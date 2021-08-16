الفورمولا واحد في مواجهة سيارات لومان: من الأسرع والأقوى وما هي الأنظمة المساعدة المتوفرة؟

قدّم المسؤولون عن بطولة العالم لسباقات التحمل، فئة "أل أم إتش" الجديدة (هايبر كار)، كبديل لفئة "أل أم بي1" والّتي تعتبر الفئة الأولى في سباقات لومان، وذلك في محاولة منهم لخفص وتقليص التكاليف في سباقات التحمل وزيادة الاهتمام بها من قبل المصنّعين، خصوصاً بعد انسحاب العديد من العلامات التجارية العملاقة من بينها أودي وبورشه، ما ترك الصانع الياباني تويوتا وحيداً على حلبات التحمل.

كشف هذا الأخير عن طرازه الجديد "جي آر010 هايبريد" منذ بداية عام 2021 لمنافسات بطولة العالم للتحمل، فيما أطلق الفرع الرياضي للصانع الياباني ومقره في الولايات المتحدة الأميركية شركة "غليكنهاوس" طرازها غير الهجين "007 أل أم إتش" في الوقت المناسب للمشاركة في الجولة الثانية في بورتيماو.

ورغم كل هذه الخطوات الجديدة المستقبلية، شاركت ألبين في السباق مع الطراز القديم المصنّف في فئة "أل أن بي1" وهي السيارة المصممة من قبل أوريكا طراز "آيه480" (ريبيليون آرـ13 سابقًا)، وذلك عبر سلوك مسار بند القانون القديم الذي يسمح بمشاركة سيارات "أل أم بي1" غير الهجينة في السباقات.

ولكن، ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين سيارات "أل أم إتش" الجديدة وسيارات الفورمولا واحد؟ لنلقي نظرة!

لاندو نوريس، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

من الأسرع: سيارة فورمولا واحد أم "أل أم إتش"؟

تتجاوز سرعة سيارات الفورمولا واحد عادة 200 ميلاً في الساعة، ولكن حتى كتابة هذه السطور، وصلت أعلى سرعة في عام 2021 خلال أحد السباقات في البطولة العالمية إلى 216.9 ميلاً في الساعة، حققه لاندو نوريس على حلبة بول ريكار. لكن من المتوقع أن نشاهد سرعات أعلى في سباقات أخرى على غرار "معبد السرعة" في مونزا أو مكسيكو سيتي، حيث تنخفض الارتكازية للسيارات نظراً لتخطيط حلبة مونزا للمقاطع السريعة والارتفاع عن سطح البحر للمكسيك.

في المقابل، سبق لبطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" أن زارت حلبة مونزا هذا العام، فتم تسجيل أعلى سرعة خلال سباق 6 ساعات في مونزا بفضل السيارة الّتي تعود ملكيتها لشركة "غليكنهاوس" بقيادة السائق رومين دوما وبلغ 197.3 ميلاً في الساعة. فيما نجح الثنائي بيبو ديراني على متن سيارة "غليكنهاوس" أخرى وبرندون هارتلي على متن سيارة تويوتا تحمل الرقم 8، في معادلة هذه السرعة خلال الفترة الثالثة للتجارب الحرة.

ومن دون أدنى شك، ستكون السرعات أعلى على المقاطع الطويلة والمستقيمة لحلبة "لاسارث" في لومان: حقق لويس ديليتراز 217 ميلاً في الساعة ضمن الـ "هايبر بول" (التجارب التأهيلية) في الموسم الماضي خلف مقود سيارة "روبيليون _ جيبسون آرـ13". غير أن صيغة سيارات الـ "أل أم إتش" الجديدة أدت إلى زيادة بشكل كبير في وزن سيارات الفئة الأولى . فوصل وزن سيارة تويوتا جي آر010 إلى 1040 كيلوغرامًا مقارنة مع 878 كلغ لوزن سيارة من فئة "أل أم بي1" هايبريد، فيما تضاءلت القوة القصوى للسيارات التي تعمل وفق نظام استرجاع الطاقة الحركية، لذا فإنه من المتوقع أن تنخفض السرعات القصوى مقارنة مع العام الماضي.

