الحارثي وعُمان ريسينغ يواصلان التألق مع مركز وصافة مستحق في سباق الطريق إلى لومان

بعد منصّة التتويج المستحقة في سباق الـ 55 دقيقة، بات الحارثي ودينان الآن يملكان ثقة كبيرة بالتوجّه إلى السباق الثاني الذي سيُقام اليوم السبت، قبل بضع ساعات من انطلاق السباق الأعرق لومان 24 ساعة.

وانطلق المتسابق الأمريكي دينان في السباق الأول من صف الانطلاق الرابع لفئة "جي تي 3"، وذلك بعد تأهّله ثامنًا على متن سيارة "أستون مارتن فانتاج جي تي3" رقم 95، قبل أن يقفز إلى المراكز الأربعة الأولى في اللفة الافتتاحية، ومن ثمّ التقدّم إلى مراكز منصة التتويج في اللفة التالية.

ومع توقفات وسط السباق تمكنت عُمان ريسينغ من احتلال الصدارة، قبل أن ينجح الحارثي في النهاية من عبور العلم الشطرنجي ثانيًا، حيث تراجع من الصدارة قبل ثلاث لفات من النهاية إثر مروره بمناطق بطيئة وتلك المرفوع فيها الأعلام الصفراء.

وتعقيبًا على تلك النتيجة قال الحارثي: "يا له من سباق لا يُصدق. التقدم من المركز الثامن إلى الثاني، منصّة تتويج من جديد في لومان، يا له من شعور مذهل أن نرى علم عُمان يرفرف من جديد هنا، إنه أمر استثنائي للغاية بالنسبة لي، أنا فخور للغاية".

وأضاف: "أنا سعيد كذلك بالأداء الذي قدمناه، حيث قام مايكل بعمل رائع في الفترة الافتتاحية ليتقدم إلى المركز الثاني ومن ثمّ قمنا بتوقّف رائع. كان الوضع أصعب خلال فترتي وكان هنالك تحفّظ كبير مع الأعلام الصفراء ومناطق التباطؤ التي يصعُب للغاية إدارتها على هذه الحلبة".

وأكمل: "أودّ توجيه الشكر إلى كل شركائي الذين ساهموا في حدوث ذلك، وأشكر كذلك وزارات الثقافة، الرياضة والشباب العُمانية على دعمهم الدائم وجميع من كانوا جزءًا من تلك الرحلة. من الرائع العودة إلى هنا ولا سيّما ضمن ذلك الحدث مع كل تلك الفرق الكبيرة. يا له من شعور جميع ومذهل أن نتواجد على منصة التتويج".

جديرٌ بالذكر أن تلك هي منصة التتويج الثانية للحارثي بعد عودته إلى السباقات هذا العام، حيث حقق فوزًا مستحقًا كذلك ضمن عودته إلى منافسات جي تي البريطانية قبل أسبوعين.