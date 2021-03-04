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لومان / أخبار عاجلة

تأجيل سباق لومان 24 ساعة 2021 إلى شهر أغسطس

سيتم تأجيل سباق لومان 24 ساعة الذي يقام في شهر يونيو/حزيران عادة، للعام الثاني على التوالي بسبب الأزمة الصحية العالمية الحالية، حيث سيقام في شهر أغسطس/آب.

تأجيل سباق لومان 24 ساعة 2021 إلى شهر أغسطس

أعلن نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" الجهة المروجة والمنظمة للسباق الشهير، أن النسخة 89 من الحدث ستُؤجل إلى شهر أغسطس وبالتحديد بين 21 و22 منه.

وكانت نسخة العام الماضي قد تأجلت كذلك حتى شهر سبتمبر/أيلول بسبب جائحة كورونا، لتكون تلك المرة الأولى التي لا يقام فيها سباق التحمل الشهير بموعده الاعتياديّ منذ 1968.

وأوضح بيير فيون رئيس "إيه سي أو" أن هذا القرار قد اتخذ من أجل تعزيز حظوظ تواجد الجمهور، بعد إقامة نسخة 2020 من دون أي حضور.

فقال: "بالرغم من أنه كان قراراً صعباً، لكنه القرار الصحيح. إقامة سباق لومان 24 ساعة للمرة الثانية من دون جمهور أمرٌ غير وارد".

وتابع: "لذا نقوم بكل ما بوسعنا لتفادي هذا الأمر. نحن نعمل بشكل متواصل وجاد لتأمين سلامة الحدث مع جميع الاحتياطات الصحية اللازمة".

ومن غير المعلوم إن كان هذا القرار سيؤثر على خطط شيفروليه بالعودة للمشاركة في السباق الشهير، بعد أن اضطر فريقها في فئة  "جي تي إي المحترفين" للتغيب عن نسخة العام الماضي بسبب تغيير موعدها.

يشار إلى أنّ لائحة المشاركين في سباق التحمل العريق ستُعلن الثلاثاء المقبل 9 مارس/آذار الجاري.

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دبليو إي سي: ريد بُل وأوريكا ستنتجان هياكل سيارات فئة لومان الهيدروجينية

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