غليكنهاوس رقم 007: لويس فيليبي ديراني، غوستافو مينيزيز، أوليفيه بال تصوير: صور موتورسبورت

ما مقدار القوة الحصانية التي تملكها سيارات "أل أم إتش" وفورمولا واحد؟

مع أنظمة استرجاع الطاقة الحركية المزدوجة التي تزيد من عملية الاحتراق الداخلية في محرك 1.6 ليتر سداسي الأسطوانات (6 إسطوانات على شكل 7) في سيارة فورمولا واحد، تنتج هذه السيارة في عام 2021 حوالي 1000 حصان، على الرغم من أن هذا الرقم نادرًا من يتم تأكيده من قبل أي مزود لوحدات الطاقة ضمن فئة النخبة.

في المقابل، وضعت القوانين التي ترعى فئة "أل أم إتش" سقفاً لإجمالي القوة الحصانية، وهي تبلغ 520 كيلو واط أو ما يعادل 670 حصاناً، من جميع مكونات مجموعة نقل الحركة وذلك من أجل ضمان منافسة مفتوحة للجميع. ومع ذلك، فإن باب تصميم المحرك مشرع على مصراعيه، ما يسمح للصانعين بإختيار تكوينهم الخاص وتموضعه.

وتعد أنظمة استعادة الطاقة الحركية اختيارية، على الرغم من أن الخلفية من توزيع قوة النظام الهجين يصب ضمن خانة القضاء على أي ميزة غير عادلة على السيارات غير الهجينة.

ويمكن وضع نظام الهجين داخل المحور الأمامي لسيارة الدفع الرباعي، حيث سيعيد توليد الطاقة المستهلكة من خلال الدوس على المكابح للإطارين الأماميين. غير أن إنتاج هذا النظام قد لا يزيد عن 200 كيلو واط (268 حصانًا).

لويس هاميلتون، مرسيدس، كارلوس ساينز، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

ما هي الأنظمة المساعدة المتوفرة في سيارات فورمولا واحد و"أل أم إتش"؟

تتزود سيارات فورمولا واحد حاليًا بنظام الحد من الجر "دي آر أس"، ما يسمح للسائق بفتح الجناح الخلفي لإبطال تأثيرات السحب عندما يكون خلف سيارة منافسة ويملك فرصة أكبر للتجاوز.

يمكن تفعيل هذا النظام فقط، عندما يكون الفارق بين السيارتين أقل من ثانية. كما تم السماح للسائقين سابقًا بتغيير أوضاع خريطة المحرك أثناء السباق، ولكن تم تقييد ذلك جزئيًا خلال الموسم الماضي للسماح للسائقين باستخدام خريطة محرك واحدة فقط في كل من التجارب والسباق.

في المقابل، لم تعد قوانين "أل أم إتش" تسمح باستخدام القوة الهجينة كأداة للتجاوز: يتم تحديد منحنى القوة لكل سيارة في جدول توازن الأداء لكل سباق. يمكن أيضًا إطلاق الطاقة من المحور الأمامي عندما تصل سرعة السائق إلى أكثر من 120 كلم / ساعة (حوالي 75 ميلاً في الساعة) لضمان عدم وجود ميزة جر للسيارات ذات الدفع الرباعي أثناء الخروج من المنعطفات البطيئة.

تويوتا رقم 7: كاموي كوباياشي صاحب قطب الانطلاق الأول تصوير: صور موتورسبورت

ما هي الأنظمة المساعدة المتوفرة في سيارات فورمولا واحد و"أل أم إتش"؟

تتزود سيارات فورمولا واحد حاليًا بنظام الحد من الجر "دي آر أس"، ما يسمح للسائق بفتح الجناح الخلفي لإبطال تأثيرات السحب عندما يكون خلف سيارة منافسة ويملك فرصة أكبر للتجاوز.

