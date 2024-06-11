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لومان

تويوتا: بورشه المرشّح "الأول" للفوز بسباق لومان 24 ساعة

ترى تويوتا أن الفوز في سباق لومان 24 ساعة سيكون من نصيب بورشه، بعد أن تصدر المصنع الألماني التجارب ما قبل الحدث يوم الأحد.

رقم 12 فريق هيرتز جوتا بورشه 963: ويليام ستيفنز، نورمان ناتو، كالوم إيلوت، رقم 6 بورش بينسكي موتورسبورت بورشه 963: كيفن إيستر، أندريه لوتيرر، لورينز فانثور

الصورة من قبل: مارك فلوري

أوضح دايفيد فلوري المدير التقني لدى تويوتا غازو ريسينغ أوروبا، أن أداء سيارات بورشه خلال التجارب قبيل سباق لومان 24 ساعة الذي يمنح نقاطاً مضاعفة في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" يعني أن العلامة الألمانية هي المرشح الأول.

فقال: "أعتقد أن الصورة واضحة. إن لم تفز بورشه بالسباق، فذلك يعني أنهم قاموا بعمل سيء جداً".

وأكمل: "لديهم أفضلية في جميع النواحي".

وتابع: "سنرى المزيد، لكن من الواضح أن بورشه تبدو قوية جداً".

وحين سُئِل إن كانت أداء بورشه مفاجئاً له رغم تطبيق قانون موازنة الأداء، ردّ فلوري: "كلا لم يكن مفاجئاً".

 وشكك فلوري إن كانت فيراري وكاديلاك قد أظهرتا سرعتهيما الحقيقيتين على المسار خلال التجارب حيث سجلا المركزين الخامس و16 على التوالي، لكنه أضاف أنه يتوقع دخول بي ام دبليو في المنافسة على المراكز الستة الأولى.

فقال: "خلف بورشه، من المفترض أن تكون المعركة جميلة".

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Photo by: Rainier Ehrhardt

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