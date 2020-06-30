أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
15 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
تذاكر
09 يوليو
-
12 يوليو
Canceled
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث انتهى
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
-
11 يوليو
Canceled
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث انتهى
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
16 يوليو
-
19 يوليو
Postponed
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
لومان / أخبار عاجلة

تعليق بيع تذاكر سباق لومان 24 ساعة لخفض عدد الجمهور

المشاركات
التعليقات
تعليق بيع تذاكر سباق لومان 24 ساعة لخفض عدد الجمهور
30-06-2020

أعلن نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" المنظم لسباق لومان 24 ساعة، عن تعليق بيع تذاكر الحدث وذلك لخفض أعداد الجمهور.

سيقام سباق التحمل الأشهر في العالم بنسخته الـ 88 يومي 19-20 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بعد تأجيل موعده الأصلي بسبب جائحة فيروس "كورونا" التي ضربت العالم بأسره.

وجذب السباق العام الماضي أكثر من ربع مليون متفرج، لكن القوانين الحكومية الحالية التي تمنع التجمعات ستؤثر على نسخة هذا العام.

حيث أصدر "إيه سي أو" صباح اليوم الثلاثاء بياناً وضّح فيه أن أعضاءه والمشجعين الذين اشتروا تذاكرهم قبل يوم الاثنين 29 يونيو، سيتمكنون من دخول الحلبة، حيث تمّ تعليق بيع التذاكر "على أمل تحسّن الظروف الصحية" قبل السباق.

من جهته، قال بيير فيون رئيس "إيه سي أو": "لطالما كنا سبّاقين في الإبداعات التقنية لتحسين السلامة والاستدامة. وتعتبر المسؤولية أحد أهم مبادئنا الرئيسية. لذا، فإننا على ثقة بأن المتابعين الأوفياء سيتفهمون الموقف ويدعمون قرارنا".

وأكمل: "لن نكسر أية أرقام قياسية لأعداد الجمهور هذا العام. لكنّ كامل سحر السباق سيبقى كما هو، وكذلك الحال مع التجربة المذهلة التي يقدمها الحدث والتي لطالما كانت عالمية الطراز".

يشار إلى أنّ استعراض السائقين قبل  السباق مساء يوم الجمعة، لن يقام إلا في حال تغيرت القوانين الحكومية الفرنسية والتي تمنع تجمع أكثر من 500 شخص كحدّ أقصى.

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يجمع 21.5 ألف يورو لأبحاث لقاح "كوفيد-19"

المقال السابق

سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يجمع 21.5 ألف يورو لأبحاث لقاح "كوفيد-19"

trending اليوم

ويليامز تكشف عن كسوتها اللونية الجديدة يوم غد الجمعة
فورمولا 1 / فورمولا 1

ويليامز تكشف عن كسوتها اللونية الجديدة يوم غد الجمعة

وولف: "إعادة اختراع قسم المحركات عالية الأداء" في مرسيدس لتعويض غياب كاول
فورمولا 1 / فورمولا 1

وولف: "إعادة اختراع قسم المحركات عالية الأداء" في مرسيدس لتعويض غياب كاول

ريكاردو: رينو ستخاطر لأنّ لديها "الأقل لتخسره" في معركة الوسط
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريكاردو: رينو ستخاطر لأنّ لديها "الأقل لتخسره" في معركة الوسط

حلبة إيمولا تضغط من أجل ضمها إلى روزنامة موسم 2020 للفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1

حلبة إيمولا تضغط من أجل ضمها إلى روزنامة موسم 2020 للفورمولا واحد

الشرطة تحذّر المشجّعين للبقاء بعيدًا عن حلبة سيلفرستون خلال إقامة سباقيها
فورمولا 1 / فورمولا 1

الشرطة تحذّر المشجّعين للبقاء بعيدًا عن حلبة سيلفرستون خلال إقامة سباقيها

أحدث الأخبار

تعليق بيع تذاكر سباق لومان 24 ساعة لخفض عدد الجمهور
لومان / لومان

تعليق بيع تذاكر سباق لومان 24 ساعة لخفض عدد الجمهور

سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يجمع 21.5 ألف يورو لأبحاث لقاح "كوفيد-19"
eSports / eSports

سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يجمع 21.5 ألف يورو لأبحاث لقاح "كوفيد-19"

لومان 24 ساعة الافتراضي: فريق ريبيليون ويليامز ما زال في الصدارة بعد 16 ساعة
eSports / eSports

لومان 24 ساعة الافتراضي: فريق ريبيليون ويليامز ما زال في الصدارة بعد 16 ساعة

مونتويا يرغب بالعودة إلى سباق لومان 24 ساعة لإكمال "التاج الثلاثي"
لومان / لومان

مونتويا يرغب بالعودة إلى سباق لومان 24 ساعة لإكمال "التاج الثلاثي"

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل لومان

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ويليامز تكشف عن كسوتها اللونية الجديدة يوم غد الجمعة

2
فورمولا 1

وولف: "إعادة اختراع قسم المحركات عالية الأداء" في مرسيدس لتعويض غياب كاول

3
فورمولا 1

ريكاردو: رينو ستخاطر لأنّ لديها "الأقل لتخسره" في معركة الوسط

4
فورمولا 1

حلبة إيمولا تضغط من أجل ضمها إلى روزنامة موسم 2020 للفورمولا واحد

5
فورمولا 1

الشرطة تحذّر المشجّعين للبقاء بعيدًا عن حلبة سيلفرستون خلال إقامة سباقيها

أحدث ملفات الفيديو

لومان 24 ساعة: أعظم السباقات على الإطلاق 02:52
لومان

لومان 24 ساعة: أعظم السباقات على الإطلاق

نظرة على إحدى أساطير لومان 06:15
لومان

نظرة على إحدى أساطير لومان

المهمة 00:49
لومان

المهمة "أتش 24": سيارة هيدروجينية في سباق لومان 24 ساعة!

العرض التشويقي الرسمي الثاني: فيراري في مواجهة فورد 02:29
لومان

العرض التشويقي الرسمي الثاني: فيراري في مواجهة فورد

ملخص سباق لومان 24 ساعة 2019 02:59
لومان

ملخص سباق لومان 24 ساعة 2019

أحدث الأخبار

تعليق بيع تذاكر سباق لومان 24 ساعة لخفض عدد الجمهور
LM24

تعليق بيع تذاكر سباق لومان 24 ساعة لخفض عدد الجمهور

سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يجمع 21.5 ألف يورو لأبحاث لقاح "كوفيد-19"
eSpt

سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يجمع 21.5 ألف يورو لأبحاث لقاح "كوفيد-19"

لومان 24 ساعة الافتراضي: فريق ريبيليون ويليامز ما زال في الصدارة بعد 16 ساعة
eSpt

لومان 24 ساعة الافتراضي: فريق ريبيليون ويليامز ما زال في الصدارة بعد 16 ساعة

مونتويا يرغب بالعودة إلى سباق لومان 24 ساعة لإكمال "التاج الثلاثي"
LM24

مونتويا يرغب بالعودة إلى سباق لومان 24 ساعة لإكمال "التاج الثلاثي"

"دبليو إي سي" تأمل أن يجذب سباق لومان 24 ساعة الافتراضي اهتمام سائقين من خارج البطولة
eSpt

"دبليو إي سي" تأمل أن يجذب سباق لومان 24 ساعة الافتراضي اهتمام سائقين من خارج البطولة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.