يمكن تفعيل هذا النظام فقط، عندما يكون الفارق بين السيارتين أقل من ثانية. كما تم السماح للسائقين سابقًا بتغيير أوضاع خريطة المحرك أثناء السباق، ولكن تم تقييد ذلك جزئيًا خلال الموسم الماضي للسماح للسائقين باستخدام خريطة محرك واحدة فقط في كل من التجارب والسباق.

في المقابل، لم تعد قوانين "أل أم إتش" تسمح باستخدام القوة الهجينة كأداة للتجاوز: يتم تحديد منحنى القوة لكل سيارة في جدول توازن الأداء لكل سباق. يمكن أيضًا إطلاق الطاقة من المحور الأمامي عندما تصل سرعة السائق إلى أكثر من 120 كلم / ساعة (حوالي 75 ميلاً في الساعة) لضمان عدم وجود ميزة جر للسيارات ذات الدفع الرباعي أثناء الخروج من المنعطفات البطيئة.

ما الفارق بين التجارب التأهيلية للفورمولا واحد و"دبليو إي سي"؟

تقام التجارب التأهيلية في بطولة العالم للفورمولا واحد على ثلاث فترات: الأولى والثانية والثالثة. تستمر الفترة الأولى 18 دقيقة وتشارك فيها جميع السيارات العشرين بهدف تسجيل أسرع توقيت، قبل أن يتم إقصاء السيارات الخمس الأبطأ حيث تحتل أماكنها عند خط انطلاق سباق الأحد.

تقام الفترة الثانية للتجارب مع السيارات الـ 15 المتبقية وتستمر لمدة 15 دقيقة، ومرة ​​أخرى يتم إقصاء أبطأ خمس سيارات، فيما تتأهل أسرع 10 سيارات إلى الفترة الثالثة الأخيرة التي تمتد لــ 12 دقيقة وتحدد المراكز العشرة الأولى عند خط الانطلاق.

تبدأ السيارات العشر الأولى سباق يوم الأحد متزودة بالإطارات التي استخدمتها في الفترة الثانية لتسجيل أسرع توقيت لها، علمًا أن الفرق تملك حرية اختيار نوع الإطارات في الفترة الثالثة من أجل تسجيل التوقيت الأسرع.

في المقابل، يعتبر النظام المتبع في بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" أكثر تقليديًا ويتألف من فترتي تجارب مدة كل منهما 10 دقائق، إحداهما لفئتي السيارات "الخارقة" و"أل أم بي2" والأخرى لجميع أنواع سيارات فئة "جي تي إي" (للهواة والمحترفين...). ويحتل المركز الاوّل عند خط الانطلاق السائق صاحب أسرع توقيت في التجارب. كما يحصل كل سائق من الفئات الأربع الذي يسجل أسرع توقيت على نقطة تضاف إلى نقاط السباق.

يقام سباق 24 ساعة في لومان في بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" الذي يمنح المشاركين نقاطاً مزدوجة بنظام تأهيلي مختلف يُعرف باسم "هايبر بول" والذي تم اعتماده في العام الماضي. تتأهل أفضل 6 سيارات في كل فئة من الفئات الأربع خلال فترة 45 دقيقة يوم الأربعاء، وهو اليوم الأوّل من التجارب، إلى الفترة الأخيرة للتجارب تحت مسمى "هايبر بول" والتي تمتد لنصف ساعة وتقام يوم الخميس.

تويوتا رقم 7: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، خوسيه ماريا لوبيز تصوير: تويوتا غازو ريسينغ

ما هو الفارق بين النظام المعتمد في سباقات "دبليو إي سي" وفورمولا واحد؟

تستمر سباقات الفورمولا واحد لمدة ساعتين كحد أقصى باستثناء حالات توقف السباق في حال إشهار الأعلام الحمراء، على أن تجتاز السيارات ما لا يقل عن 305 كيلومترات، باستثناء جائزة موناكو الكبرى التي تقام في شوارع الإمارة وتبلغ مسافتها الإجمالية 260 كيلومترًا.

