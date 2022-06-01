تقنيات فيراري في الفورمولا واحد تعزّز تطوير سيارتها الجديدة في فئة "سيارات لومان الخارقة"

أوضح أنتونيللو كوليتا، مدير مشروع فيراري ورئيس قسم "أتيفيتا سبورتيف جي تي"، أنه تم استخلاص كل شيء على مدار خمسين عاماً من إرثِ المصنع وصهره في أول برنامج مصنعيّ للعلامة الإيطالية ضمن هذه الفئة الجديدة.

فقال في مقابلة حصرية لصالح قناة فيراري الخاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في": "أعتقد أن تقنيات فيراري هي أحد أهم مصادر تركيزنا، من الطبيعي أن نتشارك كل تلك الخبرة ضمن جميع مشاريعنا".

وأكمل: "من الطبيعي أن يستفيد مشروعنا من الخبرة التي نمتلكها في الفورمولا واحد، لكن ليس من الفئة الملكة وحسب، بل من المعرفة التي بنيناها من سياراتنا التجارية كذلك. مهندسونا يجمعون كل تلك المعارف على أمل تقديم سيارة تنافسية رائعة".

وأضاف: "فيراري شركة رائعة حيث لطالما كان تاريخنا التقني جزءاً هاماً ولطالما كان للإبداع مكانة متميزة".

وتابع: "نظراً للقوانين الجديدة، كان من الضروري استعمال معارفنا السابقة، ومن المهم التركيز على أن المشروع ليس لجزء واحد من الشركة، بل يحمل كامل اسم وعراقة فيراري".

رقم 51 إيه إف كورسي فيراري 488 جي تي إي: أليساندرو بيير غيدي، جيمس كالادو وكومي ليدوغار ورقم 83 فريق فيراري 488 جي تي إي: فرانسوا بيرودو، أليسيو روفيرا، نيكلاس نيلسن تصوير: راينر ايهرنهارت

تم الإعلان عن مشروع المشاركة في فئة "سيارات لومان الخارقة" شهر فبراير/شباط 2021، وتم تطويره مع منشأة "أتيفيتا سبورتيف جي تي" الجديدة القريبة من حلبة فيورانو.

وفقاً لـ كوليتا، فإن منشأة فيراري الجديدة التي ستستعمل كذلك ضمن قسم الفرق الزبائن وقسم "كومبيتيزوني جي تي"، دليل على أن العلامة الإيطالية تأخذ هذه الرياضة على محمل الجد بشكل كامل.

حيث تريد مجدداً الوصول إلى تصدر الفئة الأولى في سباق لومان 24 ساعة بعد سنين من الغياب، حيث تمتلك العلامة بالفعل تسعة انتصارات في السباق الفرنسي الكلاسيكي.

"نحن نعمل منذ أشهر على تحقيق النتائج المطلوبة، ضمن كل حصة نخرج بأفكار جديد" قال كوليتا.

وأكمل: "نحن نواصل التطوير بشكل مستمر، ونحن نتطلع قدماً لنراها على المسار".

مبني قسم أتيفيتا سبورتيف جي تي

ستستعين فيراري في البداية بتشكيلة قسمها في "جي تي" التي تتضمن أليساندرو بيير غويدي وجايمس كالادو. وفيما يتعلق باحتمالية مشاركة فيراري في بطولة "إمسا" للسيارات الرياضية في المستقبل، فإن هذا ليس واضحاً بعد، لكن كوليتا قال أن ذلك خيار مثير للاهتمام: "السوق الأمريكي هام للغاية بالنسبة إلى فيراري، لكننا في 2023 سنشارك فقط في ’دبليو إي سي’".

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