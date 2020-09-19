لومان
لومان
آر
لومان
لومان 24 ساعة
17 سبتمبر
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لومان / أخبار عاجلة

بيجو تختار سيارتها الخارقة التي ستشارك بها في نسخة 2022 من سباق لومان 24 ساعة

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بيجو تختار سيارتها الخارقة التي ستشارك بها في نسخة 2022 من سباق لومان 24 ساعة

ستعود بيجو إلى قمة منافسات السيارات الرياضية في 2022، مع مشاركتها بسباق لومان 24 ساعة ضمن فئة سيارات لومان الخارقة "أل أم أتش".

أعلن المصنع الفرنسي أنه يفضل المشاركة ضمن فئة لومان الخارقة "أل أم أتش" بدلاً من تطوير سيارة لفئة "أل أم دي.أتش" مبنية على سيارة من الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"، حيث ستعود بيجو إلى منافسات سباق لومان 24 ساعة عبر مشاركتها ببطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

حيث جاء في بيان أصدرته بيجو: "تم الاتجاه لاختيار فئة ’أل أم أتش’ بناء على عدة معايير، أحدها حرية التصميم الانسيابي. وذلك يجعل من الممكن اعتماد واستيحاء تصاميم من بيجو، إضافة إلى الشكل الخارجي للعلامة".

وكشفت العلامة الفائزة 3 مرات في سباق لومان 24 ساعة أن الصور التي نشرتها مع البيان، تتصادف مع موعد سباق لومان 24 ساعة لهذا العام "وتكشف أولى اللمحات للتصميم الأساسي، خاصة فيما يتعلق بالحجم للسيارة".

حيث قال ماتياس هوسمان مدير قسم التصميم لدى بيجو: "فئة ’أل أم أتش’ تقدم فرصة تاريخية غير مسبوقة للفريق التصميمي والرياضي للتعاون معاً".

وكانت بيجو قد أعلنت العام الماضي أنها تود دخول "دبليو إي سي" في 2022 ضمن فئة "أل أم أتش"، لكنها أعلنت أنها تقيّم قوانين فئة "أم أم دي.أتش" كذلك.

Peugeot Hypercar teaser

Peugeot Hypercar teaser

Photo by: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar teaser

Peugeot Hypercar teaser

Photo by: Peugeot Sport

وتمّ تطوير سيارة بيجو الجديدة "أل أم أتش" - التي لم يعلن عن اسمها بعد - في مقر العلامة الفرنسية في باريس، تحت إدارة المدير التقني أولفييه جانسوني.

وستكون السيارة هجينة، مع نظام استعادة طاقة مرتبط بالمحور الأمامي يقدم طاقة قدرها 200 كيلو واط (268 حصاناً)، وفقاً لما تتطلبه قوانين "أل أم أتش".

حيث قال جانسوني: "ما زالت أمامنا بضعة خطوات قبل أول مشاركة لنا، في نواحي الإنتاج الفعلي وتأكيد اختبارات السيارة على الحلبة".

يشار إلى أن بيجو أحرزت الفوز بسباق التحمل الأسطوري مرتين خلال حقبة "المجموعة سي"، في 1992 و1993، ومرة أخرى مع سيارتها ضمن الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي1 9098 أتش.دي.آي" المزودة بشاحن ديزل توربيني.

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