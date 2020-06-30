تعليق بيع تذاكر سباق لومان 24 ساعة لخفض عدد الجمهور

سيقام سباق التحمل الأشهر في العالم بنسخته الـ 88 يومي 19-20 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بعد تأجيل موعده الأصلي بسبب جائحة فيروس "كورونا" التي ضربت العالم بأسره.

وجذب السباق العام الماضي أكثر من ربع مليون متفرج، لكن القوانين الحكومية الحالية التي تمنع التجمعات ستؤثر على نسخة هذا العام.

حيث أصدر "إيه سي أو" صباح اليوم الثلاثاء بياناً وضّح فيه أن أعضاءه والمشجعين الذين اشتروا تذاكرهم قبل يوم الاثنين 29 يونيو، سيتمكنون من دخول الحلبة، حيث تمّ تعليق بيع التذاكر "على أمل تحسّن الظروف الصحية" قبل السباق.

من جهته، قال بيير فيون رئيس "إيه سي أو": "لطالما كنا سبّاقين في الإبداعات التقنية لتحسين السلامة والاستدامة. وتعتبر المسؤولية أحد أهم مبادئنا الرئيسية. لذا، فإننا على ثقة بأن المتابعين الأوفياء سيتفهمون الموقف ويدعمون قرارنا".

وأكمل: "لن نكسر أية أرقام قياسية لأعداد الجمهور هذا العام. لكنّ كامل سحر السباق سيبقى كما هو، وكذلك الحال مع التجربة المذهلة التي يقدمها الحدث والتي لطالما كانت عالمية الطراز".

يشار إلى أنّ استعراض السائقين قبل السباق مساء يوم الجمعة، لن يقام إلا في حال تغيرت القوانين الحكومية الفرنسية والتي تمنع تجمع أكثر من 500 شخص كحدّ أقصى.