خلال السباق، يتوجب على كل سيارة أن تستخدم على الأقل اثنين من مركبات الإطارات الثلاثة المحددة والتي تضعها شركة بيريللي بتصرف الفرق، ولا يجوز استخدام منصات التوقف إلا لتبديل الإطارات وإجراء إصلاحات محتملة، في حال تعرض السيارات لأي ضرر، بعد الحظر المفروض على التزود بالوقود منذ عام 2010.

في المقابل، وكما هو معروف فان سباقات "دبليو إي سي" أطول بكثير، ومن هنا جاء مصطلح "سباقات التحمل"، حيث تستمر غالبية السباقات ست ساعات. كما تتضمن روزنامة عام 2021 للبطولة سباقين لفترة 8 ساعات لكل منهما، الأوّل على حلبة ألغارفي في بورتيماو والثاني على حلبة البحرين الدولية في نهاية العام الحالي، بينما يستمر سباق لومان لمدة 24 ساعة كاملة.

وسبق أن قام المشرفون على البطولة بتنظيم سباق لفترة 4 ساعات كحد أدنى في موسم 2019ـ2020.

تتطلب هذه السباقات من السائقين التناوب على قيادة السيارة، حيث تتحكم القوانين في كل فئة وتنص على الحد الأدنى من الوقت خلف مقود القيادة لكل سائق.

ويتم تصنيف السائقين في كل فئة بناءً على الخبرة والنتائج السابقة، بحسب التصنيف التالي: برونزي وفضي وذهبي وبلاتينيوم، وقد حددت فئتا "أل أم بي2" و"جي تي إي آيه أم" (للهواة) مجموعة من التصنيفات للسائقين يعمل بها. ولا ينطبق هذا على فئة "هايبر كار"، حيث لا يسمح للسائقين البرونزيين بالمشاركة في هذه الفئة.

نيكولاس لاتيفي، جورج راسل، ويليامز تصوير: ويليامز

ما الفارق بين نظام منح النقاط في فورمولا واحد و"دبليو إي سي"؟

يعتمد سباق مدته ست ساعات في بطولة التحمل "دبليو إي سي" النظام التالي لمنح النقاط: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 على غرار النظام المتبع في الفورمولا واحد، إلى جانب منح نصف نقطة للسيارات التي تنهي السباق في تصنيف أقل، وذلك في كل فئة. كما يتم منح نقطة لكل سائق يسجل أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية في فئته.

تتعامل بطولة "دبليو إي سي" مع كل فئة على أنها بطولة منفصلة، ويتم منح النقاط للفرق بالنسبة إلى مركزها في كل فئة.

كما تعتمد سباقات 8 ساعات للتحمل وسباق 24 ساعة في لومان أنظمة لتوزيع النقاط مختلفة. ففي سباق مدته 8 ساعات، يتم توزيع النقاط على الشكل التالي: 38-27-23-18-15-12-9-6-3-2 للمراكز العشرة الأولى، مع منح نقطة واحدة لمن يحتل مراكز أقل.

أما سباق 24 ساعة في لومان فيعتمد النظام التالي: 50-36-30-24-20-16-12-8-4-2 ، وهو ضعف النقاط المعتمدة خلال سباق مدته ست ساعات.

وبخلاف النظام المعتمد في "دبليو إي سي"، تمنح بطولة العالم للفورمولا واحد نقطة لأسرع لفة في السباق، بشرط أن يكون السائق الذي حقق التوقيت الأسرع ضمن المراكز العشرة الأولى مع إشهار العلم المرقط الذي يعلن نهاية السباق. ولا يحصل السائق الذي يسجل أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية على أي نقطة، على غرار من يحتل أقل من المراكز العشرة الأولى.