تأجيل سباق لومان 24 ساعة حتّى سبتمبر بسبب فيروس كورونا

ضمن بيانٍ نُشر اليوم الأربعاء، قال نادي سيارات الغرب أنّ قراره بتأجيل الحدث جاء "على ضوء تغيّر الوضع الصحيّ المتعلّق بفيروس كورونا والتوجيهات الأخيرة للحكومة".

وواصل البيان: "فُرضت قيودٌ حاليًا في فرنسا وعدّة بلدان أخرى حول العالم من أجل الحدّ من انتشار الفيروس. نتيجة لذلك قرّر منظّمو السباق – نادي سيارات الغرب – بالتعاون مع فيا وبطولة العالم للتحمّل دبليو إي سي تأجيل سباق لومان 24 ساعة الذي كان من المقرّر إقامته في 13 و14 يونيو 2020".

وكان السباق قد أُقيم في سبتمبر ضمن نسخة 1968 بسبب الاحتجاجات والإضرابات التي ضربت فرنسا ذلك الصيف.

وقال بيير فيون رئيس نادي سيارات الغرب: "تأجيل سباق لومان 24 ساعة من موعده الأصليّ في يونيو بات السبيل الأنسب للتقدّم إلى الأمام في هذه الظروف الاستثنائيّة".

وأكمل: "أحثّ الجميع أوّلًا على تفادي وضع أنفسهم وأحبابهم في خطر. الأمر الأكثر أهميّة اليوم هو منع انتشار الفيروس. نشكر الأطقم الطبيّة لعملها اللامتناهي لما فيه مصلحتنا جميعًا".

من جانبه قال جيرار نوفو الرئيس التنفيذي لبطولتَي "دبليو إي سي" و"إي إل ام اس": "إنّه لقرار صائبٌ أن نؤجّل السباق على ضوء الوضع الحالي. نعمل الآن على مراجعة روزنامتَي البطولتين في ما تبقّى من هذا الموسم، وكذلك في الموسم التاسع من بطولة دبليو إي سي الذي كان من المفترض أن ينطلق في سبتمبر/أيلول 2020".

وأكمل: "سنعود إليكم بأنباء جديدة في الأيّام المقبلة حول بطولة العالم للتحمّل وسلسلة لومان الأوروبيّة".

وسيتطلّب نقل سباق لومان إلى آخر الصيف تغييرًا كاملًا لروزنامة "دبليو إي سي" لموسم 2020-2021.

وكان من المفترض أن يلي سباق سيلفرستون الافتتاحيّ جولة في مونزا في 4 أكتبر قبل إقامة أوّل سباقٍ خارج القارة الأوروبيّة في فوجي في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.