز الخامس.

هذه المشكلة دفعت بسيارة بانيس ريسينغ رقم 31 التي يقودها ماثيو فاكسيفييه، جوليان كانال ونيكو جامين إلى المركز الثالث.

جي تي: أستون مارتن تتغلب على فيراري

تحول السباق إلى منافسة شرسة على لقب الفئة بين سيارة "إيه أف كورسي" رقم 51 التي يقودها جايمس كالادو، أليساندرو بيير غويدي ودانيال سيرا، وسيارة أستون مارتن رقم 97 التي يقودها أليكس لين، ماكسيم مارتين وهاري تينكنيل.

ونجحت أستون مارتن بالتفوق على فيراري لتعبر خط النهاية أمامها، محرزة الفوز بلقب فئة "جي تي إي المحترفين" للمرة الأولى منذ 2017.

أما المركز الثالث فكان من نصيب سيارة ماركو سورنسن، نيكي ثيم وريتشارد ويستبروك رقم 95، وأمام سيارة ريزي كومبيتيزوني فيراري رقم 82.

بورشه عانت من سباق كارثي مع كلتا سيارتيها اللتين أنهيتا السباق بالمركزين السادس والسابع.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة"، فقد حققت سيارة "تي.أف سبورت" رقم 90 التي يقودها جوناثان آدم، تشارلي إيستود وصالح يولوك المركز الأول.

نتيجة السباق

المركز # السائقون السيارة الفئة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل منصات الصيانة
1 8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي		 تويوتا إل إم بي1 387 :01:45.305     36
2 1 Brazil برونو سينا
France نورمان ناتو
United States غوستافو مينيزيس		 ريبيليون آر13 إل إم بي1 382 :03:05.492 5 لفة 5 لفة 36
3 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز		 تويوتا إل إم بي1 381 :03:18.565 6 لفة 1 لفة 35
4 3 France رومان دوما
France ناثانيال بيرتون
Switzerland لويس ديليتراز		 ريبيليون آر13 إل إم بي1 381 :03:57.973 6 لفة 39.408 35
5 22 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United Kingdom بول دي ريستا		 أوريكا 07 إل إم بي2 370 :02:33.577 17 لفة 11 لفة 38
6 38 United Kingdom أنتوني دايفيدسون
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
Mexico روبرتو غونزاليس		 أوريكا 07 إل إم بي2 370 :03:06.408 17 لفة 32.831 40
7 31 France نيكو جامين
France جوليان كانال
France ماتيو فاكسيفيار		 أوريكا 07 إل إم بي2 368 :01:57.436 19 لفة 2 لفة 38
8 36 Brazil أندريه نيغراو
France بيير راغ
France توماس لوران		 آلبين إيه480 إل إم بي2 367 :03:13.572 20 لفة 1 لفة 38
9 26 Russian Federation رومان رازينوف
France جون إيريك فيرن
Denmark ميكيل جنسن		 أوروس 01 إل إم بي2 367 :04:11.150 20 لفة 57.578 39
10 28 France بول لافارغ
France بول لوب شاتان
United Kingdom ريتشارد برادلي		 أوريكا 07 إل إم بي2 366 :02:57.605 21 لفة 1 لفة 38

النتائج كاملة هنا.

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